Luxus zwischen Sandkörnern: Neuer Veranstalter kreiert erlesene Strand-Picknicks in Virginia Beach

Ein Picknick kann mehr als ein Handtuch auf dem Boden und ein Würstchen auf dem Pappteller sein. Es ist ein genussvolles Erlebnis, mit einer guten Portion Frischluft, Gemütlichkeit und Geselligkeit – und zwar stilvoll. So zumindest definiert es der noch junge Veranstalter „The VB Picnic Co.“ aus Virginia Beach, der sich während der Corona-Pandemie gegründet hat und jetzt in die erste Saison mit internationalen Besuchern startet. Dessen professionell arrangierte Picknicks setzen auf kunstvolle Inszenierungen, meist an traumhafter Strandkulisse. Das Ergebnis sind entspannte, private Begegnungen zwischen Verliebten, Freunden und Familie, die in Erinnerung bleiben und jeden Urlaub verschönern.

Die Preise für ein organisiertes Picknick starten bei 199 US-Dollar für ein sogenanntes „Pickup-Picknick“, bei dem ein prall gefüllter Korb aus Weidengeflecht an seinen neuen Besitzer übergeben wird. Im Inneren finden sich neben Feinkostprodukten hochwertige Accessoires wie Strandtücher und Champagnergläser. Das volle Programm erhält, wer ein „Luxury Picnic with Long Board Charcuterie“ bucht. Hier nimmt man in einer kreativ gestalteten Picknicklandschaft auf Sitzkissen Platz. Vergoldetes Besteck, Porzellanteller und hochwertige Leinenservietten runden das edle Ambiente ab, Sonnenschirme und Musik sorgen für die richtige Stimmung. Das inkludierte Charcuterie-Brett versammelt diverse Käse- und Wurstwaren, begleitet von Früchten, Nüssen, Honig, Oliven und saisonalen Produkten.

Incentives, Hochzeiten und mehr

Neben den Picknicks an den Stränden Virginias organisiert der Veranstalter auch ausgefallene „Sleepover Picnics“, etwa für Kindergeburtstage, weihnachtlich gestaltete Iglu-Picknicks in transparenten Rundzelten und vieles mehr. Wer etwas größer denkt, kann sich auch mit Eventwünschen für Hochzeiten an den Veranstalter wenden. Die Möglichkeit zur Reservierung sowie ausführliche Beschreibungen zu allen Angeboten und Preisen finden Interessierte unter www.thevbpicnicco.com

Wo der Atlantische Ozean und die Chesapeake Bay an der US-Ostküste aufeinander treffen, verspricht Virginia Beach drei Stranderlebnisse in einem Urlaub. Die lebensfrohe Küstenstadt ist eines der beliebtesten Feriengebiete der USA und bietet neben Strandabenteuern und einer quirligen Innenstadt auch unberührte Natur, kulinarische Genüsse in Form von frischen Austern und Meeresfrüchten aus der Region sowie ein unbeschwertes Lebensgefühl ganz nach dem Motto „Live The Life“. Die beliebte Standpromenade hält den Rekord als längster Vergnügung sstrand der Welt – sie ist ideal für alle, die im Urlaub viel erleben möchten. Ruhig und abgeschieden liegt hingegen Sandbridge Beach: Gäste entspannen hier in Ferienhäusern oder Apartments und genießen einen malerischen Blick auf den naturbelassenen Strand. Aufgrund seiner ruhigen Gewässer bei Wassersportlern besonders beliebt ist der Strand an der Chesapeake Bay, dem größten Flussmündungsgebiet der USA.

Das Virginia Beach Convention & Visitors Bureau präsentiert Besucher aus aller Welt die Stadt als ganzjähriges Reiseziel. Aktuelle Pressebilder stehen unter www.VisitVirginiaBeach.com/pressroom bereit. Weitere Informationen sind zudem auf der deutschsprachigen Webseite www.VisitVirginiaBeach.de sowie auf der deutschen Facebook Fan-Seite www.facebook.com/EntdeckeVirginiaBeach erhältlich.

