revolt Kfz-Starthilfe-Powerbank PB-155.kfz

Schnelle Hilfe bei leerer Auto-Batterie – lädt auch Mobilgeräte

– Kfz-Starthilfe bis 4.000 A: für Motoren bis 10 l Hubraum

– Ausdauernder Li-Ion-Akku mit 19.200 mAh

– USB-C mit Power Delivery

– Aufladen von Smartphone, Tablet-PC, Notebook u.v.m.

– Integrierte LED-Taschenlampe mit Stroboskop- und SOS-Funktion

– Praktischer Zigarettenanzünder-Konverter

Schnelle Hilfe bei leerer Auto-Batterie: Mit der KFZ-Starthilfe-Powerbank, USB- & Notebook-Powerbank von revolt gibt man sogar leistungsstarken Benzin- und Diesel-Motoren ganz einfach Starthilfe.

Die schnelle Notfall-Stromversorgung für unterwegs lädt Mobilgeräte unterwegs bequem wieder auf – auch ohne Steckdose in der Nähe. Dank Power Delivery und Quick Charge sogar bis zu 4-mal schneller als mit einem herkömmlichen Ladegerät!

Für alle Mobilgeräte geeignet: Dank ausgeklügelter Technologie passt sich der USB-Ladestrom automatisch dem jeweiligen Gerät an. So werden iPhone, MP3-Player, Tablet & Co. standardmäßig mit 5 Volt geladen. Andere Mobilgeräte mit Quick Charge oder Power Delivery erhalten bis zu 12 Volt Ladespannung!

Notfall-Licht, wenn es darauf ankommt: Die integrierte LED-Leuchte spendet Licht, wenn man es braucht – z.B. bei einer Panne im Dunkeln. Und per Stroboskop- sowie SOS-Funktion macht man in Notsituationen auf sich aufmerksam.

Alles kompakt dabei: In der robusten Aufbewahrungstasche sind Powerbank und Zubehör optimal verstaut und finden praktisch in jedem Handschuhfach Platz. So ist man immer bestens gerüstet.

– Kfz-Starthilfe: 3.500 A (current), 4.000 A Spitze: ideal für Motoren bis 10 l Hubraum

– Powerbank zum Laden von Notebook, Smartphone und Tablet-PC

– Integrierter Li-Ion-Akku mit 19.200 mAh: bis zu 96 Extra-Stunden für das Smartphone

– USB-C mit Power Delivery bis 18 Watt: zum schnellen Aufladen von kompatiblen Mobilgeräten mit USB-C-Ladeanschluss

– USB-C-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 Volt bis 3 A / 15 Watt, 9 Volt bis 2 A / 18 Watt, 12 Volt bis 1,5 A / 18 Watt

– USB Typ A mit Quick Charge 3.0: lädt kompatible Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0

– USB-A-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 Volt bis 3 A / 15 Watt, 9 Volt bis 2 A / 18 Watt, 12 Volt bis 1,5 A / 18 Watt

– Integrierte LED-Notfallleuchte mit 3 Leuchtmodi: Dauerlicht, Stroboskop-Licht, SOS-Funktion

– Integriertes LED-Display: zeigt Batteriezustand und Ströme (input / output)

– Stromversorgung: Li-Ion-Akku, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 20 3 x 94 x 60 mm, Gewicht: 1,4 kg

– Kfz-Starthilfe PB-155.kfz inklusive Überbrückungsklemmen, USB-C-Ladekabel, Zigarettenanzünder-Konverter, Aufbewahrungstasche und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107422994

Preis: 139,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8529-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8529-1420.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/kxZWEKZtQsdd98L

