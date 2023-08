newgen medicals Akku-Hand-Massagegerät

Gönnen Sie Ihren Muskeln am ganzen Körper jederzeit eine wohltuende Massage

– 4 unterschiedliche Massageköpfe für verschiedene Körperpartien

– Massage-Intensität in 6 Stufen anpassbar

– Ergonomische Form für bequemes Massieren in mehrere Richtungen

– Bis zu 3,5 Stunden Akku-Laufzeit

– Einfaches Aufladen per USB-C

– Praktische Transport- und Aufbewahrungstasche

Wohltuend für den ganzen Körper: Jetzt kann man sich den ein oder anderen Massage-Termin beim Profi

sparen, denn mit der Akku-Massagepistole von newgen medicals mit gleich 4 Wechsel-Köpfen und 6

Intensitäts-Stufen massiert man seine Muskulatur selbst ganz nach eigenen Bedürfnissen!

Ergonomisch geformter D-Griff: Er bietet mehr Haltemöglichkeiten als ein herkömmlicher einfacher Griff. So

kann er an allen Seiten gehalten werden und erleichtert das Massieren von Muskulatur z.B. an Rücken und

Schultern.

Beste Massage für jeden Muskel: Mit dem Kugelaufsatz massiert man großflächig zum Beispiel an Beinen,

Rücken und Gesäß. Oder mit dem pilzförmigen Aufsatz die inneren und äußeren Muskeln an Bauch, Brust

und Armen. Der konische Aufsatz ist ideal zur punktuellen Massage an Fußsohlen und Handflächen

geeignet. Und mit dem U-förmigen Aufsatz stimuliert man ganz einfach die Akupunkturpunkte am Körper!

Ganz flexibles Massieren: Dank der ergonomischen Bauform mit einem speziellen Handgriff kann man jetzt

noch leichter in mehrere Richtungen massieren, ohne die Griffposition wechseln zu müssen.

Sichere Anwendung: Nach 15-minütiger Laufzeit schaltet sich das Gerät automatisch aus, um eine

Überhitzung zu vermeiden.

Kabellos und extraleicht: Dank integriertem Akku genießt man bis zu 3,5 Stunden Massage – auch fernab

von einer Steckdose. Mit seinen kompakten Maßen ist das Massagegerät auch z.B. im Urlaub dabei. Und in

der praktischen Aufbewahrungstasche schnell und sicher verstaut.

– Extraleichtes Akku-Hand-Massagegerät mit 4 Aufsätzen

– Massage-Intensität in 6 Stufen anpassbar

– 4 Massageköpfe zur individuellen Massage unterschiedlicher Muskelpartien

– Kugelaufsatz zur großflächigen Massage z.B. an Beinen, Rücken und Gesäß

– Pilzförmiger Aufsatz zur Massage innerer und äußerer Muskeln z.B. an Bauch, Brust und Armen

– Konischer Aufsatz zur punktuellen Massage an z.B. Fußsohlen und Handflächen

– U-förmiger Aufsatz zur Massage der Akupunkturpunkte

– Automatische Abschaltung per Timer nach 15-minütiger Massage

– Ergonomische Bauform für einfaches Massieren in mehrere Richtungen

– Leistungsstarker Motor: 25 Wat

– Leise im Betrieb: 48 dB

– Robustes Gehäuse aus ABS (Kunststoff)

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 1.200 mAh für bis zu 3,5 Stunden Laufzeit (abhängig

von der Intensitätsstufe), lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 160 x 135 x 47 mm, Gewicht: 445 g

– Massagegerät inklusive 4 Aufsätzen, USB-Ladekabel (USB-C auf -A), Aufbewahrungstasche und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107409346

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6368-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6368-4010.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/LeNTF5TtRL6GfPi

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

Firmenkontakt

PEARL GmbH

Daniel C. Ludwig

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-0

07631-360-444



https://www.pearl.de

Pressekontakt

PEARL GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-480

07631-360 42 480



http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.