Porsche Design und AOC verkünden Partnerschaft – Neu im Spiel: Porsche Design DNA trifft auf AOC Display-Technologie

Stuttgart/Amsterdam, 14. Oktober 2020 – Performance auf Ideallinie: Porsche Design und AOC treten ab sofort als Team an, um den Markt der Gaming-Monitore auf ein nächstes Level zu bringen. Mit dieser Partnerschaft verbinden sich erstmals die anspruchsvolle und funktionale Designphilosophie von Porsche Design und die State-of-the-Art Display-Technologie von AOC. Das Ergebnis: außergewöhnliche Monitore für Gamer, die nach höchster Leistung suchen und sich einen progressiven und gleichzeitig stilvollen Look für ihre Gaming-Station wünschen. Der erste Gaming-Monitor von Porsche Design AOC AGON kommt bereits diesen Herbst auf den Markt.

Die Marke Porsche Design steht für exklusive Lifestyle-Produkte, die sich durch die perfekte Fusion von Form und Funktion und ein hohes technologisches Innovationslevel auszeichnen. AOC ist eine Tochtergesellschaft von TPV Technology, dem größten LCD-Monitor-Hersteller der Welt. Dank der exzellenten, leistungsstarken und einzigartigen Gaming-Displays von AOC Gaming und der erstklassigen AGON-Produktreihe ist AOC globaler Marktführer in diesem Segment.

Die Symbiose beider Unternehmen und ihrer Kompetenzen verspricht Produkte, die sowohl im Design als auch in der Funktionalität auf der Poleposition mitspielen werden. Porsche Design steigt damit in ein schnell wachsendes Marktsegment ein: Das weltweite Marktvolumen von Spielemonitoren ab 144 Hz wuchs Ende 2019 gegenüber dem Vorjahr um 76 Prozent. Die strategische Partnerschaft bietet der exklusiven Lifestyle-Marke Zugang zu einer kapitalkräftigen jüngeren und expansiveren Zielgruppe mit einer starken Community auf der ganzen Welt. Mit dem Design der neuen Monitore transferiert Porsche Design seine legendäre Motorsport-DNA von den globalen Rennstrecken auf den “Sport” am heimischen Schreibtisch. Für AOC stellt die Kooperation eine stilvolle Ergänzung ihres Produktportfolios innerhalb des Gaming-Bereichs dar.

“Porsche Design verfügt über ein exklusives Portfolio an Consumer Electronics – und Gaming ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte in diesem Bereich. Die zugehörigen Monitore passen perfekt in unser Spektrum an technisch inspirierten Lifestyle-Produkten. Wir freuen uns, mit einem so starken und etablierten Partner wie AOC, einer der weltweit führenden Marken auf dem Display-Markt, zusammenzuarbeiten”, sagt Jan Becker, CEO von Porsche Design.

“Wir sind stolz und freuen uns über die Zusammenarbeit mit einem so fantastischen Partner wie Porsche Design. Ihre Design-Heritage passt perfekt zu unserer hochmodernen Display-Technologie. Wir glauben, dass wir gemeinsam, dank unserer großartigen und völlig einzigartigen Monitore, Gamern in aller Welt ein unvergleichliches Spielerlebnis bieten können”, fügt Nico Vernieuwe, SVP Branded Business bei TPV Technology, hinzu.

Details zu den kommenden Porsche Design Monitoren werden in Kürze veröffentlicht.

Über Porsche Design

Im Jahr 1963 hat Professor Ferdinand Alexander Porsche mit dem 911 eines der bedeutendsten Designobjekte der Zeitgeschichte geschaffen. Mit seiner Vision, die Prinzipien und den Mythos Porsche über die Grenzen des Automobils hinaus zu tragen, hat er 1972 die exklusive Lifestyle-Marke Porsche Design gegründet. Seine Philosophie und seine Designsprache lebt bis heute in allen Porsche Design Pro-dukten weiter. Jedes Porsche Design Produkt steht für außergewöhnliche Präzision und Perfektion auf einem hohen technologischen Innovationslevel und für eine einzigartige Symbiose aus intelligenter Funktion und puristischem Design. Entworfen vom Studio F. A. Porsche im österreichischen Zell am See. Weltweit erhältlich in über 130 Porsche Design Stores, in exklusiven Warenhäusern, im Fachhandel und online unter http://www.porsche-design.com

Weitere Informationen auf www.porsche-design.com

Über AOC:

AOC ist weltweit eine Top-Marke für Computermonitore. Hohe Qualität, erstklassi-ger Service, attraktives Design sowie umweltfreundliche und innovative Produkte zu einem fairen Preis sind die Gründe, weshalb immer mehr Verbraucher und Ver-triebspartner auf AOC setzen. Ob professioneller oder privater Nutzer, Unterhaltung oder Gaming – die Marke AOC bietet Monitore für jeden Anspruch. AOC ist ein Tochterunternehmen von TPV Technology Limited, dem weltweit größten LCD-Hersteller.

Weitere Informationen auf https://eu.aoc.com/de/

