Rohbau fertig in Nürnberg-Röthenbach: Richtfest für elf Eigentumswohnungen

Neubau in bestens angebundener Lage schreitet voran

In attraktiver Lage im Südwesten Nürnbergs errichtet die Schultheiß Projektentwicklung AG elf Neubauwohnungen in einem modernen Mehrfamilienhaus. Nach dem Beginn der Bauarbeiten im Frühsommer ist es jetzt bereits Zeit für den nächsten Meilenstein, denn der Rohbau ist fertig! Das Neubauensemble mit eleganter Architektur wird voll im Zeitplan fertiggestellt – und das sogar in Corona-Zeiten.

Das Richtfest ist traditionell der perfekte Anlass, um allen Personen und Firmen zu danken, die den Bau eines Hauses überhaupt ermöglichen. Dieses Zusammensein findet üblicherweise in geselliger Runde direkt auf der Baustelle statt. So sollte es auch in dieser Woche auf dem Grundstück in der Neuendettelsauer Straße 124 sein. Mit Blick auf das rasant steigende Infektionsgeschehen wurde das Richtfest zum Schutz von Kunden, Handwerksbetrieben, Partnern und Kunden jedoch kurzfristig abgesagt.

Richtspruch dieses Mal in digitaler Form

Frank Weber, Vorstand Technik der Schultheiß Projektentwicklung AG, möchte dennoch nicht darauf verzichten, den fleißigen Bauleuten, engagierten Handwerkern, erfahrenen Architekten und vielen helfenden Händen zu danken: “Ihre ausgesprochen gute Arbeit hat dafür gesorgt, dass wir trotz aller coronabedingter Hürden die Fertigstellung des Rohbaus verkünden können. Dafür gebührt Ihnen unser Dank.”

Die Eigentümer der neuen Eigentumswohnungen können auf das Etappenziel Richtfest von zuhause aus anstoßen. Die Schultheiß Projektentwicklung AG wird für alle Käuferinnen und Käufer eine Richtfestbox zusammenstellen. Neben thematisch passenden Richtfestnudeln wird diese auch einen USB-Stick mit einem digitalen Richtspruch des Bauleiters enthalten.

Entspanntes Wohnen in ausgezeichneter Infrastruktur

Die sehr gute Infrastruktur verspricht den künftigen Bewohnern entspanntes Wohnen. Das Haus mit 2- bis 4- Zimmerwohnungen ist clever geplant und sorgt dank den durchdachten Grundrissen für ein angenehmes Wohngefühl. Die neuen Wohnungen begeistern zudem mit ihrer sehr guten Anbindung. Nur ein paar Schritte von der Haustür entfernt fahren Busse und die U-Bahnlinie U2 vom Bahnhof Röthenbach in Richtung Innenstadt. Pendler, die auf das Auto zurückgreifen, freuen sich über die Nähe zur Südwesttangente mit Anschluss in alle Richtungen. Schnelle Besorgungen nach Feierabend sind quasi direkt vor der Haustür im Röthenbach Center möglich.

Nur noch zwei Wohnungen verfügbar

Gute Nachricht für Interessenten: Es gibt noch freie Wohnungen! Eine 55 m² große 2-Zimmer-Wohnung mit Terrasse und Privatgarten im Erdgeschoss sowie eine 2-Zimmer-Wohnung Im Dachgeschoss mit rund 72 m² Wohnfläche sind aktuell verfügbar. Das Highlight der Dachgeschosswohnung mit den gemütlichen Dachschrägen: die riesige Dachterrasse mit Südausrichtung, die insbesondere für Sonnenanbeter perfekte Bedingungen bietet.

Visualisierungen und Grundrisse können hier begutachtet werden: https://www.schultheiss-projekt.de/objekte/neuendettelsauer-strasse-nuernberg/

Über Schultheiß Projektentwicklung AG

Die Schultheiß Projektentwicklung AG wurde 2009 gegründet und ist einer der führenden Bauträger der Metropolregion Nürnberg. Im Bereich des freien Wohnungsbaus bietet das Unternehmen ein breitgefächertes Portfolio aus Mehrfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern. Die Schultheiß Projektentwicklung AG hat sich zudem in den vergangenen Jahren auf die Realisierung von Großprojekten im freien und geförderten Wohnungsbau spezialisiert und deckt mit ihren rund 130 Mitarbeitern und zahlreichen Kooperationspartnern jeden einzelnen Bereich bei der Entwicklung von Bauprojekten ab: vom Grundstückseinkauf und der Entwicklung von Bauerwartungsland hin zu baureifen Flächen über die komplette Planung samt Statik und Haustechnik, die Ausschreibung und Vergabe der Gewerke bis hin zur schlüsselfertigen Realisierung und den Verkauf der Immobilie an ihren zukünftigen Eigentümer.

Kontakt

Schultheiß Projektentwicklung AG

Michaela Spath

Großreuther Straße 70

90425 Nürnberg

0911-93425-150

0911-93425-200

presse@schultheiss-projekt.de

http://www.schultheiss-projekt.de

