SH Netz investiert ins Stromnetz der Gemeinde Wattenbek

Netzbetreiber erneuert Mittelspannungs- und Niederspannungskabel – Bauarbeiten starten im Bereich des Umspannwerks

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz), Teil der HanseWerk-Gruppe, modernisiert in den nächsten Monaten einen Teil ihres Stromnetzes in der Gemeinde Wattenbek. Dazu werden rund 5,2 Kilometer Mittelspannungskabel verlegt und rund 750 Meter Niederspannungskabel erneuert. Das Bauvorhaben startet im Bereich des Umspannwerks Wattenbek. Sofern alles nach Plan läuft, sollen die mit der SWN Stadtwerke Neumünster GmbH als Dienstleister und den zuständigen Behörden abgestimmten Arbeiten Ende Oktober abgeschlossen sein. Der Netzbetreiber SH Netz, Tochterunternehmen von HanseWerk, investiert insgesamt rund 935.000 Euro in das Projekt.

Mit den vorbereitenden Arbeiten startet die von SH Netz beauftragte Firma Max Huss Kabel- und Leitungsbau GmbH aus Neumünster im Mai. Um einen reibungslosen Ablauf der umfangreichen Maßnahme zu gewährleisten, wird der Reesdorfer Weg auf Anordnung des Amtes Bordesholm für den ersten Bauabschnitt ab Einmündungsbereich Nienröden in Fahrtrichtung Kreisverkehr Brügger Chaussee als Einbahnstraße ausgewiesen. Für Fußgänger und Radfahrer werden Querungshilfen eingerichtet. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet “Nienröden” ist für die Dauer der Bauarbeiten frei. Umleitungen in Richtung Norden (Landesstraße 49) werden ausgeschildert.

Die Kabelverlegung soll nacheinander in vier Bauabschnitten vorgenommen werden. Der zweite Abschnitt verläuft vom Reesdorfer Weg über die Rosenstraße und den Dahlienweg bis zur Trafostation in der Schulstraße 17. Von dort arbeitet sich die Baufirma, beauftragt von SH Netz, im dritten Abschnitt über die Seitenstraßen Grüner Weg und die Nelkenstraße zurück zur Schulstraße. Das Bauvorhaben endet im vierten Abschnitt in Höhe Dorfstraße 13.

Anwohner und Verkehrsteilnehmer müssen sich während des gesamten Bauvorhabens auf Beeinträchtigungen mit wechselnden Straßensperrungen und Umleitungen einstellen. Die Maßnahme dient der Erhöhung der Versorgungssicherheit der angeschlossenen Haushalte. Mit Blick auf den Bebauungsplan 16 im Bereich Grüner Weg sorgt SH Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, unter anderem für eine Optimierung des Stromnetzes.

Die Verlegung der Mittelspannungskabel hat keinerlei Auswirkungen auf die angeschlossenen Haushalte. “Beim Austausch der Niederspannungskabel wird es zu kurzen Unterbrechungen kommen, die wir den betroffenen Anliegern rechtzeitig vorher ankündigen”, verspricht Projektleiter Bernhard Wegner von SH Netz, Tochterunternehmen von HanseWerk.

Die Schleswig-Holstein Netz AG im Kurzprofil

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) betreibt für rund 2,8 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein. Über 400 schleswig-holsteinische Kommunen halten Anteile an SH Netz. Sie haben umfangreiche Mitspracherechte und erhalten eine Garantiedividende. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vielen Standorten in Schleswig-Holstein.

SH Netz hat als Partner der Energiewende bereits zehntausende Windräder und Solaranlagen an das Stromnetz angeschlossen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Energielösungen, wie Smart-City-Anwendungen und unterstützt den Ausbau der Elektromobilität. SH Netz engagiert sich in Innovationsprojekten für mehr Klimaschutz. Dazu gehören beispielsweise Einspeiseanlagen, mit denen Biogas- oder aus Windstrom produzierter Wasserstoff ins Erdgasnetz aufgenommen werden kann, oder staatlich geförderte Forschungsprojekte.

Bis 2030 wird SH Netz klimaneutral sein: Dazu wird sie ihre 25 Standorte, über 600 Fahrzeuge sowie den Strom- und Gasnetzbetrieb in mehreren Stufen bis 2030 auf Klimaneutralität umstellen. Außerdem unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren den regionalen Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein, zum Beispiel das härteste Ruderrennen der Welt auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

