Safety-Engineering out of the Box

Neue Safety-Engineering-Plattform von NewTec minimiert Entwicklungsaufwand und verkürzt Entwicklungszeit

Pfaffenhofen a. d. Roth, 28. Oktober 2021. Die NewTec GmbH, Spezialist für sicherheitsrelevante elektronische Systeme, gibt den Marktstart ihrer neuen Safety-Engineering-Plattform NTSafeFlex STM32 bekannt. Mithilfe des enthaltenen Referenzdesigns und einer umfassenden Safety Library können Hersteller ihre Entwicklungszeiten für Anwendungen bis SIL 3 deutlich minimieren.

Immer kürzere Entwicklungszyklen und stets wachsende Anforderungen – z. B. an die Funktionssicherheit – stellen Entwickler nicht selten vor große Herausforderungen. Entwicklungsplattformen mit einem Referenzdesign und einer abgestimmten Softwarebibliothek können hier viel Zeit und Aufwand sparen und Designrisiken minimieren.

NTSafeFlex STM32, eine neue Safety-Engineering-Plattform von NewTec, erleichtert nun die Integration von STM32-Microcontrollern in sicherheitskritische Umgebungen und ermöglicht eine um 35 Prozent verkürzte Entwicklungszeit. Das Reference Design und die dazugehörige umfassende Safety Library (inkl. Firmware) wurden gezielt für Industrieanwendungen mit hohen Safety-Anforderungen entwickelt und sind bis SIL 3 zertifizierbar. Damit empfiehlt sich NTSafeFlex STM32 besonders dort, wo es um die Umsetzung von hohen Sicherheitsanforderungen geht, beispielsweise zur Überwachung von schnellen Maschinenbewegungen in der Robotik.

Das Referenzdesign bietet eine zweikanalige Architektur mit zwei STM32G070-Mikrocontrollern und eine mit STM Nucleo und Arduino kompatible Anschlussleiste. Ein UART-USB-Konverter sowie 17 frei verfügbare Ein- und Ausgänge (I2C / SPI / GPIOs) sorgen für flexible Verbindungsmöglichkeiten. Das Design ist kompatibel mit allen STM32G0xx-Microcontrollern und mit geringen Modifikationen auch mit STM32G4-Controllern.

Die Safety Library umfasst neben der Firmware gebrauchsfertige Hardware Abstractions sowie Templates für Safety-Maßnahmen und unterstützende Software-Komponenten ebenso wie Unit Tests und Requirements für Komponenten. Die Software ist MISRA-konform und entspricht allen Anforderungen des STM32G-Safety-Manuals.

NTSafeFlex STM32 ist ab sofort verfügbar und wird erstmals auf der SPS in Nürnberg vorgestellt. NewTec plant, sukzessive entsprechende Entwicklungsplattformen für weitere Mikrocontroller wie etwa AurixTC3 oder S32K anzubieten.

NewTec ist ein führender Spezialist für die Entwicklung von Hardware- und Softwaresystemen mit besonderem Fokus auf funktionaler Sicherheit (Safety) und Informationssicherheit (Embedded Security). In den Bereichen Automotive, Industrie, Medizintechnik, Avionik und Railway bietet das Unternehmen umfassende Leistungen vom Konzept über Elektronik- und Softwareentwicklung sowie Testing bis zur Unterstützung bei Zulassung und Betrieb. Verschiedene sofort einsatzfähige Plattformen von NewTec ermöglichen zudem Herstellern und Entwicklern einen schnelleren Produktlaunch sicherer Systeme.

Darüber hinaus unterstützt NewTec seine Kunden mit Technologie- und Strategieberatung und Trainings und begleitet Unternehmen in allen Aspekten der digitalen Transformation. An fünf Standorten in Pfaffenhofen a.d. Roth, Bremen, Freiburg, Mannheim und Friedrichshafen beschäftigt der Safety- und Security-Spezialist 200 Mitarbeiter.

Firmenkontakt

NewTec GmbH

Brigitte Kunze

Buchenweg 3

89284 Pfaffenhofen a.d. Roth

+49 7302 9611-757

+49 7302 9611-99

brigitte.kunze@newtec.de

https://www.newtec.de

Pressekontakt

unlimited communications marketing gmbh berlin

Ernst Nill

Rosenthaler Str. 40-41

10178 Berlin

+49 30 280078 20

+49 30 280078 11

enill@ucm.de

https://www.ucm.de