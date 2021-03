Learning & Development (L&D) Trends für 2021 (Whitepaper Download)

Anforderungen an eine professionelle Lösung zur Digitalisierung von Events, Webinaren und Trainings

“Zukünftige Anforderungen an eine professionelle Lösung zur Digitalisierung von Events, Webinaren und Trainings”

COVID-19 hat dazu geführt, dass sich viele Branchen verändern (müssen). Damit einhergehend haben sich die Anforderungen an nachhaltig einsetzbare Lösungen zur Digitalisierung von traditionellen “Face-to-Face” Events, Trainings & Kursen verändert.

Im Rahmen einer Umfrage an über 400 Branchenexperten wurden 8 Plattform Trends näher beleuchtet. Gereiht nach Bedeutung werden diese erläutert und im selben Zuge exemplarische Lösungsansätze vorgestellt. Whitepaper Download: Learning & Development (L&D) Trends für 2021

Herausforderung “Technologie”: Wie wichtig ist die User Experience (z.B. Single Page Application, Progressive Web App) auf einer modernen Online Plattform, bekannt von Google, LinkedIn, Facebook und Co.?

Key Takeaway “Technologie”: Eine “State-of-the-art” User Experience und aus mobilen Applikationen bekannte Interaktionselemente (Stichwort: Haptik), stellen für moderne Plattformen, einen nachhaltigen Einsatz und eine regelmäßige Nutzung durch Anbieter als auch Lerner, die wichtigste Grundlage dar.

Herausforderung “Formate”: Wie wichtig ist die Anforderung, sowohl traditionelle Präsenzveranstaltungen, als auch Online & Hybrid Events abzudecken?

Key Takeaway “Formate”: Die Möglichkeit ortsunabhängig Inhalte zu vermitteln ist ein absolutes “Must-have” – so sollte eine moderne Plattform bereits alle Möglichkeiten für Live Video Streaming und Unterstützung letzter E-Learning Standards mitliefern.

Herausforderung: “Verwaltung”: Wie wichtig ist ein einfach zu bedienendes Webinar- und Teilnehmermanagement, sowie Exportmöglichkeiten der Echtzeitdaten?

Key Takeaway “Verwaltung”: Wenige Klicks müssen in modernen Anwendungen zielführend sein. Ein User Interface das einfach, zeiteffizient und ohne viel Erklärung bedienbar ist stellt in Anlehnung an das Social Media Zeitalter (“Jeder User mutiert zum potentiellen Content Creator”) die Basis für eine organisch wachsende Plattform.

Herausforderung “Sicherheit”: Wie wichtig ist ein sicherer, personalisierte Zugang zu Online Events, Konferenzen und Webinaren?

Key Takeaway “Sicherheit”: Moderne Anmeldeprozesse, sowie Webinar & Webcast Zugänge müssen von Haus integriert und sicher sein. Das impliziert personalisierte, nicht verbreitbare URLs und automatisierte Zutrittsberechtigungschecks. Persönliche Daten sollten nur wenn unbedingt notwendig über Dritt-Anbieterplattformen hinweg geteilt werden.

Herausforderung “Transparenz”: Wie wichtig sind interaktive Umfrage- & Bewertungsmöglichkeiten inklusive automatisierten Teilnehmerbefragungen?

Key Takeaway “Transparenz”: Qualitätsmanagement spielt eine essenzielle Rolle, um nachhaltigen Erfolg in der Kundenakquise & -bindung, als auch in der Mitarbeiterentwicklung gewährleisten zu können. Zeitlich automatisierte Umfrageaussendungen & Fragebögen, die keinen weiteren Aufwand für den Versender produzieren, runden eine “Customer/Employee Journey” ideal ab.

Herausforderung “Monetarisierung”: Wie wichtig ist Online Buchung & Bezahlung (z.B. selbstbestimmtes Lernen, E-Commerce)?

Key Takeaway “Monetarisierung”: Moderne Plattformen (Stichwort: LXP) forcieren selbstbestimmtes Lernen & Buchen. Das setzt, wenn es nicht per se um die interne Mitarbeiterentwicklung geht, einen transparenten Buchungsprozess und online Zahlungsoptionen voraus. Ist eine Monetarisierung nicht Teil der Geschäftsstrategie, so kann diese dennoch in Evidenz gehalten werden.

Herausforderung “Kommunikation”: Wie wichtig sind automatisierte Erinnerungsemails inklusive personalisierter Webinar Links und einfacher Direktkommunikation?

Key Takeaway “Kommunikation”: Personalisierung (Individualisierung des Angebots auf die Bedürfnisse des Einzelnen) und das Gefühl direkt angesprochen zu werden, sind richtungsweisend für eine erfolgreiche Addressierung der eigenen Zielgruppe. Kollaborative Formate (im B2B oftmals gleichzusetzen mit “Netzwerken”) müssen in digitaler Form grundsätzlich neu überdacht werden (siehe aktueller “Clubhouse”-Hype, Stand: Anfang 2021).

Herausforderung “Abonnements”: Wie wichtig sind Abo-Modelle & Playlists zur Vermarktung ala Netflix?

Key Takeaway “Abonnements”: Abo-Modelle und Playlists schaffen bei regelmäßigem Konsumverhalten ein Anreizsystem. Für einmalige Angebote (z.b. jährliches Online Symposium) sind diese jedoch ungeeignet. Will man einen User jedoch langfristig binden, so gewinnen diese Ansätze an Bedeutung und sollten unbedingt für die Zukunft eingeplant werden.

Das gesamte Whitepaper “Learning & Development (L&D) Trends für 2021” können Sie hier kostenlos downloaden.

Die courseticket GmbH hat sich seit 2014 zu einem führenden Technologieanbieter im Bereich Digital Learning & Development etabliert. Dabei vereint Sie in ihren einzigartigen, web-basierten “Whitelabel” Lösungen modernste Live Video Streaming/E-Learning Services mit E-Commerce/Zahlungsmöglichkeiten. Über 100.000 Bildungsangebote wurden bis heute über unsere Lösungen abgewickelt – vom traditionellen Präsenzseminar, bis hin zur komplexen E-Learning Sequenz.

