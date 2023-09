Neues Pixi-Buch für Kinder: Die Mineralwasser-Champions

Sankt Augustin, 06.09.2023. Das Pixi-Buch aus dem Carlsen-Verlag ist der Klassiker unter den Kinderbüchern. Ganz klar, dass es auch eine ganz besondere Mineralwasser-Ausgabe gibt: „Die Mineralwasser-Champions“ der Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM) richtet sich an Kindergartenkinder und i-Dötzchen. Gemeinsam mit Yuna, Leo und dem Rest der Mannschaft geht es nach einem Fußball-Turnier auf Erkundungsreise in die Welt des natürlichen Durstlöschers.

Die Geschichte der Mineralwasser-Champions erklärt, warum Mineralwasser der ideale Flüssigkeitslieferant für Kinder (und Erwachsene) ist und wie die Mineralstoffe in den natürlichen Durstlöscher kommen. Beim Einsammeln der vielen verschiedenen leeren Mineralwasser-Flaschen lernen die kleinen Helden der Geschichte, warum das vorbildliche Pfandsystem in Deutschland so wichtig ist und erfahren, wie Mineralwasser natürlich entsteht und warum es so viele unterschiedliche Mineralwässer in Deutschland gibt.

Das Pixi-Buch bietet Erzieherinnen und Erziehern, Lehrkräften und Eltern die Möglichkeit, auf spielerische Weise Wissen über das Naturprodukt Mineralwasser, das umweltfreundliche Mehrweg- und Kreislaufsystem und den Beitrag zu einer ausgewogenen Ernährung zu vermitteln. Die kurzen und einfachen Sätze laden ältere Kinder außerdem zum Selberlesen ein. Das Pixi-Buch „Die Mineralwasser-Champions“ kann kostenfrei über die Internetseite https://www.mineralwasser.com/publikationen/pixi-buch/ bestellt werden. Hier finden sich auch weitere Publikationen der IDM.

Der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) vertritt die politischen und wirtschaftlichen Interessen der Mineralbrunnenbranche. Die rund 150 überwiegend kleinen und mittleren deutschen Mineralbrunnen-Betriebe füllen über 500 verschiedene Mineral- und 27 Heilwässer sowie zahlreiche Mineralbrunnen-Erfrischungsgetränke ab. Mit rund 12.500 Arbeitnehmern sind sie wichtige Arbeitgeber der Ernährungsindustrie. Im Rahmen der Anfang 2021 gemeinsam mit der Genossenschaft Deutscher Brunnen (GDB) gestarteten Brancheninitiative „Klimaneutralität 2030“ begleitet der VDM die deutschen Mineralbrunnen auf dem Weg in die Klimaneutralität. Bis spätestens zum Jahr 2030 soll die gesamte Prozesskette von natürlichem Mineralwasser klimaneutral gestellt werden.

Bildquelle: IDM