pds integriert DATEV Buchungsdatenservice für digitalen Datenaustausch zwischen Betrieb und Steuerkanzlei

Mit dem DATEV Buchungsdatenservice bietet pds ab sofort eine digitale Schnittstelle in die DATEV-Cloud, die den Datenaustausch und die Zusammenarbeit zwischen Handwerksbetrieb und Steuerberatenden nachhaltig vereinfacht.

Pendelordner und ausgedruckte Rechnungsbelege, die zwischen Handwerksbetrieb und Steuerkanzlei bislang aufwändig auf analogem Wege ausgetauscht wurden, gehören dank dem ab sofort in die pds Handwerkersoftware integrierten DATEV Buchungsdatenservice der Vergangenheit an. Die in pds Software erfassten Buchungsdaten werden dabei mitsamt den Belegbildern direkt und in Echtzeit in die DATEV-Cloud übertragen und stehen so der betreuenden Steuerkanzlei zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung. Über die neue Schnittstelle lassen sich die relevanten Buchungs- und Stammdaten wie etwa Debitoren- und Kreditorenstammdaten und Buchungen mit verknüpften Belegen digital übergeben.

Die Belegbilder sowie Buchungs- und Stammdaten aus der pds Handwerkersoftware werden im Zuge der Übermittlung automatisch virengeprüft und können in Form von kompletten Buchungssätzen ohne Zeitversatz in den DATEV Rechnungswesen-Programmen der steuerberatenden Kanzlei abgerufen werden. Mit dem DATEV Buchungsdatenservice verfügt die pds Handwerkersoftware über eine technisch geprüfte DATEV- Schnittstelle. Das ermöglicht einen sicheren und authentifizierten Datenaustausch mit dem Steuerberatenden. Weitere Schnittstellen in die DATEV-Welt sind vorhanden.

Über pds

Mit rund 50-jähriger Branchenerfahrung entwickelt die pds GmbH digitale Lösungen für Handwerk und Bau für alle Prozesse von der Kalkulation über das Bestellwesen, Lagerwirtschaft, Serviceaufträge, Ressourcenplanung bis zur Rechnung sowie optional einem ganzheitlichen Finanz- und Personalwesen. Damit deckt pds Software alle Anforderungen des Bauhaupt- und Baunebengewerbes vollumfänglich ab – bei beständiger Flexibilität der Softwaremodule. Bereits über 45.000 Anwender organisieren mit pds Software ihre Geschäftsabläufe ganzheitlich, voll digital, mobil über moderne Apps und auf Wunsch jederzeit verfügbar in der Cloud. Rund 180 Mitarbeitende und ein dichtes Partnernetzwerk betreuen die Kunden bundesweit. Weitere Informationen: www.pds.de

