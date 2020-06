Online-Sprachkurse zu Hause bieten neue Perspektiven für internationalen Vertrieb und bei Jobsuche

Keine Reisemöglichkeit für die Verkaufsverhandlungen? Neuer Job im internationalen Umfeld gesucht? Online-Sprachkurse steigern die Möglichkeiten

Wenn die geplante Geschäftsreise oder das Bewerbungsgespräch derzeit entfällt und stattdessen per Videochat verhandelt wird, ist dies ein Grund, sich intensiv mit dem Land und der Fremdsprache zu beschäftigen. Online-Sprachkurse ermöglichen besonders in Zeiten des Homeoffice eine perfekte Gelegenheit zur Weiterbildung.

Bei Verhandlungen per Videochat liegt die Konzentration der Zuhörer auf der Mimik und der Sprache des jeweiligen Sprechers im Bild. Eine sichere, korrekte Ausdrucksweise spielt somit eine viel größere Rolle als bei einem Meeting vor Ort, bei dem sich Sprachschwierigkeiten mit Gesten locker überspielen lassen und die Gesprächspartner während des Treffens eventuell von anderen Personen im Raum oder von der Umgebung abgelenkt werden.

Warum also im Homeoffice nicht einen Sprachkurs machen? Die Anzahl der Online-Sprachkurse hat sich von Januar bis April 2020 weltweit deutlich erhöht, beim Anbieter inlingua stieg sie in Deutschland und weltweit um jeweils das 15-fache. Gerade in Zeiten von Corona ist das virtuelle Training eine gute Möglichkeit, am Ball zu bleiben und das Sprachtraining fortzusetzen, solange kein Präsenzunterricht stattfinden kann.

Sprachkursveranstalter wie inlingua bieten einen flexiblen, bunten Strauß aus attraktiven Online-Angeboten, die einzeln oder in Kombination gebucht werden können. Und wer möchte, kann die Online-Kurse mit Präsenzkursen beispielsweise in einem der rund 70 Sprachcenter in Deutschland, oder bei Reisemöglichkeit gar im Ausland, verbinden.

Auch bei Online-Sprachkursen sollten die Interessenten darauf achten, dass muttersprachliche Trainer im Einsatz sind, die in der Region der Teilnehmer tätig sind und nicht irgendwo im Ausland sitzen. “Dies ist bei inlingua gewährleistet, denn nur so kennen sich die Trainer auch mit den deutschen Gegebenheiten aus und können spezifisch auf die Teilnehmerwünsche eingehen. So bereiten wir zum Beispiel Vertriebsmitarbeiter auf die neuen Herausforderungen vor, die der virtuelle Verkauf im Ausland mit sich bringt. Und auch für das Trainieren von internationalen Bewerbungsgesprächen eignen sich unsere individuellen virtuellen Sprachkurse”, berichtet Petra Bekker, Vorstandsmitglied von inlingua Deutschland.

Ob das Training im virtuellen Klassenzimmer zu einem vereinbarten Zeitpunkt mit dem Sprachtrainer stattfindet oder rund um die Uhr als Online-Learning zur Verfügung steht, spielt beim Erfolg keine Rolle, sofern die Trainings professionell aufgebaut sind und die Teilnehmeraktivität gefördert wird. Online-Learning-Kurse eignen sich jedoch im Gegensatz zum virtuellen Klassenzimmer meist besser zur Vertiefung, für Grammatikübungen, für spezielle Aussprachetutorien oder beispielsweise für Kreuzworträtsel. Bei inlingua steht jedem Teilnehmer zum “my.lab”-Online-Learning ein Tutor zur Verfügung, welcher die geschriebenen Texte korrigiert und alle begleitenden Materialien zu den Kursen sind als E-Book oder in Printform erhältlich.

Konversation mit verschiedenen Partnern üben die Sprachschüler am besten über virtuelle Konversationsgruppen. Sie bringen die Teilnehmer zu speziellen Themen zusammen und können flexibel gebucht werden. So lässt sich auch ein Videochat mit mehreren geschäftlichen Vertragspartnern simulieren und umfangreich trainieren. In speziellen Modulen können Teilnehmer trainieren, wie sie telefonieren, präsentieren, Verhandlungen führen, Meetings leiten oder wie sie ihre Interview-Skills stärken.

Die Einstufungstests für die Sprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Deutsch können direkt auf der inlingua.de-Website durchgeführt oder dort per PDF heruntergeladen werden. Jeder Test wird manuell von einem Mitarbeiter am angegebenen Wunschort ausgewertet. Der Mitarbeiter kontaktiert im Anschluss den Kunden, um die individuellen Ziele, die (Online-)Kursform und das Budget gemeinsam abzustimmen.

Es lohnt sich also durchaus, bei einem seriösen Vor-Ort-Anbieter die Online-Möglichkeiten zur sprachlichen Weiterbildung zu nutzen.

Über inlingua

inlingua wurde 1968 gegründet. Es ist eines der führenden, internationalen Sprachtrainings-Netzwerke für private und berufliche Zielsetzungen. Seit über 50 Jahren werden neben Fremdsprachen auch interkulturelle Kompetenzen vermittelt.

Qualifizierte, muttersprachliche Trainer ermöglichen durch einsprachiges Training binnen kurzer Zeit die lebendige Kommunikation in fremden Sprachen. Persönliche Betreuung, kostenlose Einstufungen und Probetrainings sowie international anerkannte Sprachzertifikate gehören ebenso zu den Kennzeichen von inlingua wie ein breites Spektrum an Trainingsformen wie Präsenztraining, virtuelles Training, Online-Learning oder Blended Learning. Zu den Kunden zählen Mitarbeiter von namhaften Unternehmen und staatlichen Auftraggebern sowie Privatpersonen.

Mit über 250 Centern in mehr als 30 Ländern auf vier Kontinenten ist inlingua eines der weltweit größten Netzwerke für fremdsprachliche Aus- und Weiterbildung. In Deutschland ist inlingua in rund 70 Städten mit Sprachcentern vertreten.

Mehr zu inlingua unter: www.inlingua.de

