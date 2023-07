Smart Commerce übernimmt Digitalagentur deepr

Smart Commerce erweitert Portfolio um die Bereiche Strategie, Kreation & UI/UX sowie Online-Marketing und CMS-Entwicklung

Auf ihrem Weg zur Full-Service-Agentur verstärkt deepr die Smart Commerce SE mit komplementärem Know-how in den Bereichen Strategie, Kreation & UI/UX sowie Online-Marketing und Web-Entwicklung. Die Stuttgarter Digitalagentur deepr ergänzt das Smart Commerce Team mit umfassender Designkompetenz, vor allem im Bereich Web, und erweitert das Digital Consulting Team der Smart Commerce.

Auf technologischer Basis ist deepr auf das weltweit führende Content-Management-System WordPress spezialisiert und hat hier in über zehn Jahren tiefgreifende Erfahrungen in zahlreichen Projekten aufgebaut. Smart Commerce hat ihrerseits bereits Integrationen des WordPress-CMS mit Intershop Commerce erstellt. Zu den Kunden von deepr zählen unter anderem Bosch, Mercedes-Benz, Dunkin‘, die Funke Mediengruppe, Caramba oder nexmart. Diese können durch den Zusammenschluss nun zusätzlich auf die Kompetenz von Smart Commerce in Sachen Planung, Bau und Betrieb von Enterprise E-Commerce-Lösungen zurückgreifen.

Komplexe E-Commerce-Systeme erfordern nicht nur erstklassige Technologien wie SAP, Intershop oder Spryker, sondern auch die richtige Markenausrichtung und Creative Direction sowie Digital-Strategie. Diese liefern Smart Commerce und deepr jetzt aus einer Hand.

Der Vorstandsvorsitzende der Smart Commerce, Dr. Ludger Vogt, über den Zusammenschluss: „Wir freuen uns sehr, dass Smart Commerce sich auf dem Weg zur Full-Service-Agentur mit dem deepr-Team deutlich verstärkt und einen wesentlichen Schritt in Richtung Verbreiterung seines Portfolios gehen kann. Bei Smart Commerce wird Frank Schneider die Verantwortung für das neue Geschäftsfeld übernehmen.“ Christian Faller, Co-Founder und Geschäftsführer von deepr, sieht große Chancen in der Zusammenarbeit: „Unsere Kompetenzen in den Feldern Kreation, UI/UX sowie Online-Marketing und Strategie sind komplementär zu Smart Commerce und erweitern so das Leistungsspektrum sinnvoll. Und im Bereich E-Commerce und Web-Development können wir durch das erstklassige Know-how von Smart Commerce zukünftig für unsere Kunden ein noch attraktiveres Full-Service-Angebot aus einer Hand bieten und umfangreichere Projekte realisieren.“

Über Smart Commerce:

Die Smart Commerce SE befähigt als digitaler Wegbereiter Geschäftspartner seit über zehn Jahren mit individuellen und innovativen Ansätzen, um ihren Online-Erfolg zu maximieren. Getragen von der Expertise marktführender E-Commerce & Digital Consulting Expertenteams mit tiefgehender E-Commerce-Erfahrung und technischer Expertise in den Kernbereichen E-Commerce-Plattformen und E-Commerce-Cloud, unterstützen wir über 20 große Kunden mit nachhaltigen, nutzerorientierten und datenzentrierten Lösungen.

Durch agile und zukunftsfähige Methoden gestalten wir gemeinsam die digitale Transformation – transparent und individuell an die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst.

Über deepr:

deepr ist eine digitale Werbeagentur mit einem Full-Service-Leistungsspektrum. Seit zehn Jahren unterstützen wir Kunden aus allen Sektoren und Branchen bei ihrem digitalen Unternehmensauftritt sowie ihrer Online-Strategie. Vom Corporate Design über UI & UX bis hin zur Entwicklung und Instandhaltung von Websites und Webapplikationen bilden wir die gesamte Prozesskette ab. Abgerundet wird unser Dienstleistungsportfolio durch unser Online-Marketing-Team, welches übergreifende Beratung leistet und Maßnahmen in den Bereichen SEO/SEA, Analytics und Tracking/Reporting realisiert.

