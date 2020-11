Neuer Standort: Tållbeard eröffnet Europas modernstes Labor zur Nutzerforschung

Experience Design-Experten machen Nutzererfahrungen mithilfe neuester Technik sichtbar

Seit Mitte Oktober hat Tållbeard eine neue Berliner Heimat. Aufgrund des starken Wachstums im vergangenen Jahr und steigender Anforderungen von Seiten der Kunden eröffneten die Experience Design Experten in der Neue Schönhauser Straße 8 einen brandneuen Co-Creation Space. Neben mehreren Team- und Konferenzräumen befindet sich hier auch Europas modernstes Labor zur Nutzerforschung, das neueste biometrische Technologien mit innovativem Video- und Soundstreaming vereint.

“Mit der großen Nachfrage nach unseren Leistungen sind wir zuletzt immer häufiger an unsere Grenzen gestoßen. Der Umzug hat uns darum die einzigartige Chance geboten, eine Umgebung genau nach unseren Vorstellungen zu erschaffen. Der neue Standort bietet sowohl räumlich als auch technologisch alle Möglichkeiten, nahtlos mit dezentralen Inhouse- und Kundenteams zu arbeiten, und erfüllt zudem die im Corporate-Umfeld geltenden Anforderungen an Sicherheit und Geheimhaltung”, so Mark Drexler, Mit-Gründer und CEO von Tållbeard.

Kern der Leistungen von Tållbeard ist ein Methodensystem, das es Unternehmen möglich macht, Markt und Konkurrenz, digitale Prozesse, Interfaces und Schnittstellen sowie nicht zuletzt den Menschen und dessen Nutzung von Produkten und Services entlang der Kundenreise zu verstehen und zu gestalten. Mithilfe der Erkenntnisse aus quantitativem und qualitativem Research unterstützen die Experten für Experience Design bei Design, Innovation und Entwicklung von Lösungen, die mit ihrem Nutzererlebnis überzeugen.

Für die Durchführung der “Anwenderforschung” bietet das neue Labor eine besondere Kombination aus biometrischer und physiologischer Technik, mit der menschliche Emotionen und Verhaltensweisen untersucht werden. Hierzu zählen unter anderem Eyetracking, Galvanische Hautreaktion (GSR), Gesichtsausdrucksanalyse und Elektroenzephalographie (EEG). Neben dem Labor kann all dies auch im Zuhause von Nutzern oder in bewegten Objekten wie Autos eingesetzt werden.

Ergänzend dazu bietet der neue Tållbeard-Standort zwei weitere spezielle Testumgebungen. Zum einen das “Standard-Wohnzimmer der Deutschen”, in dem die Nutzung von TV, Konsolen, Lautsprechern und weiteren typischen Wohnzimmer-Endgeräten untersucht werden kann. Zum anderen eine Test-Wohnung, in der Smart-Home-Systeme, Multimedia Devices, weiße Ware, IoT und ähnliche Anwendungen unter Aufsicht zum Einsatz kommen.

Für die kommende Zeit plant Tållbeard den weiteren Ausbau seiner “Tech & Development”-Abteilung sowie die verstärkte Entwicklung von eigenen Produkten. Aktuell bauen die Experience Design Experten bereits an einer Plattform, die Teams im Projekthandling entlang der digitalen Transformation unterstützt, weitere Ideen befinden sich in der Pipeline.

Zudem wird es voraussichtlich auch einen europäischen Rollout des Geschäftskonzepts geben.

Die Tållbeard GmbH ( http://www.tallbeard.studio) ist ein innovatives Experience Design Unternehmen mit Sitz am Standort Berlin und Mitarbeitern in Hannover und Köln. Unter Leitung der Gründer Mark Drexler und Sebastian Erhardt bietet das 20-köpfige Team strategische wie operative Unterstützung in den Bereichen Experience Design, Experience Research und Transformation. In Europas modernstem Labor zur Nutzerforschung geht Tållbeard Nutzererfahrungen mithilfe umfangreicher Research-Methoden und biometrischer Usability-Tests auf den Grund, so dass diese bereits in den Entwicklungsprozess von Produkten und Services einbezogen werden können. Auf diese Weise unterstützt das Unternehmen zahlreiche große Corporate-Kunden wie Deutsche Telekom, Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Commerzbank und Siemens aber auch Start-Ups wie Horizn Studios.

