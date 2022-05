NTT DATA schreibt den Soundtrack der Zukunft

„Our voices for the Future“ sammelt für Deutschland 10.000 Euro für eine Schule, die Musik für soziale Zwecke einsetzt

München, 31. Mai 2022 – Die europaweite Spendenaktion „Our voices for the Future“ von NTT DATA, einem weltweit führenden Unternehmen für digitale Geschäfts- und IT-Dienstleistungen, hat rund 50.000 Euro an Spendengeldern hervorgebracht. Für jeden Teilnehmer spendet NTT DATA Geld an lokale Organisationen, die Musik für soziale Zwecke nutzen. In Deutschland ist das die Internationale Montessorischule Campus di Monaco in München. Sie erhält 10.000 Euro für den Aufbau des neuen Schulgebäudes.

„Our Voices for the Future“

Die Spendenaktion sah vor, dass der spanische DJ und Plattenproduzent Carlos Jean einen Song aus den europaweiten Beiträgen von Teilnehmern produziert. Diese konnten sich ein Instrument für das Lied wünschen, ein Wort nennen, das beschreibt, was das neue Jahr 2022 für sie bedeutet, oder ein Video einsenden, in dem sie tanzen. Das resultierende Lied veröffentlichte Carlos Jean im Rahmen eines Livestreams.

Stefan Hansen, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung NTT DATA DACH, freut sich über die zahlreiche Teilnahme und das lokale Ergebnis der Aktion. Er erklärt: „Egal welche Sprache man spricht oder woher man kommt, Musik ist die Sprache, die jeder versteht und verbindet. Mit „Our voices for the Future“ möchten wir einerseits einen weiteren kleinen Beitrag dazu leisten, dass es hilfebedürftigen Menschen besser geht, und andererseits auch die Bedeutung von Musik und Kultur hervorheben. Sie können gerade in herausfordernden Zeiten Menschen zusammenbringen und Mut spenden.“

10.000 EUR an inklusive Mittelschule für Menschen mit und ohne Fluchterfahrung

Musik und kulturelle Bildung erhöhen die Bildungschancen, das ist ein zentrales Motto der inklusiven Mittelschule Campus Di Monaco in München. Die Internationale Montessorischule legt seit ihrer Gründung 2019 den Schwerpunkt auf gemeinsame Bildung für Kinder und Jugendliche mit und ohne Fluchterfahrung. Trotz manchmal schwieriger Ausgangslagen gelingen der Schule große Erfolge: 93 % der Absolventinnen und Absolventen, die meisten von ihnen mit Fluchterfahrung, haben 2021 den mittleren Bildungsabschluss bestanden. Darunter sind herausragende Leistungen mit Bestnoten von 1,0 von Jugendlichen, die erst ein Jahr zuvor nach Deutschland gekommen waren. Ab Sommer 2022 wird ein neues Schulgebäude erbaut mit einem zentralen Bereich für Musikförderung.

Schulleiterin Antonia Veramendi ist daher hocherfreut über das Spendengeld und betont: „Musik überwindet Grenzen sowie Sprachbarrieren und stärkt die Persönlichkeit – darauf bauen wir auf und statten den Musikbereich aus. Räume können das Lernen beflügeln oder eingrenzen – Wir sind die mit den Flügeln!“

NTT DATA – ein Teil der NTT Group – ist Trusted Global Innovator von Business- und IT-Lösungen mit Hauptsitz in Tokio. Wir unterstützen unsere Kunden bei ihrer Transformation durch Consulting, Branchenlösungen, Business Process Services, Digital- und IT-Modernisierung und Managed Services. Mit NTT DATA können Kunden und die Gesellschaft selbstbewusst in die digitale Zukunft gehen. Wir setzen uns für den langfristigen Erfolg unserer Kunden ein und kombinieren globale Präsenz mit lokaler Kundenbetreuung in über 50 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter nttdata.com.

Firmenkontakt

NTT DATA-Pressekontakt für Deutschland, Österreich und Schweiz:

Cornelia Spitzer, BA

Hans-Döllgast-Str. 26

80807 München

+43 664 8847 8903

cornelia.spitzer@nttdata.com

https://www.nttdata.com/global/en/

Pressekontakt

Storymaker Agentur für Public Relations GmbH

Gabriela Ölschläger

Derendinger Straße 50

72070 Tübingen

07071 938 720

info@storymaker.de

http://www.storymaker.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.