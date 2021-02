NoviSign stellt Digital Signage Lösung für Smile Eyes zur Verfügung

NoviSign und die Smile Eyes Augenklinik München Flughafen entwickeln und installieren Digital Signage Lösung

NoviSign, Marktführer im Bereich Digital Signage Lösungen und Smile Eyes – ein Qualitätsverbund hochspezialisierter Augenärzte mit dem Fokus auf Laser- und Linsenchirurgie, kooperieren für die gemeinsame Entwicklung und Installation eines “Patienteninformationssystems” in der Smile Eyes Augenklinik am Münchner Flughafen. Durch dieses System sollen den Patienten der Smile Eyes Klinik am Standort München Airport in den Wartezimmern umfangreiche Informationen rund um das Thema Sehen ohne Brille abwechslungsreich präsentiert werden. Mittels dieser Informationen wird nicht nur die gefühlte Wartezeit von Patienten deutlich verkürzt und interessant gestaltet, die Patienten können diese Wartezeiten auch sinnvoll nutzen, um sich über weitere Neuigkeiten, Behandlungsmethoden und Themen der allgemeinen Augenheilkunde zu informieren.

Diese Art von Informationssystemen, die aktuelle Nachrichten sinnvoll mit wichtigen Informationen und fachlichen Details verknüpft findet aktuell mehr und mehr Einzug in den medizinischen Fachbereichen.

NoviSign beabsichtigt, die Smile Eyes Kliniken weiter bei der Verbesserung und individuellen Anpassung des aktuell in Betrieb genommenen Info-Systems an der Klinik am Münchner Flughafen zu unterstützen und dieses System auch weiteren Kliniken im Verbund zur Verfügung zu stellen. NoviSign freut sich auf eine spannende Zusammenarbeit mit Smile Eyes bei diesem innovativen Pilotprojekt.

NoviSign ist Marktführer zur einfachen und innovativen Präsentation digitaler Lösungen.

