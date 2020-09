MARIP GmbH (MARIP Werbelebensmittel) übernimmt WeBo GmbH

MARIP GmbH übernimmt WeBo GmbH & Co. KG

MARIP Werbelebensmittel fertigt Werbeartikel Bonbons in vielen Geschmacksrichtungen

Der Werbelebensmittel Hersteller MARIP GmbH, Hofbieber, hat den langjährigen Marktbegleiter WeBo GmbH & Co. KG, Rhede, übernommen. Die Bonbon-Fertigungsstraße und weitere Maschinen wurden erfolgreich implementiert.

Die MARIP GmbH erweitert damit das gesamte Sortiment der süßen Werbeartikel wie Werbeartikel Bonbons und Werbeartikel Fruchtgummi.

Personalisierte Bonbons als Werbeartikel ist und bleibt der Renner. Während bei MARIP bisher die kleinen Mengen personalisierte Bonbons gefertigt wurden, werden jetzt personalisierte Bonbons für Großkunden hergestellt. Laut Geschäftsführer Matthias Rippert werden individuelle, den Kundenwünschen entsprechende, Bonbon-Rezepturen für personalisierte Bonbons umgesetzt.

Dies ist in großen und kleinen Mengen möglich. Werbeartikel Bonbons mit Werbedruck- für Kundenbindung der süßen Art in verschiedensten leckeren Geschmacksrichtungen.

“Durch kleine Aufmerksamkeiten im Businessbereich werden Kunden zu treuen Stammkunden – von der Akquise neuer Kunden ganz zu schweigen”, so Matthias Rippert. “Die Möglichkeiten für Werbeartikel Bonbons und Werbeartikel Fruchtgummi sind vielfältig”, davon ist Geschäftsführer Matthias Rippert überzeugt.

Traubenzuckerbonbons in gewickelter Form sind jetzt im Sortiment verfügbar. Ein wahrer Preishit und dies auch in kleinen Mengen. Neben dem Produkt personalisierte Bonbons produziert die MARIP GmbH Werbeartikel Fruchtgummi, die eine noch größere Werbefläche für die Kundenbotschaft bieten. Die Werbetütchen mit Werbeartikel Fruchtgummi sind in verschiedensten Größen und Formaten erhältlich. Weitere süße Werbebotschafter neben Werbeartikel Bonbons sind personalisierte Schokolade, köstliche Pralinen, individueller Traubenzucker Block, personalisierte Kaffeekekse, Werbesekt sowie Werbeliköre und vieles mehr!

Wenn es schnell gehen muss, werden personalisierte Bonbons im 24 Stunden-Service gefertigt oder Werbeartikel Fruchtgummi mit fruchtigen Bärchen in 48 Stunden.

Matthias Rippert und sein Team freuen sich ihre Kunden mit einem breitem Sortiment von Werbeartikel Bonbons und Werbeartikel Fruchtgummi und anderen Werbelebensmitteln zu beliefern. Kundenservice wird bei MARIP groß geschrieben.

MARIP GmbH

Im Kreuzfeld 2

36145 Hofbieber

info@werbelebensmittel.de

www.werbelebensmittel.de

Tel. 06657-9186820

Herstellung von individuell bedruckten Werbelebensmitteln. Auch in kleinen Mengen bei schneller Lieferung.

Kontakt

MARIP-Werbelebensmittel

Matthias Rippert

Im Kreuzfeld 2

36145 Hessen – Hofbieber

+4966579186820

m.rippert@werbelebensmittel.de

http://www.werbelebensmittel.de

