Synertrade als ein Marktführer in sechs IDC MarketScapes ausgezeichnet

Paris, 25. Februar 2021. Synertrade, ein Tochterunternehmen der Econocom-Gruppe und führender Anbieter von digitalen Beschaffungslösungen, wurde in den diesjährigen IDC MarketScape 2021 Vendor Assessments in allen sechs Beschaffungskategorien als ein Marktführer ausgezeichnet.

Die IDC MarketScapes-Berichte bewerten Beschaffungslösungen für ihre Leistungen in verschiedenen Kategorien. Diese Berichte helfen Unternehmen bei der Auswahl des passenden Anbieters von Beschaffungslösungen auf dem Weg zur digitalen Transformation ihrer Beschaffung.

Synertrade wurde als Leader in den Kernarbeitsbereichen folgender Beschaffungskategorien ausgezeichnet:

-Procure-to-Pay

-Supplier Relationship Management

-Procurement

-Sourcing

-Spend Analysis

-Contract Life-Cycle Management

“Wir sind stolz darauf, dass Synertrade in allen sechs unterschiedlichen Beschaffungskategorien von den IDC MarketScapes als ‘Leader’ ausgezeichnet wurde. Diese Leistung in einer extrem wettbewerbsintensiven Branche zeigt, dass wir hart daran arbeiten, unseren Kunden dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Daher freuen wir uns besonders, dass unser Engagement, unsere Entschlossenheit und unsere Produkte von der IDC MarketScape Anerkennung findet”, resümiert Sergio Perego, VP Global Sales & Marketing bei Synertrade.

Über Synertrade

Synertrade ist ein weltweit führender Anbieter von SaaS-Software zur Unterstützung der digitalen Transformation von Beschaffungsprozessen Die SaaS-Plattform SynerTrade Accelerate deckt den gesamten Beschaffungsprozess mit einem kompletten Set von flexiblen, skalierbaren und einfach zu verwendenden Anwendungen ab. Heute ermöglicht Accelerate das Management von hunderten Milliarden Euro an Ausgaben pro Jahr und bietet neue Leistungsmöglichkeiten für die Beschaffungs- und Finanzabteilungen von Unternehmen wie Google, Schneider, Salini Impregilo, Fresenius Medical Care, Alstom, Lufthansa, T-Systems, Renault, Mediaset, Bonduelle, Menarini, Altran, Metro, Club Med, AGCO, Smith & Wesson und vielen mehr. Synertrade unterstützt die digitale Transformation der Beschaffung mit Leidenschaft und Verantwortungsbewusstsein. Mit mehr als 20 Büros weltweit und 24/7-Support in zehn Sprachen bietet Synertrade seinen Kunden Expertise und lokalen Service für die Digitalisierung ihrer Sourcing-, Procurement- und Supplier Relationship Management-Prozesse. Synertrade ist ein Tochterunternehmen der Econocom Gruppe.

Über Econocom

Als digitaler Generalunternehmer konzipiert, finanziert und begleitet Econocom die digitale Transformation von Großunternehmen und öffentlichen Organisationen. Mit 40 Jahren Erfahrung ist sie der einzige Marktteilnehmer, der durch die Kombination von Projektfinanzierung, Gerätevertrieb und digitalen Dienstleistungen vielseitige Expertise bietet. Die Gruppe ist in 18 Ländern tätig, beschäftigt über 9.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 2.559 Millionen Euro. Econocom ist an der Euronext in Brüssel notiert und in den Indizes BEL Mid und Family Business gelistet.

Über IDC MarketScape

Das Anbieteranalysemodell MarketScape von IDC gibt einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit der Informations- und Kommunikationstechnologieanbieter in einem bestimmten Markt. Die eingesetzte Marktforschungsmethodik nutzt eine strenge Bewertung auf Grundlage sowohl qualitativer als auch quantitativer Kriterien, aus der sich eine grafische Übersicht über die jeweilige Position der Anbieter innerhalb eines Markts ergibt. IDC MarketScape stellt eine klare Framework zum Vergleich für angebotene Produkte oder Services, Leistungsvermögen und Strategien, sowie aktuelle und zukünftige Erfolgsfaktoren der IT- und Kommunikationstechnologieanbieter in einem bestimmten Markt zur Verfügung. Die Framework bietet den Käufern der Technologie eine 360-Grad-Ansicht über die Stärken und Schwächen aktueller und neuer Anbieter an.

Vollständige Quellen: IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Procurement Applications 20201 Vendor Assessment (doc #US45015719, Februar 2021); IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Procure-to-Pay (P2P) Applications 2021 Vendor Assessment (doc #US45015519, Februar 2021); IDC MarketScape: Worldwide Cloud-Enabled Supplier Relationship Management (SRM) Applications 2021 Vendor Assessment (doc #US45015919, Februar 2021); IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Buy-Side Contract Life-Cycle Management Applications 2021Vendor Assessment (doc #US45016019, Februar 2021); IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Sourcing Applications 2021 Vendor Assessment (doc #US45015419, Februar 2021); und IDC MarketScape: Worldwide SaaS and Cloud-Enabled Spend Analysis and Management Applications 2021Vendor Assessment (doc # US45015319, Februar 2021).

