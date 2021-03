Mehr Website Traffic durch Suchmaschinenwerbung

Mit SEA und Google Ads zum maximalen Erfolg!

Bei der Suchmaschinenwerbung, auch bekannt als Keyword Advertising oder Search Engine Advertising (SEA), handelt es sich um bezahlte Werbeanzeigen in den Suchergebnislisten von Suchmaschinen. Früher wurde diese Werbung bei Google AdWords genannt. Mit dieser Werbeform werden Ihre Anzeigen zusätzlich zu den organischen Ergebnissen eingeblendet und können daher sofort von Ihrer Zielgruppe gesehen werden.

Google Ads – Das sind Ihre Vorteile

Durch Google Ads haben Sie die Möglichkeit, Ihre Angebote prominent in der Google Suche zu platzieren. Wichtig dabei ist, dass Sie es schaffen, die Nutzer für Ihre Website zu begeistern. Daher sollten Sie von Beginn an Ihre Online-Werbung professionell aufsetzen. Machen Sie das nicht, kann es passieren, dass Ihre Besucher auf Ihre Anzeige klicken, auf Ihre Seite kommen und sofort wieder weg sind. Dadurch verschwenden Sie nicht nur täglich Geld und laufen Gefahr, dass sich Ihre Investition in Suchmaschinenwerbung nicht mehr lohnt, sondern verschlechtern auch ihre Suchmaschinenoptimierung durch ein zu hohe Absprungrate.

Durch Google Ads haben Sie die Möglichkeit, die richtigen Besucher – Ihre neuen Kunden – für die eigene Webseite und damit Ihr Unternehmen zu begeistern. Sie müssen sich nur für die passenden Optionen entscheiden. onehundred.digital ist eine professionelle Google Ads Agentur und unterstützt Sie gerne dabei, die richtige Online Marketing Strategie für Sie zu finden und umzusetzen.

Mit der Ads Agentur aus Berlin zum Erfolg!

Die fortwährende, aktive Optimierung ist eine der wichtigsten Punkte bei einer laufenden Google Ads Kampagne, wenn diese erfolgreich bleiben soll. Denn mit einer einmaligen Erstellung einer Kampagne ist es leider nicht getan. Auch für uns als zertifizierte Ads Agentur in Berlin gilt es, stets am Ball zu bleiben, um die Kampagne stetig zu verbessern und auf dem neusten Stand zu bleiben. Dazu gehören selbstverständlich auch die Ausschließung von Keywords, nämlich die Suchbegriffe, für die Sie nicht erscheinen wollen. Analytics, Tracking, Optimieren: Für Ihren gesamten Online-Auftritt ist Google Analytics eines der wichtigsten Tracking Tools. Denn mit diesem Tool behalten Sie und wir die Entwicklung Ihrer Webseite im Blick. Als SEO-Agentur gehört Google Analytics zu unserem Standardwerkzeug. Wir betrachten die Kanäle Ihrer Website als Ganzes, und stimmen SEA und SEO optimal aufeinander ab.

