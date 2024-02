Luminea Home Control Smarter 3-Phasen-WLAN-Stromzähler & Echtzeit-Energiemonitor

Den Haushalts-Stromverbrauch bequem per App im Blick behalten

– Echtzeitüberwachung von bis zu 3 Phasen

– Zeigt Gesamtverbrauch und Echtzeitwerte

– Messung von bis zu 120 A je Phase

– WLAN integriert für weltweiten Zugriff per Mobilgerät

– Kostenlose App „ELESION“ für Echtzeitwerte, Verbrauch, Auswertung, Steuerung

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Mit dem smarten 3-Phasen-WLAN-Stromzähler und Echtzeit-Energiemonitor von Lumina Home Control kontrolliert man den gesamten Stromverbrauch des Haushalts mit bis zu 3 Phasen. Und das sogar in Echtzeit! So lassen sich Einsparpotenziale ganz einfach aufdecken.

Per App „ELESION“ behält man weltweit die volle Kontrolle: Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs – auch für jede Phase einzeln. Und man behält den Gesamtverbrauch im Blick. Alle Daten lassen sich dann ganz bequem auswerten – für Tage, Monate und Jahre.

Viele Messwerte auf einen Blick: Mit dem Stromzähler überwacht man Stromfluss, Netzspannung, Leistungsfaktor, Netzfrequenz und vieles mehr.

Einfaches anschließen: Nach erfolgter Erstinstallation werden die Messklemmen einfach immer wieder an die zu messende Stromleitung geklemmt. So kann man schnell wechseln, wenn man eine andere Phase überwachen möchte. Oder man misst auch die Stromeinspeisung der Solaranlage und vieles mehr.

Das Smart Home automatisieren: Sind auch andere kompatible Geräte mit der App gekoppelt, steuert man alles zentral – direkt über das Smartphone! Die Geräte lassen sich sogar miteinander vernetzen.

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– 3-Phasen-Energiezähler mit 3 unabhängigen Messkanälen

– Misst in Echtzeit Spannung, Strom, Leistungsfaktor, Wirkleistung, Netzfrequenz und Gesamt-Energieverbrauch

– Max. Mess-Stromstärke: bis zu 120 A je Phase

– Messgenauigkeit bei max. 100 Watt: +/-2 Watt, bei über 100 Watt: +/-2 %

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: für Echtzeitwerte, Gesamt-Stromverbrauch, Auswertung, Steuerung

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Externe Stabantenne für beste WLAN-Anbindung

– Leistungsaufnahme: 6 Watt

– Stromversorgung: 100 – 240 Volt AC, 50/60 Hz (über 3-phasigen Strom-Direktanschluss)

– Maße Messeinheit: 86 x 86 x 37 mm, Gewicht: 700 g

– Energiezähler inklusive 3 Messklammern, Antenne, Wand-Montageplatte (Halterung), Montagematerial und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107424943

Preis: 89,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7500-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7500-3101.shtml

Folgende Bundles sind erhältlich:

Luminea Home Control 3-Phasen-WLAN-Stromzähler inkl. 2 WLAN-Unterputz-Steckdosen

Preis: 129,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7568-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7568-3101.shtml

Luminea Home Control 3-Phasen-WLAN-Stromzähler inkl. 2 WLAN-Steckdosen

Preis: 114,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-7567-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX7567-3101.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/N6o27XBKdtBqCXf

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.