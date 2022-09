OutSystems unter den Top-Anbietern im „Data Quadrant Report 2022“ von Software Reviews

Von Kunden mit 8,6 von 10 Punkten und als Marktführer im Bereich „Low-Code Business Process Management“ bewertet

Frankfurt, 5. September 2022 – OutSystems, ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungs-Anwendungsentwicklung auf Low-Code-Basis, ist im “ Data Quadrant Report“ von Software Reviews, einer Abteilung der Info-Tech Research Group, in der Kategorie „Low-Code Business Process Management 2022“ als „Gold Medalist“ und „Leader“ ausgezeichnet worden. OutSystems erhielt die höchste Gesamtpunktzahl von 8,6 von maximal 10 und ist damit der Anbieter mit der besten Platzierung basierend auf Bewertungen und Feedback von Nutzern zu geschäftlichem Nutzen, Produktfunktionen, User Experience sowie Erfahrungen mit bzw. Kompetenz des Anbieters.

Auf der Grundlage von umfangreichem Benutzerfeedback erhält OutSystems die höchsten Gesamtzufriedenheitswerte in den folgenden Kategorien: Bereitschaft zur Weiterempfehlung, geschaffener geschäftlicher Nutzen, Kompetenz des Anbieters, Einfachheit der Administration, Einfachheit der Anpassung sowie Verfügbarkeit und Qualität der Schulungen. Darüber hinaus belegt OutSystems den ersten Platz bei zentralen Produktfunktionen wie Berechtigungen und Governance sowie mobiler Unterstützung, die für die Entwicklung hoch skalierbarer, geschäftskritischer Enterprise-Applikationen entscheidend sind.

Zudem erreicht OutSystems einen zu 92 Prozent positiven „Emotional Footprint“, der sich aus der Summe der emotionalen Reaktionen von Bewertungen in den Bereichen Service, Verhandlung, Produktwirkung, Konfliktlösung sowie Strategie und Innovation ergibt.

Neben dem Data Quadrant Report bestätigt ein aktueller „Buyer Experience Report“ für Low-Code Business Process Management von Software Reviews, dass – basierend auf Kunden-Feedback – 98 Prozent der Kunden OutSystems sehr gerne nutzen, 92 Prozent ihre Lizenz verlängern wollen und 90 Prozent OutSystems als entscheidend für ihren Erfolg ansehen.

So lauten einige beispielhafte Kundenkommentare auf der Website Software Reviews:

– „Wenn Sie auf der Suche nach schneller Entwicklung sind, ist OutSystems das beste Produkt für Sie. Sie können damit sowohl einfache als auch komplexe Applikationen erstellen. Ich habe es selbst ausprobiert – von der Erstellung eines simplen Dashboards und einer einfachen Anwendung zum Verfolgen von Datensätzen bis hin zur Erstellung einer komplexen Applikation, die täglich Tausende Nutzer im ganzen Land hat.“

– „OutSystems unterstützt Sie dabei, die vier großen Bereiche der Softwareentwicklung abzudecken: Skalierbarkeit, Sicherheit, Wartbarkeit und Leistung.“

– „Das Produkt ist robust und sehr leistungsfähig. Wir müssen nur sehr selten mit etwas anderem als OutSystems arbeiten.“

„Wir bei OutSystems sind stolz auf den Nutzen, den Unternehmen aus unserer Plattform ziehen, und auf unseren unermüdlichen Fokus auf den Erfolg und die Zufriedenheit unserer weltweiten Kunden“, betont Robson Grieves, Chief Marketing Officer von OutSystems. „Die Anerkennung durch Software Reviews zeigt, wie gut es der Hochleistungs-Low-Code von OutSystems jedem Unternehmen ermöglicht, die eigene Performance drastisch zu steigern und hochwertige Applikationen zu liefern, die einen außergewöhnlichen geschäftlichen Nutzen schaffen.“

OutSystems ist eine Hochleistungs-Low-Code-Plattform, die es Unternehmen jeder Größe und in nahezu jeder Branche ermöglicht, Applikationen zu entwickeln und bereitzustellen, die ihr Geschäft voranbringen – von internen BPM- und Web-Apps bis hin zu mobilen Kundenportalen, die auf Millionen Benutzer skalierbar sind. OutSystems bietet ein visuelles Coding-Erlebnis, KI-Automatisierung und die Integration mit Hunderten Technologien, mit denen Entwickler den Entwicklungsprozess erheblich beschleunigen und vereinfachen können. Die Case Studies von OutSystems geben einen Überblick darüber, welche Anwendungen Unternehmen erstellen, wie schnell ihnen dies gelingt und welche Leistungsverbesserungen und Ergebnisse sie erzielen.

Ein kostenloses Exemplar des Data Quadrant Report steht hier zum Download bereit.

Über OutSystems

OutSystems wurde 2001 in Portugal mit der Mission gegründet, jedem Unternehmen Innovationen mithilfe von Software zu ermöglichen. Die Hochleistungs-Low-Code-Applikationsplattform von OutSystems gibt technologischen Vorreitern und Entwicklern die Tools an die Hand, die sie benötigen, um ihre eigenen geschäftskritischen Anwendungen schnell zu entwickeln und bereitzustellen.

Das Netzwerk des Unternehmens umfasst über 600.000 Community-Mitglieder, mehr als 400 Partner sowie aktive Kunden in 87 Ländern und 22 Branchen. OutSystems ist bekannt als „The #1 Low-Code Platform“® und wird von Analysten, IT-Führungskräften, Geschäftsführern und Entwicklern auf der ganzen Welt als Marktführer anerkannt. Einige der bekanntesten Marken setzen auf OutSystems, um große Ideen in Software umzusetzen, die ihre Unternehmen, Menschen und die Gesellschaft voranbringen.

Weitere Informationen finden sich unter www.outsystems.de sowie im deutschsprachigen Blog unter www.outsystems.de/blog

