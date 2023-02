Schlüsseldienst Sesam: Schließanlagen für mehr Sicherheit

Schlüsseldienst Sesam ist der kompetente Ansprechpartner, bei allen Themen rund um Schließanlagen, Hauptschlüsselanlagen, elektronische Schließsysteme und vielem mehr. Neben der Planung, Erstellung und Montage der verschiedenen Anlagen und Systeme, bietet das Unternehmen weitreichende Serviceleistungen sowie umfangreiche Beratungen bei den Themen Einbruch- und Diebstahlschutz.

Mithilfe der Schließanlagen des Unternehmen ist es möglich, die eigene Wohnung sicherer zu gestalten. Die enthaltenen Zylinder, sowie das hochwertige Material, sorgen für einen sehr guten Einbrecherschutz. Kund*innen, die sich für eine Gleichschließung entscheiden, können zudem mit nur einem Schlüssel sämtliche Türen öffnen. So ist es beispielsweise nicht mehr notwendig, für die Haus-, Wohnungs- und Kellertür jeweils einen separaten Schlüssel zu verwenden. Handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus, oder auch um ein Hotel, dann bietet der Schlüsseldienst Sesam eine Zentral-Anlage an. So verfügt einerseits jede Wohnung über einen separaten Schlüssel und andererseits erhalten die dementsprechend befugten Personen einen Zentralschlüssel. Mithilfe des Unternehmens ist es somit möglich, für jede Tür die jeweils passende Lösung zu finden.

Neben den verschiedenen, qualitativ hochwertigen Produkten aus den Bereichen Schlüsseldienst, Schließanlagen, Gleichschließung, Zentral-Anlagen, Hauptschlüsselanlagen, General-Hauptschlüsselanlagen und elektronischen Schließsystemen, bietet der Schlüsseldienst Sesam zudem weitreichende Serviceleistungen an. Dazu gehört zum Beispiel ein 24 Stunden Service, der den Kund*innen jeden Tag in der Woche zur Verfügung steht. Hat man sich ausgeschlossen, genügt ein Anruf zum Schlüsseldienst Sesam und die Mitarbeiter*innen des Unternehmen öffnen die ins Schloss gefallene Tür innerhalb kurzer Zeit. Des Weiteren steht der Schlüsseldienst Sesam auch gerne für eine Autoschloss-Reparatur bis zum Schließzylinder zur Verfügung. Zu den weiteren Dienstleistungen des Unternehmens gehört beispielsweise die Öffnung von Briefkästen und Garagen. Des Weiteren können sich Kund*innen ausgiebig zu den Themen Einbruch- und Diebstahlschutz informieren und beraten lassen. Der Schlüsseldienst Sesam findet geeignete Lösungen, um das eigene Heim wieder gegen Einbrecher und Co abzusichern. Dabei legt das Unternehmen generell einen hohen Wert auf individuelle Lösungen, die zu den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort sowie zu den Kundenwünschen passen. Außerdem wird generell auf eine hohe Qualität sowie auf eine exakte Arbeitsweise geachtet.

Weitere Informationen finden Sie unter sesam-schluesseldienst.de.

Der Schlüsseldienst Sesam bietet die verschiedensten Tätigkeiten rund um die Themen Einbruch- und Diebstahlschutz an. Bei den Mitarbeitenden handelt es sich um kompetente Fachleute, die ihr Handwerk verstehen und den Kund*innen auch bei den verschiedensten Fragen sowie Beratungswünschen immer gerne zur Seite stehen. Zu den Beschäftigungsfeldern des Unternehmens zählt die Planung und Herstellung sowie die Montage der verschiedensten Schließanlagen. Dazu gehören zum Beispiel Hauptschlüsselanlagen, Zentral-Anlagen und Generalhauptschlüssel-Anlagen. Doch auch elektronische Schließsysteme zählen unter anderem zu den Tätigkeitsfeldern des Unternehmens. Des Weiteren können sich Kund*innen des Schlüsseldienstes Sesam auf zahlreiche Serviceleistungen verlassen. Bei einem Einbruch, als Beispiel, übernimmt das Unternehmen nicht nur die Beseitigung der Einbruchsspuren, sondern montiert zudem ein sicheres Schließsystem, das einerseits zu den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort passt und das andererseits den Wünschen der Auftraggebenden gerecht wird. Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf der Einbruchsicherheit. Doch auch ein 24 Stunden Notdienst, der die ganze Woche über erreichbar ist, gehört beispielsweise ebenfalls zu den Leistungen des Unternehmens.

Kontakt

Schlüsseldienst SESAM

Viktor Schendel

Hauptstätter Straße 39a

70173 Stuttgart

0711 86038580

viktor.schendel@t-online.de

https://www.sesam-schluesseldienst.de