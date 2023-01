Online-Marketing Agentur mit ChatGTP

Internet Service Agentur – immer up to date

„Heute freuen wir uns, bekannt geben zu dürfen, dass chatGPT, das neue Künstliche Intelligenz-System, nun verfügbar ist. chatGPT ist eine leistungsstarke Sprach-KI, die es Nutzern ermöglicht, in Echtzeit natürliche und menschenähnliche Konversationen zu führen. Durch die Verwendung von maschinellem Lernen und neuronaler Netzwerke, ist chatGPT in der Lage schnell und präzise auf verschiedene Fragen zu antworten. Mit chatGPT können Nutzer auf einfache und intuitive Weise interagieren. Das System ist für verschiedene Anwendungsbereiche geeignet, wie zum Beispiel für Kundenservice, Bildung und Unterhaltung. Das Unternehmen ist stolz darauf, chatGPT der Öffentlichkeit präsentieren zu können und freut sich darauf, zu sehen, wie es von Nutzern angenommen wird.“

Der soeben von Ihnen gelesene Text wurde nicht von einem menschlichen Hirn verfasst, sondern entstammt den Schaltkreisen von chatGPT. Wir haben die Künstliche Intelligenz gebeten eine Pressemitteilung zu verfassen und mussten dafür nur minimale Veränderungen vornehmen. Das Endergebnis bleibt dennoch dasselbe. Die Entwicklung der Technik schreitet immer weiter voran. Genau aus diesem Grund bleiben wir für Sie immer up to date. Denn auch die Welt des Marketings verändert sich laufend.

Immer zu wissen, was gerade vor sich geht, Inhalte einordnen zu können und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, das ist der Vorteil, der am Ende bares Geld wert ist. Der obenstehende KI-Text ist nicht schlecht, doch hat das alles auch seine Tücken. Gibt es Muster in den KI-Texten und woran wären diese zu erkennen? Lassen sich tatsächlich brauchbare Inhalte für Bewerbungen, Hausaufgaben oder Klausuren zumindest vorschreiben? Darf man das unter moralischen/ethischen Gesichtspunkten? Wenn es um Unternehmen geht – wer trägt die Risiken? Eine Abstrafung bei Google kann zum Verlust des Rankings führen und damit zu schweren Umsatzeinbussen.

Gerade zum Jahreswechsel und mit den guten Vorsätzen im Hinterkopf, bietet es sich an, der eigenen Seite ein neues Aussehen zu verpassen und sich von der Konkurrenz abzuheben. Wir helfen Ihnen dabei technische Probleme zu beseitigen, neue Designs und Features einzubauen und auf Wunsch auch neuen Content zu erstellen. Darin messen wir uns gern mit der KI. Mit der Erfahrung aus dem Online-Marketing positionieren wir uns und auch Sie bei Google und Co.

Weitere Infos:

https://www.internetserviceagentur.com

https://www.internetserviceagentur.com/news/ai-schreibt-texte-besser-als-menschen.html

Als Online-Marketing-Agentur konzipieren wir Ihre smarten Marketing- und Werbemaßnahmen und setzen sie für Sie um. Durch langjährige strategische Partnerschaften agieren wir als Full-Service-Agentur. So umfasst unser Angebot alles, was für smartes Marketing nötig ist – von der Logo-Entwicklung (CI) über die Website mit Suchmaschinenoptimierung (SEO) oder Suchmaschinenwerbung (SEA bzw. Performance Marketing), bis zum Imagefilm.

