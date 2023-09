Nachhaltige Hundedecken – die natürliche Alternative

Wir haben nur unseren einen Planeten und das wird vermutlich bis auf weiteres auch so bleiben. Wir sollten also darauf achten, dass wir der Mutter Erde nicht mehr Ressourcen entziehen, als wieder nachwachsen kann. Und immer mehr Menschen achten heute auf die Nachhaltigkeit. Dieses Prinzip können wir bei unserer Ernährung im Auge behalten, bei der Energieversorgung und auch bei der Kleidung. Schließlich gibt es auch nachhaltige Hundedecken. Das ist keine schlechte Idee, denn wenn wir unsere Familie um einen Freund auf vier Pfoten erweitern, dann sollte schließlich nicht unser Planet darunter leiden. Denn ob Zweibeiner oder Vierbeiner: Jede von uns ist ein Teil des Ökosystems und es liegt in unserer Verantwortung, unseren schönen Planeten so gut zu erhalten, wie wir es können.

Was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit?

Nachhaltigkeit ist ein Leitprinzip bei der Nutzung von Ressourcen. Ihr Hauptziel besteht darin, die dauerhafte Befriedigung von Bedürfnissen sicherzustellen, indem die natürliche Regenerationsfähigkeit der beteiligten Systeme bewahrt wird, insbesondere von Lebewesen und Ökosystemen. Das entsprechende englische Wort „sustainable“ spiegelt dieses Prinzip recht wörtlich wider, da „to sustain“ „aushalten“ oder „ertragen“ bedeutet. Mit anderen Worten können die beteiligten Systeme eine bestimmte Ebene der Ressourcennutzung „nachhaltig aushalten“, ohne Schaden zu nehmen. Anfangs in der Forstwirtschaft angewandt, besagte das Prinzip, dass nur so viel Holz aus einem Wald geerntet werden sollte, wie unendlich nachwachsen kann. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als offensichtlich wurde, dass alle globalen Ressourcen und Energievorräte vom Aussterben bedroht sind, wurde dieser Begriff auf das Management aller Ressourcen erweitert. In seinem ursprünglichen und älteren Sinn bedeutet „nachhaltig“, als Adjektiv oder adverbiell verwendet, dass eine Handlung eine langanhaltende Wirkung hat. Zum Beispiel führt eine unregulierte Ausbeutung von Ressourcen langfristig zur Erschöpfung dieser Ressourcen. Angesichts dessen, dass das oben genannte Leitprinzip darauf abzielt, Ressourcen trotz ihrer Nutzung zu erhalten, ist zu beachten, dass diese beiden Bedeutungen von „nachhaltig“ einander nicht widersprechen, sondern sich vielmehr ergänzen.

Die Ethik der Nachhaltigkeit

Von einer handlungstheoretischen Perspektive aus betrachtet, hat jede Handlung des Menschen – sei sie absichtlich oder zufällig – in unterschiedlichem Maße Auswirkungen auf die Zukunft. Die Handlungen, die die Aussichten für zukünftiges kollektives menschliches Leben gefährden, schädigen oder verhindern, aber auch solche, die es fördern und ermöglichen, sind das zentrale Anliegen der Nachhaltigkeitsethik, die in den 1960er-Jahren entstand. Dabei wird die Qualität des menschlichen Lebens ganzheitlich betrachtet und umfasst sowohl Wohlstand als auch Wohlergehen. Die Gewichtung dieser beiden Komponenten variiert je nach Standpunkt. Ethisch korrekt ist jede Handlung, die zur gegenwärtigen und zukünftigen Qualität des menschlichen Lebens beiträgt, während ethisch verwerflich jede Handlung ist, die zu Lasten der gegenwärtigen oder zukünftigen Lebensqualität geht. Mit der weltweiten Verbreitung der Umweltbewegung seit den 1980er-Jahren erweiterte sich die bisher hauptsächlich anthropozentrische Sichtweise der Nachhaltigkeitsethik. Bestimmte Konzepte, wie das eines unbegrenzten Rechts auf Existenz und Entwicklung, wurden auch auf das nichtmenschliche Leben in Fauna und Flora angewandt. Tieren wurde eine inhärente Würde zugesprochen. Das Recht auf Zukunft beinhaltet in diesem Kontext insbesondere das Recht auf Fortpflanzung und die Bewahrung eigener Lebensräume. Daraus ergeben sich verschiedene Schutznormen, insbesondere im Hinblick auf die Artenvielfalt und die Integrität der Genetik.

Nachhaltigkeit und die Lebensdauer von Produkten

Grundsätzlich lässt sich sagen: Ein Produkt gewinnt dadurch an Nachhaltigkeit, wenn es über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden kann. So werden weniger Ressourcen verbraucht, um ein Ersatzprodukt herzustellen und da auch das Entsorgen von Gegenständen, Energie und Ressourcen bindet, kann ein langlebiges Produkt auch in dieser Hinsicht punkten.

Was sind nachhaltige Hundedecken?

Ihr Hund schläft gerne auf der Hundedecke? Oder er nutzt diese für ein kurzes Nickerchen? Schön, dass Ihr Hund Spaß an seiner Hundedecke hat. Gut, dass Sie ihm eine solche gekauft haben. Irgendwann steht einmal der Kauf einer neuen Hundedecke an. Vielleicht ist Ihr Hund auch neu in der Familie oder Sie haben den Hund gerade erst frisch in Ihren Haushalt aufgenommen. Dann könnten Sie auch über die Anschaffung einer nachhaltigen Hundedecke nachdenken. Unsere nachhaltigen Hundedecken bestehen zu hundert Prozent aus Recycling-Material. Das bedeutet: Unser Planet musste keine neuen Rohstoffe abgeben, um diese Hundedecke herzustellen. Natürlich gibt es für jede Hundedecke auch einen Fertigungsprozess, der etwas Energie kostet. Leben, bedeutet Energie zu nutzen. Aber Nachhaltigkeit kann bedeuten, die Ressourcen unserer Erde soweit zu schützen, wie es uns möglich ist.

Die Eigenschaften nachhaltiger Hundedecken

Wir verwenden bei unseren nachhaltigen Hundedecken ausschließlich vegane und robuste Möbelstoffe. Je robuster, desto größer die Chance auf eine lange Lebensdauer des Produktes. Und dies wiederum steht für einen sorgsamen Umgang mit den Rohstoffen. Als Rohstoffe kommt etwa Polyester aus PET-Flaschen zum Einsatz. Nachhaltigkeit bis ins kleinste Detail: Bei uns wird sogar das Etikett nachhaltig produziert. Die Fertigung erfolgt direkt in Deutschland. Kurze Transportwege sind ebenfalls ein Aspekt des nachhaltigen Wirtschaftens. Auch die Füllung der Polsterwatte verfügt über einen hohen Recyclinganteil. Dieser liegt bei ungefähr 60%. Und auch bei den Nähfäden setzen wir auf den nachhaltigen Aspekt: Dieser besteht aus 100% Recycling-Polyester. Im Zuge des Fertigungsprozesses achten wir darauf, möglichst wenig Energie und Wasser einzusetzen. Wir konnten den Energieverbrauch um 60% und den Wasserverbrauch um 90% senken.

Nachhaltigkeit bedeutet mehr als nur Recycling

Es hilft wenig, Recycling-Rohstoffe zu verwenden, wenn die Fertigung dann im fernen Asien stattfindet. Wenn das Endprodukt einmal rund um unseren Globus transportiert wird, dann hat das mit Nachhaltigkeit nicht mehr viel zu tun. Achten Sie beim Einkauf von Hundedecken darauf, wo diese hergestellt werden. Unsere Hundedecken werden direkt in Deutschland produziert. Das ist gut für die Wirtschaft in unserem Land und das ist auch gut für die Umwelt. Denn wenn das Produkt kurze Wege bis zum Kunden zurücklegt, dann ist das wahrlich ein nachhaltiges Konzept.

Der Fertigungsprozess für nachhaltige Hundedecken

Wie wird aus dem gebrauchten Polyester eine neue nachhaltige Hundedecke? Zunächst wird das gebrauchte Polyester gewaschen und geschreddert. Dann wird das Material zu Pellets verarbeitet. Aus diesen Pellets werden dann neue Fasern gezogen. Unsere umweltfreundlichen Hundedecken sind vielseitig einsetzbar, sowohl zu Hause als auch unterwegs. Ganz gleich, ob im Auto, im Hundekorb oder im Freien – unsere Decken bieten Ihrem Hund überall einen gemütlichen und sauberen Platz zum Ausruhen. Wir produzieren nachhaltige Hundedecken in verschiedenen Größen von S bis XXL. Die Farben Hellgrau, Anthrazit, Blau, Dunkelrot und Braun sind immer auf Lager und sofort verfügbar.

