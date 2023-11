Mit Silbermedaille ausgezeichnet

Annabelles Sommer Kochbuch: „Die ideale Begleitung für ein kulinarisches Sommermärchen“

Mit grosser Freude nahm Annabelle Knaur beim 57. Literarischen Wettbewerb der Gastronomischen Akademie Deutschland (GAD) die Silbermedaille in der Kategorie „Küche der Regionen“ entgegen. Der kulinarisch-literarische Wettbewerb der GAD gehört zu den renommiertesten Kochbuch-Wettbewerben in der Branche.

Für die am Zürichsee lebende Köchin und Autorin ist dies bereits die zweite renommierte Auszeichnung für ihr Sommer Kochbuch, welches letztes Jahr im Eigenverlag erschien. Im Frühjahr erhielt sie den namhaften Swiss Gourmet Book Award in Silber.

„Die ideale Begleitung für ein kulinarisches Sommermärchen“

Seit 60 Jahren setzt sich die GAD für alle Themen in den Bereichen Kochkunst, Tafelkultur und Gastlichkeit ein und zeichnet jährlich am Rande der Frankfurter Buchmesse Kochbücher erfolgreicher Verlage und deren Autor:innen aus. Die diesjährigen Gewinner wurden aus mehr als 100 Koch- und Genussbüchern von 44 Verlagen ausgewählt.

„Selten hat ein Buch so überrascht: schlicht und dennoch begeisternd!“ begründete die über 60-köpfige GAD-Jury die Auszeichnung von Annabelle Knaurs Sommer Kochbuch. „Gäste einladen und nachkochen. Eine Bowle ansetzen, witzige Vorspeisen anbieten, gut vorzubereitende Hauptgerichte zubereiten, Kuchen backen. Man möchte sofort anfangen. Das Buch ist die ideale Begleitung für ein kulinarisches Sommermärchen. Für sieben Sommertage werden Tagesmenüs vom Frühstück bis zum Abendessen vorgestellt. Dabei bringt die Autorin mit ihren Rezeptideen Frische und Abwechslung, passend zur Saison, auf den Tisch. Sie verzichtet bewusst auf komplexe Zutatenlisten und aufwendige Kochszenarien. Dem Leser wird bei der Zubereitung und Präsentation der Speisen eine gewünschte Leichtigkeit an die Hand gegeben, sodass viele Gerichte bereits am Vortag zubereitet werden können und der Sommertag in vollen Zügen erlebt werden kann. Ein schönes, fröhliches Sommerbuch.“

„Ich bin sehr dankbar für die wertvolle Auszeichnung der Jury und stolz, vor allem da es im Eigenverlag erschienen ist,“ so Annabelle Knaur. „Ohne meine Familie und die vielen Helfer:innen im Hintergrund gäbe es dieses Buch nicht.“

Details zum Buch:

Autorin: Annabelle Knaur

Titel: Annabelles Sommer Kochbuch

Untertitel: Ganz entspannte Ferien für Freunde und Familie

Verlag: Eigenverlag Annabelle Knaur

Softcoverbuch, 184 Seiten

ISBN: 978-3-033-08984-6

Fotos Food: Xabier Mendiola

Fotos Lifestyle: Nuno Filipe Oliveira

Auslieferung:

DE: SüdOst Service GmbH

AT: BUBO Buch Bote

CH: AVA Barsortiment

Preis: AT/DE: 29,90€; CH: 35,00 Fr

Ersterscheinung: 1. März 2022

Über Annabelle Knaur

Annabelles Leben wurde schon früh vom Kochen geprägt. Aufgewachsen in einer Großfamilie im Gut Dornau bei Wien, wo gutes und qualitativ hochwertiges Essen immer mit vielen Menschen und guten Gesprächen einherging, entdeckte sie ihre Leidenschaft und beschloss, diese zu ihrem Beruf zu machen.

Gelernt hat Annabelle das Kochen an der Londoner Leith’s School of Food and Wine. Sie erhielt ein Diplom in Hotel Management am Wiener Modul und arbeitete in hochkarätigen Hotels in Wien, New York und San Francisco. Ihre Liebe für die Kulinarik nährte sie auf ihren zahlreichen Reisen.

Seit vielen Jahren fliessen diese reichen Erfahrungen in Kochkurse, Kochbücher und privaten Caterings ein. Seit 2018 ist sie eidgenössische diplomierte Ernährungs-beraterin. Mit ihrem Mann und drei Kindern lebt sie heute am Zürichsee.

