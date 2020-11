Parador Basic 5.3 Rigid Designboden SPC mit Klicksystem

Formstabiler Rigid-Core Designboden auf SPC-Träger mit integrierter Trittschalldämmung und Klicksystem

Parador ist einer der bekanntesten und innovativsten Bodenbelag-Hersteller Deutschlands. Neben hochwertigem Parkett und Laminatböden bietet Parador auch fortschrittliche Designböden in verschiedenen Ausführungen.

Einer der neusten Designboden-Kollektionen ist die Parador Basic 5.3 Serie. Parador Basic 5.3 Rigid Designboden auf SPC-Träger mit Klicksystem ist ein Designboden neuster Generation. Parador Basic 5.3 ist mit einer Gesamtdicke von nur 5,3 mm und eine Nutzschicht von 0,3 mm für den privaten Wohnbereich entwickelt worden. Durch die Nutzungsklasse 23 bzw. 31 ist der neue Rigid-Designboden für stark beanspruchte Wohnbereiche, sowie mäßig beanspruchte gewerbliche Bereiche geeignet.

Die verwendete neuartige Rigid-Core-Technologie der SPC Trägerplatte sorgt für eine hohe Formstabilität. Parador Basic 5.3 Rigid Designboden kann daher in großen Räumen bis max. 400m² ohne Dehnungsfuge verlegt werden. Die verbesserte Dimensionsstabilität der Rigid SPC Trägerplatte wird durch einen höheren Anteil mineralischer Füllstoffen erreicht. Damit konnten auch Weichmacher stark reduziert werden und der Fußbodenbelag erreicht so die Emissionsklasse A+.

Parador Basic 5.3 Klick-Vinyl Rigid Designboden hat die Trittschalldämmung bereits integriert und wird somit direkt auf dem Unterboden, zum Beispiel Estrich verlegt. Eine Verlegung von Parador Basic 5.3 Rigid Designboden direkt auf alte Dielen oder Fliesen ist möglich. Damit ist dieser Parador Klick-Vinyl Bodenbelag hervorragend geeignet um alte Bodenbeläge schnell zu renovieren. Die integrierte Trittschalldämmung ist gleichzeitig Verlegunterlage. Sie reduziert den Trittschall um starke 17 dB.

Bei einer schwimmenden Verlegung wird der Bodenbelag damit gut akustisch von der Bausubstanz getrennt. Das freut die Nachbarn. Außerdem ist der Bodenbelag für die Verlegung in Feuchträumen und auf einer Fußbodenheiziun geeignet.

Bekannt ist Parador auch für seine überzeugenden Dekore. Besonders die Holzdekore sind mit matten geprägten Oberflächen von originalem Holzboden kaum zu unterscheiden. Die umlaufend gefasten Längs- und Kopfkanten ergeben ein Verlegebild mit dem Charme und der Eleganz eines echten Holzdielen-Bodens. Jede einzelne Diele wird so betont wird.

Berücksichtigt man die Ersparnis durch die integrierte Trittschalldämmung bzw. Verlegeunterlage und die verwendete fortschrittliche Rigid-Technologie sowie die herausragende Optik und Haptik dieses Bodenbelages im Vergleich zu ähnlichen Böden anderer bekannter Hersteller, so ist zumindest mit unseren Erfahrungen der Parador Basic 5.3 Designboden mit Klicksystem die klare Nummer 1 in diesem Bereich.

Jetzt Rigid Boden von Parador, HARO, amtico, berryAlloc, Adramaq, wineo, terHürne, Gerflor und vielen Designboden-Herstellern in großer Auswahl günstig online kaufen im allfloors.de Bodenbelag Fachhandel – allfloors® bietet ein umfassendes Sortiment von über 10.000 Bodenbelägen vieler bedeutender Hersteller und Zubehör-Produkte für Bodenbeläge zu günstigen Preisen wie zum Beispiel hochwertigen Parkettböden. allfloors® Bodenbelag Fachhandel liefert versandkostenfrei schon ab geringen Bestellwert. Fachberater kalkulieren Ihnen Projektangebote inkl. aller benötigten Materialien wie Dämmung, Unterlagen, Grundierung, Kleber, Sockelleisten uvm. Fordern Sie Bodenbelag-Muster an (Muster-Bestell-Button in jedem Produkt). Fragen Sie noch bessere Bodenbelag Preise ab 20 m² Projektgröße an.

Kontaktieren Sie uns gern für alle Anfragen zu Großhandel und Vertrieb sowie zu Kooperationen und Großprojekten…

Firmenkontakt

allfloors® Bodenbelag Marktplatz

Ralf Lieder

Gartenstraße 50

01445 Radebeul

0800 040 20 20

support@allfloors.de

https://www.allfloors.de/parador.html

Pressekontakt

allfloors® Bodenbelag Fachhandel

Ralf Lieder

Industriestrasse 21

6055 Alpnach

0800 040 20 20

support@allfloors.de

https://www.allfloors.de

Bildquelle: @ Parador