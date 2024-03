NoSpamProxy steht erneut an der Spitze des Professional User Ratings für Security Solutions

Bereits zum siebten Mal in Folge kann die Lösung für E-Mail-Sicherheit in der techconsult-Studie, die auf echtem User-Feedback basiert, überzeugen. Die überdurchschnittliche Produktloyalität und Empfehlungsrate belegen die hohe Kundenzufriedenheit.

Paderborn, 11. März 2024 – Net at Work GmbH, der Hersteller der weltweit ersten vom BSI nach BSZ zertifizierten Suite für E-Mail-Sicherheit NoSpamProxy, ist mit seiner Lösung zum siebten Mal in Folge als Champion aus dem Professional User Rating: Security Solutions (PUR-S) des Analystenhauses techconsult hervorgegangen.

Die unabhängige und herstellerneutrale Erhebung bewertet alle relevanten Produkte im Bereich Security nach einem umfassenden Kriterienkatalog. Sie basiert ausschließlich auf dem umfassenden Feedback realer Kunden und Nutzer, die die Lösung einsetzen, und ist dadurch besonders praxisnah und objektiv. Mehr als 3.500 Anwendungsexperten von Security-Lösungen haben sich an der aktuellen Ausgabe des Professional User Rating: Security Solutions 2024 beteiligt und Leistungen in sechs Produktbereichen bewertet.

Die Bewertung der Lösungsanbieter erfolgt jeweils in den Dimensionen Company Rating (Anbieterbewertung) und Technology/Solution Rating (Lösungsbewertung) mit etwa 60 Kriterien in 14 Unterkategorien. Nur diejenigen marktrelevanten Anbieter mit den besten Bewertungen durch die Nutzer und einer ausreichend hohen Interviewanzahl werden in den PUR-Diamanten aufgenommen und dargestellt. 2024 sicherten sich 30 marktrelevante Anbieter eine Position in diesem Ergebnisdiamanten. Aufgrund hervorragender Bewertungen der Anwendungsexperten sowohl auf Lösungs- als auch auf Unternehmensebene konnte sich NoSpamProxy erneut vom Gesamtfeld der Anbieter absetzen und die Spitzenposition im Diamanten einnehmen.

In der Anbieterbewertung überzeugte NoSpamProxy über alle Unterkriterien als einer der Spitzenreiter im Ranking, insbesondere in den Bereichen „Service & Support“, „Innovation“ sowie „Preis- und Bezugsmodelle“. Vor allem die hervorragende Kompetenz der Serviceberater, die Erreichbarkeit des Supports aber auch die schnelle und reibungslose Behebung von Problemen schätzen die Kunden an Net at Work. Als einzigem Anbieter im Vergleich wurden für Net at Work fünf Sterne und damit eine deutlich überdurchschnittlich gute Bewertung in der Kategorie „innovative Produkte“ vergeben. Spitzenpositionen konnte Net at Work zudem in den Bereichen „Vertriebspartner“ sowie „Anbieterzufriedenheit im Kontext der Lösung“ einnehmen.

Auf Lösungsebene hat NoSpamProxy im techconsult-Ranking die höchste Bewertung im Wettbewerbsvergleich erhalten. Besonders konnte die Mail Security Suite mit jeweils Bestwerten in den wichtigen Bereichen Leistungsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Lösungsumfang überzeugen. Anwenderinnen und Anwender schätzen techconsult zufolge vor allem die Performance der Lösung, die maximalen Schutz mit minimalem Einfluss auf die Arbeitsabläufe garantiert, aber auch die hohe Ausfallsicherheit, die einfache Implementierung in bestehende IT-Infrastrukturen oder auch die Konfigurierbarkeit der Lösung. Wenig verwunderlich, aber dennoch beeindruckend ist deshalb das wie bereits in den Vorjahren überdurchschnittlich gute Abschneiden bei Produktloyalität und Kaufempfehlung: NoSpamProxy erhielt hier die maximale Anzahl möglicher Sterne für Erwartungserfüllung, Weiterempfehlung und Wiederkauf, letzteres sogar als einziges Produkt im Vergleich.

Raphael Napieralski, Analyst bei techconsult, kommentiert das hervorragende Ergebnis in einem Vendor Insight Report über NoSpamProxy so: „NoSpamProxy positioniert sich als wegweisender Anbieter im E-Mail-Security-Segment und kann sich aufgrund herausragender Bewertungen der Anwenderinnen und Anwender eine absolute Topposition im E-Mail-Security-Diamant des Professional Unser Ratings – Security Solutions 2024 sichern. […] Die Lösung ist ein optimales Instrument für Unternehmen aller Größenklassen, um nicht nur heute, sondern auch in Zukunft über das Maximum an E-Mail-Schutz zu verfügen.“

„Wir stecken so viel Know-how, Entwicklung, Markterfahrung, Analyse und Liebe in dieses Produkt, dass es uns schon sehr wundern würde, wenn man das nicht merkt. Auch die kürzlich erfolgte Zertifizierung durch das BSI nach dem besonders strengen BSZ-Verfahren demonstriert unsere Verpflichtung zu Sicherheit und Qualität“, kommentiert Stefan Cink, Director Business und Professional Services und E-Mail-Sicherheitsexperte bei Net at Work. „Dass so viele Anwenderinnen und Anwender NoSpamProxy jederzeit wieder kaufen und weiterempfehlen würden, ist für uns die größte Auszeichnung für unsere Arbeit.“

Mehr über E-Mail-Sicherheit „Made in Germany“ mit NoSpamProxy on-premises oder als Cloud Service:

https://www.nospamproxy.de/de?utm_source=pr

Den vollständigen Analystenbericht Vendor Insights von techconsult kostenfrei anfordern:

https://www.nospamproxy.de/de/e-mail-security-anbieter-im-vergleich/?utm_source=pr

Net at Work unterstützt als IT-Unternehmen seine Kunden mit Lösungen und Werkzeugen für die digitale Kommunikation und Zusammenarbeit. Der Geschäftsbereich Softwarehaus entwickelt und vermarktet mit NoSpamProxy das weltweit einzige vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach BSZ zertifizierte Secure-E-Mail-Gateway mit erstklassigen Funktionen für Anti-Spam, Anti-Malware und E-Mail-Verschlüsselung. Weltweit vertrauen mehr als 4.000 Kunden die Sicherheit ihrer E-Mail-Kommunikation NoSpamProxy an. Die mehrfach ausgezeichnete Lösung – 7-facher Champion im unabhängigen techconsult Professional User Ranking und regelmäßig nachgewiesenem VBSpam+ Ranking – wird als Softwareprodukt und Cloud-Service angeboten. Mehr zum Produkt unter: https://www.nospamproxy.de

Im Servicegeschäft ist Net at Work als führender Microsoft-Partner erste Wahl, wenn es um Modern Work mit Microsoft-Technologien wie Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams sowie Microsoft Azure als cloudbasierte Entwicklungsplattform geht. Dabei bietet das Unternehmen die ganze Bandbreite an Unterstützung: von punktueller Beratung über Gesamtverantwortung im Projekt bis hin zum Managed Service für die Kollaborationsinfrastruktur oder SOC. Über die technische Konzeption und Umsetzung von Lösungen hinaus sorgt das Unternehmen mit praxiserprobtem Change Management dafür, dass das Potential neuer Technologien zur Verbesserung der Zusammenarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft wird. Net at Work schafft Akzeptanz bei den Nutzern und sorgt für bessere, sichere und lebendige Kommunikation, mehr und effiziente Zusammenarbeit sowie letztlich für stärkere Agilität und Dynamik im Unternehmen.

Die Kunden von Net at Work finden sich deutschlandweit im gehobenen Mittelstand wie beispielsweise CLAAS, Diebold-Nixdorf, fischer group, Miele, Lekkerland, LVM, SwissLife, Uni Rostock, Würzburger Versorgungs- und Verkehrsbetriebe und Westfalen Weser Energie.

Net at Work wurde 1995 gegründet und beschäftigt derzeit mehr als 150 Mitarbeiter in Paderborn und Berlin. Gründer und Gesellschafter des inhabergeführten Unternehmens sind Uwe Ulbrich als Geschäftsführer und Frank Carius, der mit www.msxfaq.de eine der renommiertesten Websites zu den Themen Office 365, Exchange und Teams betreibt. https://www.netatwork.de

