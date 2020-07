Künstler verziert Gasdruckregelstation von SH Netz

Verschönerungsaktion in Wittenborn – Schleswig-Holstein Netz wertet Ortsbild optisch auf – weitere Neugestaltungen im Kreis Segeberg folgen.

Rapsfelder, Brombeerbüsche, Stieglitz und Wanderer – ein farbenprächtiges Landschaftsmotiv ziert künftig die Gasdruckregelstation von Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) an der Wahlstedter Straße in Höhe der Straße Kiefernweg 20 in der Gemeinde Wittenborn (Kreis Segeberg). Verantwortlich dafür zeichnet Graffiti-Künstler Stefan Vogt von “Highligthz”. Im Auftrag des Netzdienstleisters verziert der Sprayerdie sichtbare Front und die beiden tristen Seitenflächen. Das Motiv für die rund 29 Quadratmeter große Fläche ist in enger Abstimmung mit der Gemeinde entstanden.

Anlässlich der Stationsgestaltung machte sich Bürgermeister Thorsten Lange gemeinsam mit Daniel Schaefer, Kommunalmanager von SH Netz im Kreis Segeberg, jetzt vor Ort einen Eindruck von der Gestaltung. “Wir bedanken uns ganz herzlich bei Schleswig-Holstein Netz für die tolle Idee sowie bei den Künstlern von “Highlightz” für die künstlerische Ausgestaltung”, sagte der Bürgermeister. “Das Landschaftsmotiv trägt zur Aufwertung des Ortsbildes bei. Ich bin davon überzeugt, dass die Neugestaltung der Stationvon Bürgern und Gästen in Wittenborn sehr positiv aufgenommen wird.”

Kommunalmanager Daniel Schaefer betonte die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. “Mit dieser Verschönerungsaktion möchten wir unsere enge Verbundenheit mit Wittenborn deutlich zum Ausdruck bringen. Uns liegt nicht nur die hohe Versorgungssicherheit der angeschlossenen Haushalte am Herzen, sondern auch ein schönes Ortsbild – für Einwohner und Gäste.”

In den nächsten Tagen sollen im Bereich desNetzcenter Bad Segeberg drei Stationen in den Gemeinden Mözen, Negernbötel und Leezen neu gestaltet werden, im Bereich des Netzcenters Kaltenkirchen folgen vier weitere Stationen in Heidmoor, Seth, Stuvenborn und Nahe. Kommunalmanager Daniel Schaefer: “Hinzu kommt die Gemeinde Latendorf, die bei einem Gewinnspiel von SH Netz eine Stationsgestaltung gewonnen hat.”

Die Schleswig-Holstein Netz AG im Kurzprofil

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) betreibt für etwa 2,5 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 1.000 Kommunen in Schleswig-Holstein. Über 400 schleswig-holsteinische Kommunen halten Anteile an SH Netz. Sie haben umfangreiche Mitspracherechte und erhalten eine Garantiedividende. Das Unternehmen beschäftigt 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vielen Standorten in Schleswig-Holstein.

SH Netz hat als Partner der Energiewende bereits zehntausende Windräder und Solaranlagen an das Stromnetz angeschlossen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Energielösungen für den Norden und unterstützt den Ausbau der Elektromobilität. SH Netz engagiert sich in Innovationsprojekten für mehr Klimaschutz. Dazu gehören beispielsweise Biogas- und Power-to-Gas-Anlagen, mit denen SH Netz überschüssigen Windstrom als Wasserstoff im Erdgasnetz speichert.

Außerdem unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren den regionalen Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein, zum Beispiel das wahrscheinlich härteste Ruderrennen der Welt auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

