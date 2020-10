Managed Services vs. Outsourcing – 15 Gründe für Provider

XPRON unterstützt mit über 80 IT-Spezialisten

XPRON ist als EDV Systemhaus im 3rd Level Support mit Managed Services, Ansprechpartner für Kunden, welche Teilbereiche der IT aus Zeit oder Kostengründen abgeben müssen, aber stets wertvolles IT Personal und Entscheidungsgewalt beibehalten wollen. Anders ist es beim Outsourcing, der Auslagerung von IT Bereichen und Projekten, bei dem meist beide Aspekte reduziert werden müssen.

Langjährige Kunden von XPRON suchten einen Weg, gezielt IT Bereiche, die nicht mit dem Kerngeschäft zu tun haben abzugeben, um Zeit und Personal effizienter zu nutzen, um das eigene Unternehmenswachstum voranzutreiben. Die XPRON Systems GmbH als IT Dienstleister aus der Nähe von Düsseldorf reagierte darauf mit der Einführung von Managed Services als vollwertige Dienstleistung.

Managed Services bei XPRON umfasst das 24/7 Monitoring, dem Patchmanagement außerhalb der Geschäftszeiten, strenges Changemanagement mit regulierten Freigaben, dem mehrsprachigen 24/7 Help Desk Support, dem Soft- und Hardware-Management und der IT-Sicherheit. Hier klicken für mehr Information zu Managed Services!

Die XPRON Systems baute sein EDV-Systemhaus im Jahr 2017 auf und beschäftigt zurzeit über 80 IT- Fachinformatiker und Spezialisten, welche sich im 3rd Level Support und 3rd Level Party um die Netzwerk- und Serveradministration, der 24/7 -Serverüberwachung von nahezu allen Systemen, dem OTRS Community Edition Support und um die Server-, Hardware- und Softwarebereitstellung kümmern und durch die Absicherung der Daten auf zwei georedundante Rechenzentren vervollständig wird. Zusätzlich bietet XPRON Dienstleistungen rund um Office365 Services an.

Hier klicken für mehr Informationen zu Office365 Services!

Aber welche Vorteile bringen Outsourcing und Managed Services?

Vorteile von Outsourcing im Allgemeinen:

-Erforderliche Kapazitäten können unterstützt werden

-Auftragsvolumen können flexibel und effizient unterstützt werden

-Kostenersparnis für die Aus-, Weiter- und Beschäftigung von fachmännischem Personal, sowie Lizenzgebühren und Strom und Raumkosten für z.B. Server

-Kostenersparnis durch weniger benötigtes IT Personal

-Zeitersparnis beim Recruiting von IT Personal

Vorteile von Managed Services bei XPRON:

-Fokussierung aufs Unternehmenskern und -wachstum

-Aktualität von Hard- und Software wird gewährleistet

-Zeitersparnis durch nicht mehr lästiges Patchen, Softwareupdaten usw.

-Genaue Kontrolle über fixe Kosten durch monatliche Abrechnung

-Schutz vor Zugriffen durch Dritte von persönlichen Daten

-Hohe Effizienz bei Aufgabenbewältigung durch externes Patchen und Updaten von Software oder der Speicherung von Datensätzen außerhalb der Geschäftszeiten

-Sicherung und Zugriff der Kundendateien von zwei georedundanten Rechenzentren aus

-Kein Abbau von wertvollen IT-Personal

-Entscheidungsgewalt liegt weiterhin beim Auftraggeber

-Skalierbare IT-Infrastruktur (egal ob Wachstum oder Reduzierung)

Weitergehend ist für Unternehmen entscheidend die Frage, in wieweit diese Kontrolle über Prozesse und Strukturen beibehalten wollen und Verantwortung Dritten übergeben können. Auch die Ressourcenbeschaffung und -verteilung sind innerhalb der IT zu berücksichtigen. Letztendlich kommt es darauf an, einen Partner zu finden, welcher wie XPRON als IT Dienstleister aus Neuss mit integriertem EDV Systemhaus, auf die Bedürfnisse der Unternehmen eingeht und dort unterstützt, wo der Kunde es benötigen ohne dabei Kerngeschäftsbereiche wegzunehmen.

XPRON ist ein IT Dienstleister und EDV – Systemhaus aus Neuss. Seit 2005 entwickelt XPRON spezielle Prozesse und Tools für die vollumfängliche IT Betreuung des Mittelstands.

Mit dem ITIL basierten Service Desk Aufbau untergliedert in 1st Level, 2nd Level und 3rd Level greift XPRON immer da ein wo Kunden Ihre Schwachstellen haben.

