Neu: Kompakter, vernetzter Etikettendrucker, der Keime und Bakterien abwehrt

Citizen Systems bringt Etikettendrucker mit antibakterieller Gehäusetechnologie auf den Markt

Der neue Etikettendrucker CL-H300SV von Citizen Systems schützt durch seine innovative antibakterielle Gehäusetechnologie und sein desinfektionsmittelbeständiges Gehäuse Kunden und Mitarbeiter vor Keimen und Viren. Mit seinem modernen Design ist der Drucker eine Weiterentwicklung des erfolgreichen CL-E300EX-Etikettendruckers, jedoch mit einer Besonderheit: Das neue Modell besitzt ein antimikrobielles Gehäuse, welches das Bakterienwachstum unterdrückt und den Drucker vor Bakterienbildung schützt. So lassen sich die hohen Sauberkeits- und Hygienestandards in Gastronomie, Einzelhandel und im Gesundheitswesen aufrechterhalten.

Nach der erfolgreichen Einführung der antimikrobiellen und desinfektionsmittelbeständigen POS-Drucker von Citizen Systems im Vorjahr bringt das Unternehmen jetzt einen Etikettendrucker mit der gleichen Schutztechnologie auf den Markt, die Anwender bei der Bekämpfung von Bakterien unterstützt. Citizen Systems bietet seinen Kunden damit ein komplettes Paket an Drucklösungen mit Schutzfunktionen, die unternehmensweit einsetzbar sind. Der CL-H300SV hält nicht nur aggressiven Chemikalien von Desinfektionsmitteln stand, sondern stoppt Bakterien auf der Stelle. Die Technologie im Gehäuse und der Drucker selbst tragen das SIAA-Zeichen nach ISO 22196. Das unterstreicht, dass sie effektive Ergebnisse gegen Bakterienwachstum erzielen und höchsten Industriestandards entsprechen. Der CL-H300SV ist ein hervorragendes Werkzeug zur Bekämpfung von Bakterien und Keimen, weil er sicherstellt, dass Druckstationen im Krankenhaus, in Einzelhandelsfilialen, Restaurants, in der Küche oder im Cafe sauber und sicher bleiben.

Das flache Design mit Frontausgabe des CL-H300SV ist bei Druckanwendungen in der Gastronomie von Vorteil, weil dort das Verschütten von Lebensmitteln und Getränken an der Tagesordnung ist. In diesen Umgebungen druckt das Gerät z. B. Etiketten zur Lieferung von Speisen zum Mitnehmen, Etiketten für die Abholung von Lebensmitteln und Etiketten für frische Lebensmittel. Mit seinem kompakten Design passt der CL-H300SV in enge Räume, insbesondere im Gesundheitswesen, wo der Platz knapp ist. Das geradlinige Gehäusedesign ermöglicht die einfache Reinigung, es gibt keine umständlichen und schwer zugänglichen Stellen. Dank der intuitiven Bedienerführung sowie 90-Grad-Hi-Lift- und Click-Close-Mechanismus ist der Medienwechsel schnell erledigt.

Der CL-H300SV ist ausschließlich in Weiß erhältlich. Mit seinem hochmodernen Aussehen fügt er sich nahtlos in eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen in Gastronomie, Einzelhandel und Gesundheitswesen ein. Der Drucker druckt mit einer Geschwindigkeit von 200 mm pro Sekunde. Er kommt mit einer Standardgarantie von zwei Jahren auf den Drucker und bis zu sechs Monaten oder 30 km auf den Druckkopf. Er ist für eine breite Vielfalt alltäglicher Anwendungen mit Etiketten einsetzbar, wie Essensbestellungen zum Mitnehmen, Click-and-Collect-Etiketten, Patientenarmbänder, Probenetiketten und vieles mehr.

Der CL-H300SV-Etikettendrucker verfügt über vollständige Hardware- und Softwarekonnektivität und bietet höchste Flexibilität bei der Integration in bestehende Prozesse. Ausgestattet mit einer USB 2.0-Schnittstelle als Standard sowie optionalen Bluetooth-, Wireless LAN-, Ethernet- mit XML-Unterstützung und USB-Hosts plus LAN-Schnittstellen, gibt es für jede Anwendung eine passende Anschlusslösung. Zur umfassenden Softwarekompatibilität gehören der BASIC-Interpreter von Citizen, mit dem der Drucker nahtlos zwischen Sprachen wie ZPL und DPL wechselt, SDKs zur Unterstützung der Anwendungsentwicklung sowie Treiber für eine Reihe von Betriebssystemen wie Windows und Linux.

Der neue CL-H300SV von Citizen Systems ist die optimale Etikettendrucklösung für eine Vielzahl von kommerziellen Umgebungen, die sowohl sicher und sauber sein sollen als auch hervorragende Leistung erfordern.

„Citizen ist stolz darauf, mit dem Etikettendrucker mit antimikrobieller Gehäusetechnologie und desinfektionsmittelfähigem Gehäuse eine weitere Innovation auf den Markt zu bringen“, erklärt Jörk Schüßler, Marketing Director EMEA bei Citizen Systems Europe. „Als einziger Druckerhersteller, der POS- und Etikettendrucker mit antimikrobiellen und desinfektionsmittelbeständigen Funktionen anbietet, hat sich Citizen weiter als Marktführer in der Druckindustrie etabliert. Wir streben tagtäglich nach Innovation bei unseren Drucklösungen und sind überzeugt davon, dass der CL-H300SV nicht nur unser Sortiment, sondern auch unser Kundennetzwerk und den Markt insgesamt bereichern wird.“

Citizen Systems Europe betreut mit Niederlassungen in London und Esslingen die gesamte EMEA-Region. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Druckern für Industrie, Handel, Gesundheitswesen und mobile Anwendungen, im Speziellen Etiketten-, Barcode- und POS- sowie mobile- und Fotodrucker. In jedem Fall werden die Produkte des Unternehmens über ein Netzwerk an spezialisierten Partnern vertrieben und unterstützt.

Citizen Systems Europe ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Citizen Systems Japan und Teil der Citizen Watch Company of Japan. Die weltweite Gruppe produziert die weltbekannten Eco-Drive-Uhren sowie Mini-Drucker, Industriedrucksysteme und Werkzeugmaschinen, Quarzoszillatoren, LEDs und andere elektronische Komponenten.

Bildquelle: www.citizen-systems.com