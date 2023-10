Patrick Freudiger auf dem Confare #CIOSUMMIT Zürich 2023

Patrick Freudiger teilte in seinem Workshop wertvolle Einblicke in zeitgemäße IT-Führung.

Am 28. September 2023 fand in der grössten Stadt der Schweiz der 12. Confare #CIOSUMMIT Zürich statt. Das bekannte IT-Management Forum ist Schnittstelle zwischen AnbieterInnen, Hochschulen, Medien, Politik und IT-EntscheiderInnen aus dem DACH-Raum. Hier treffen sich Geschäftsführer, CIOs, IT-Leiter und Digitalisierungs-Verantwortliche für Inspiration, Erfahrungsaustausch und Perspektiven und die besten Unternehmen der IT-Branche zeigen die Möglichkeiten der neuesten Technologien. Auch in diesem Jahr gab es neben zahlreichen Vorträgen die CIO Executive Arena mit dem Workshop von CIO Award Gewinner und admomentum Geschäftsführer Patrick Freudiger.

Wie bereits in vergangenen Jahren hielt der renommierte Leadership-Coach auch in 2023 einen exklusiven Workshop. Dieser war auf 20 Teilnehmer begrenzt, und aufgrund der enormen Nachfrage war die Veranstaltung bereits im Voraus ausgebucht. Der Workshop mit dem Titel Wie Sie als IT-Entscheider heute führen müssen – Excellence in Leadership bot IT-Entscheidern die Möglichkeit, im exklusiven Format ihre Führungskompetenzen zu vertiefen und von erstklassigem Expertenwissen zu profitieren.

Der Schwerpunkt lag während des Workshops auf interaktivem Dialog und Gedankenaustausch. Patrick Freudiger präsentierte zentrale Erkenntnisse, die für IT-Führungskräfte heute von großer Relevanz sind. Unter anderem ging es darum, dass in einer sich ständig verändernden IT-Landschaft grundlegende Führungsprinzipien wie Führung durch Vorbildfunktion nach wie vor ihre Bedeutung behalten. Zudem sei es unerlässlich, mit einer immer jünger werdenden Belegschaft, die unterschiedliche Wertvorstellungen, Glaubenssätze und Referenzerlebnisse mitbringt, auch Führungsansätze an diese Diversität anzupassen. Zusätzlich durchlaufe die Welt einen tiefgreifenden Wandel – auch in der IT-Landschaft – und zeige sich digitaler, dynamischer und disruptiver als je zuvor. Dies erfordere von IT-Führungskräften die Fähigkeit, sich kontinuierlich anzupassen und innovative Ansätze zu verfolgen.

Patrick Freudiger betonte außerdem die Notwendigkeit, bestehende Führungsansätze zu überdenken. In modernen Führungsinstrumenten wie aktivem Zuhören, Wertschätzung und Sinnstiftung sieht er heute unverzichtbare Elemente im Führungsrepertoire von IT-Entscheidern.

In seinen Schlussbemerkungen unterstrich Patrick Freudiger nochmals die Wichtigkeit, sich kontinuierlich mit dem eigenen Führungsverhalten auseinanderzusetzen und sich stetig weiterzuentwickeln. Die positiven Rückmeldungen zu meinem Workshop erfüllen mich mit großer Freude. Sie erinnern uns daran, wie wichtig es ist, unser Führungsverhalten kritisch zu reflektieren und laufend an unserer persönlichen Weiterentwicklung zu arbeiten, um als Führungskraft in einem dynamischen Umfeld zu bestehen und das Beste aus seinem Team herauszuholen, resümierte er.

Mehr zum Thema erfahren Sie im Buch Das Phönix-Prinzip von Patrick Freudiger: https://www.dasphoenixprinzip.com

Sein neues Buch Die Heldenreise eines Leaders – Wie Sie als Führungskraft die beste Version Ihrer selbst werden erscheint Anfang 2024 und kann bereits vorbestellt werden unter https://www.wiley-vch.de/de/fachgebiete/finanzen-wirtschaft-recht/die-heldenreise-eines-leaders-978-3-527-51127-3.

Weitere Informationen zu Patrick Freudiger erhalten Sie unter: www.freudiger.coach

Führungsaufgaben werden komplexer und verändern sich stetig. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung der Führungsqualität für den Erfolg einer Organisation zu. Deshalb unterstützt Patrick Freudiger Führungskräfte und Management-Teams in ihrer Entwicklung zu Exzellenz. Er nutzt dabei bewährte Tools und Methoden, wie etwa das Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching und das Scaled Agile Framework (SAFe). Über 20 Jahre Erfahrung und branchenübergreifende Expertise aus seinen ehemaligen Tätigkeiten als CIO, Gründer, Geschäftsführer und Verwaltungsrat, machen Patrick Freudiger zu einem ausgewiesenen Experten in Sachen Führungskräfte- und Organisationsentwicklung.

