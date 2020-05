München und das Alpenvorland mit bayerischen Tourguide entdecken

MunichBazi: Tolle Tagesausflüge und Touren, die Du von München aus erleben kannst

Die moderne Webseite bietet die Möglichkeit, Außergewöhnliches, Schönes und Einzigartiges in München und dem Voralpenland zu entdecken. Ob Ausflüge ab München, wie z.B.: “Auf den Spuren der Münchner Stadtgeschichte”, ” Besuch des Schloss Neuschwanstein, dem Märchenschloss von König Ludwig II.“, “Kulinarischen Genussausflug mit bayerischen Schmankerl” oder einem individuell geplanten Ausflug ganz nach Kundenwunsch – MunichBazi.com ist hierfür ein absoluter Geheimtipp!

München und die Umgebung entdecken auf besondere Art

Das Ziel des modernen Touranbieter ist es, mit außergewöhnlichen und individuellen Touren (alle angebotenen Ausflüge sind Privattouren – keine weiteren Teilnehmer!), Besuchern mit Witz und Charme eine unvergessliche Zeit zu bieten. Zusätzlich dazu erfährt man auf allen Ausflügen, Tipps, Tricks und die neusten Hotspots Münchens, sodass Interessierte und potenzielle München-Urlauber profitieren. Alle angebotenen Ausflüge bieten eine spannende Möglichkeit, die Hauptstadt von Bayern auf ganz besondere Weise zu erkunden. Wer München in all seinen Facetten kennenlernen möchte, der sollte definitiv auf die langjährigen Erfahrung von “Sepp, The Bavarian Guide” vertrauen.

Preisgünstige Ausflüge ab München können auf der übersichtlichen Webseite MunichBazi ganz einfach online bestellt und gebucht werden.

Wer München entdecken und diese außergewöhnliche Stadt auf ganz besondere Weise erkunden möchte, dem bietet dieser Tour- und Ausflugsanbieter zahlreiche Möglichkeiten, jede Menge nützlicher Tipps und die einzigartige Möglichkeit, sich über München zu informieren.

München – die Weltstadt mit Herz, ist immer einen Besuch wert!

Das Ziel von MunichBazi (dem bayerischen Guide) ist es, Reisenden nach München mit tollen Erlebnistouren einen schönen Urlaub zu bieten.

Kontakt

MunichBazi

Josef Sohr

Franz-Joseph-Strasse 11

80801 München

+491756611991

me@munichbazi.com

http://munichbazi.com

