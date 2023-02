NEXGEN smart instore GmbH bündelt Know-how in der Geschäftsführung

Thomas Grundmann und Marc Masurath bilden neue Doppelspitze

Gemeinsam mit dem aktuellen Geschäftsführer Thomas Grundmann bildet Marc Masurath ab Mitte Februar die neue Doppelspitze der NEXGEN smart instore GmbH.



Mit diesem Schritt stellt die NEXGEN smart instore die Weichen, die positive Entwicklung der letzten Jahre durch ein noch breiteres Kompetenzspektrum fortzuführen. Das ermöglicht dem Spezialisten für digitale Lösungen am PoS, Themen stärker in den Fokus zu stellen und voranzutreiben.

„Wir begrüßen Marc herzlich zurück in unserem Team und freuen uns auf seine Expertise und wertvolle Erfahrung“, sagt Thomas Grundmann. „Seine Erfahrung im Bereich der digitalen Transformation wird uns dabei helfen, unsere Kunden am PoS zukunftsweisend zu positionieren.“

Marc Masurath und die NEXGEN smart instore GmbH

Marc Masurath ist als Gründer der NEXGEN smart instore kein Unbekannter im Unternehmen und der Branche.

Seit der Gründung 2012 bis 2018 war er in der Geschäftsführung tätig und maßgeblich am Aufbau und der Entwicklung der NEXGEN smart instore beteiligt.

Ab 2018 bis 2021 war er als Start-up Manager und Head of Sales DACH bei Infosys tätig sowie als Executive Partner bei IBM. Seine Schwerpunkte dabei waren die Themen digitale Transformation und digitale Services.

Marc Masurath bringt dadurch eine umfangreiche Erfahrung im Management und in der Geschäftsentwicklung mit. „Ich war nach Austritt der Geschäftsführung immer beratend für die NEXGEN tätig“, so Masurath. „Daher freue ich mich wieder ein Teil der operativen Führung zu sein und dazu beitragen zu können, den Handel in die digitale Zukunft zu führen.“

Zukünftig wird das Unternehmen Themen wie Green Signage und Predictive Support und Maintenance weiter in den Fokus rücken. Um Kunden nicht nur bei der Interaktion auf der Fläche, sondern auch bei Prozessen und Strukturen zu unterstützen.

NEXGEN smart instore ist ein führender Experte für digitale Lösungen am PoS, die sich auf die Digitalisierung des Handels spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet Lösungen für Händler und Marken, um Touchpoints am PoS sinnvoll miteinander zu verbinden. Deswegen vertrauen der NEXGEN smart instore namhafte Handels- und Dienstleistungsunternehmen, im gesamten DACH-Gebiet und in Teilen Europas, die Betreuung Ihrer Standorte an. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie die EDEKA, DEPOT, tegut und die sonnenklar.TV Reisebüros (FTI-Gruppe).

