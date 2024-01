Josef Gundingers neuestes Werk „Magic Leader – Die Macht der Illusionen“ enthüllt die Geheimnisse effektiver Führung und ist nun für digitale Leser weltweit verfügbar.

Die digitale Transformation macht auch vor der Welt der Bücher nicht halt. Josef Gundinger hat auf die Bedürfnisse seiner Leserschaft reagiert und bietet sein neuestes Buch „Magic Leader – Die Macht der Illusionen“ jetzt auch als E-Book an. Dies ermöglicht es Führungskräften und Interessierten, seine wertvollen Einsichten und Methoden zum Durschauen von Führungsillusionen jederzeit und überall auf ihren digitalen Endgeräten zu nutzen.

Seit seiner Veröffentlichung hat „Magic Leader“ bereits zahlreiche Führungskräfte in seinen Bann gezogen. Die gedruckte Ausgabe fand schnell ihren Weg in Büroregale und persönliche Bibliotheken. Nun bietet die elektronische Version noch mehr Flexibilität und Zugänglichkeit für ein Publikum, das digitales Lesen bevorzugt.

In „Magic Leader“ entmystifiziert Josef Gundinger die verbreiteten Illusionen in der Führungswelt und stellt transformative Ansätze vor, um diese Herausforderungen in echte Chancen zu verwandeln. Das E-Book führt die Lesenden durch fünf praxisnahe Schritte, um sich selbst als Magic Leader zu etablieren – eine Führungspersönlichkeit, die mit Leichtigkeit, Präsenz und hoher Wirksamkeit agiert.

„Das Buch bietet tiefgreifende Einblicke in das Wesen wahrer Führung und zeigt auf, wie man Performance-Blockaden löst. Es ermutigt dazu, Limitationen hinter sich zu lassen und ein ganzheitliches Verständnis von Leadership zu entwickeln“, erläutert der Autor. Mit seinem Wissen und Erfahrungen aus Unternehmensführung über Psychologie bis hin zur Quantenphysik schafft Josef Gundinger eine solide Basis für nachhaltige Veränderungen im persönlichen Leben und insbesondere in der Führungspraxis.

Das E-Book von „Magic Leader – Die Macht der Illusionen“ ist mit allen gängigen E-Readern kompatibel und kann über die Website von Josef Gundinger sowie verschiedene Online-Buchhändler bezogen werden. Es verspricht dasselbe spannende Leseerlebnis wie die physische Ausgabe, angereichert mit der Bequemlichkeit der digitalen Technologie. Lesende können nun ihre Lesezeichen setzen, Notizen machen und Textpassagen suchen – alles mit wenigen Klicks.

Josef Gundinger bringt seine jahrzehntelange Erfahrung aus Unternehmensberatung und Coaching in „Magic Leader“ ein. Als Gründer der JOGUN Unternehmensberatung & Coaching GmbH sowie der RAUMZEIT8 KG hat er sich darauf spezialisiert, Menschen und Organisationen bei ihren Transformationsprozessen und auf ihren Wegen zu effektiverer Führung zu unterstützen.

Nähere Informationen zum Buch und E-Book „Magic Leader – Die Macht der Illusionen“ und zu Autor Josef Gundinger selbst erhalten Sie unter: https://www.raumzeit8.com/magic-leader/.

Josef Gundinger ist ein visionärer Denker im Bereich des Leadership. Sein tiefes Verständnis für die Dynamiken der Businesswelt gewann er während seiner jahrzehntelangen Begleitung von Unternehmen und Organisationen. Dadurch entwickelte er Wege, wie Transformation nachhaltig gelingt.

Josef Gundinger ist seit 1983 als Unternehmensberater und Coach tätig, kreierte das JOGUN-Schichtenmodell, gründete die JOGUN Unternehmensberatung & Coaching GmbH und später auch die RAUMZEIT8 KG, um durch seine entwickelte Trilogie die Wirksamkeit für Führungskräfte und Organisationen zu steigern. Er fördert holistisches Denken und erweiterte Perspektiven. Josef Gundinger verfügt neben einer betriebswirtschaftlichen Basis über Ausbildungen in Persönlichkeitsbildung, Coaching, systemischen Unternehmensentwicklungen und Transformationsprozessen.

