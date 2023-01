Smartes Alarmsystem von Verisure: Rückblick 2022

Sicherheit für alle: Sicherheitsexperten mit eigener Alarmzentrale in Ratingen halfen Einbrecher zu vertreiben, diese zu verhaften und Leben zu retten

Ratingen, 26. Januar 2023 – Der Sicherheitsanbieter Verisure erweiterte 2022 sein smartes Alarmsystem um weitere Komponenten und baute seinen Vertrieb aus. In Deutschland wuchs das Kundenportfolio des europäischen Marktführers im vergangenen Jahr dadurch um 70%. Zu gleichen Teilen installierten die Sicherheitsprofis ihre kabellose Alarmanlage, die jederzeit mit der hauseigenen, VdS-zertifizierten Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) des Unternehmens verbunden ist, in privaten Häusern und Wohnungen sowie in Ladengeschäften, Gastronomiebetrieben und anderen gewerblichen Gebäuden. Mit der einzigartigen Kombination aus smarter Technik und qualifizierten Fachkräften schützen sie die Menschen, die dort leben und arbeiten, bei Einbruch, Feuer, medizinischen Notfällen, persönlicher Bedrohung und anderen Gefahren.

„Leider zeigen die Alarme, die 2022 in unserer Alarmzentrale eingegangen sind, dass jede(r) plötzlich und unerwartet von einem Einbruch oder einem anderen Notfall überrascht werden kann. Dabei hat wo und wie jemand wohnt, lebt oder arbeitet, kaum einen Einfluss auf das Risiko,“ sagt Álvaro Grande, Geschäftsführer von Verisure Deutschland. „Doch die gute Nachricht ist, dass Menschen vorbeugen und Schlimmeres verhindern können, indem sie sich eine fernüberwachte Alarmanlage installieren lassen. Auch 2022 sorgten unsere Profis in der Verisure Alarmzentrale wieder bei zahlreichen Kund*innen dafür, dass Einbrecher*innen fliehen mussten oder gefasst werden konnten, und sie retteten auch Leben.“

Einbrecher vertrieben, bevor diese etwas stehlen konnten

Ungefähr die Hälfte der Alarme, die 2022 in der NSL von Verisure in Ratingen verifiziert wurden, wurden von Einbrechern ausgelöst. Von Oktober bis Dezember ergriffen die Fachkräfte der NSL monatlich bei 45 Einbruchsversuchen die erforderlichen Maßnahmen. Insgesamt ebenso häufig gingen Alarme wegen anderer Gefahren wie Überfall, Feuer sowie medizinischer Notfälle ein.

Bei den Einbruchsversuchen in Häuser, Wohnungen, Ladengeschäfte, Lagerräume und in andere Gebäude, die laut dpa allein in NRW in den ersten 10 Monaten von 2022 um 30% gestiegen sind, gelang es den NSL Fachkräften 2022 in fast allen Fällen, die Eindringlinge zu vertreiben, bevor sie etwas stehlen konnten. Sie aktivierten dafür im letzten Quartal 2022 durchschnittlich 17 Mal pro Monat den ZeroVision Sichtschutz. Innerhalb weniger Sekunden verbreitet sich eine blickdichte nebelartige Substanz im Raum, so dass die Eindringlinge nichts mehr sehen und schnellstmöglich die Flucht ergreifen, ohne etwas stehlen zu können.

Anfang Dezember war z.B. die 63-jährige Bewohnerin eines Hauses in Haltern gegen 18:00 Uhr nicht zuhause, als in der NSL ein Alarm einging, dass jemand versucht, sich Zutritt zu ihrem Haus zu verschaffen. Sofort prüfen die Profis über Ton und Bild die Situation vor Ort und als sie zwei Eindringlinge ausmachen, warnen sie zunächst die Kundin dem Haus fernzubleiben, informieren die Polizei und lösen direkt die ZeroVision Rauchbarriere aus, so dass die Eindringlinge nichts mehr sehen können und ohne Diebesgut fliehen. Als sie nach Hause kommt, ist die Polizei bereits vor Ort.

Echtzeitüberwachung hilft, Einbrecher zu verhaften

Bei einem verifizierten Einbruch oder Überfall verständigen die Profis in der NSL von Verisure umgehend die Polizei. So konnte diese beispielsweise im März in Frankfurt den nächtlichen Einbrecher in ein französisches Spezialitätengeschäft noch an Ort und Stelle verhaften. Der Mitarbeiter des Rhein-Kiosk in Köln löste im Frühjahr den „stillen Alarm“ aus, als er von einem Mann mit vorgehaltener Waffe bedroht wurde. Die Verisure Fachkraft lieferte der Polizei eine genaue Beschreibung des Täters, so dass auch dieser zeitnah festgenommen wurde.

Anhand der Bilder, die von den professionell installierten Kameras aufgenommen werden, kann die Polizei nach Einbrüchen und Überfällen die Fahndung aufnehmen. So wurde beispielsweise auch ein Einbrecher in Mönchengladbach, den die Polizei bereits seit einiger Zeit suchte, dank der Fotos und des schnellen Handelns der Profis in der NSL im Sommer 2022 gefasst.

Auch bei medizinischen Notfällen und anderen Gefahren sorgt die Alarmzentrale für schnelle Hilfe

Als die Tochter eines Verisure Kunden umfiel und ihr Bewusstsein verlor, sorgten die Fachkräfte der NSL dafür, dass der Notarzt schnell und zielgerichtet helfen konnte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren innerhalb weniger Minuten vor Ort und verfügten bereits über alle Informationen, die sie benötigten. Die Tochter wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und überlebte, was nach Ansicht des Kunden nicht selbstverständlich war.

Auch bei Hausfriedensbruch und Nötigung erhalten die Kund*innen von Verisure direkt Hilfe. So löste z.B. ein Kunde über seine mobile SOS-Taste Alarm aus, als er auf seinem Grundstück von einem Nachbarn bedroht wurde. Die Profis in der NSL überprüften umgehend die Koordinaten des Mobiletelefons und kontaktierten den Kunden. Er berichtete von seiner Notlage, und die Fachkräfte informierten sofort die Polizei, die schnell vor Ort eintraf und den Nachbarn mitnahm.

Neue Komponenten verbessern den Rundum-Schutz von Verisure

„Wir sind Menschen, die Menschen beschützen. Und dafür nutzen wir moderne, leicht zu bedienende Technologie“, erklärt Grande. „Um auf dem neuesten Stand der Technik zu sein, verbessern wir unsere Komponenten kontinuierlich und ergänzen unser Portfolio.“

2022 erweiterte Verisure sein Angebot um ein intelligentes Türschloss (Smartlock), das wie alle anderen Komponenten ebenfalls mit der NSL in Ratingen verbunden ist. Dieses ermöglicht nicht nur einen bequemen Zutritt ohne Schlüssel, sondern die Haustüre bzw. der Eingang zum Geschäft oder Büro werden damit auch von den Verisure Fachkräften aus der Ferne bewacht. Im Notfall können diese den Rettungskräften schnellen Zutritt gewähren.

Das smarte Türschloss erleichtert Privatpersonen und Geschäftsleuten das Leben, da sie unangekündigtem Besuch, Lieferanten und anderen Menschen ebenfalls die Türe öffnen und hinter ihnen verschließen können, auch wenn sie nicht vor Ort sind. Über die Video-Türklingel sehen sie am Smartphone, wer vor der Türe steht, und können mit der Person auch sprechen.

Sicherheit beginnt mit der Analyse durch Profis

Einen neuen, zusätzlichen Vertriebsweg startete Verisure 2022, indem die Sicherheitsprofis in ausgewählten Bau- und Elektronikmärkten mit eigenen Beratungsstellen vor Ort sind. Die Kund*innen haben dort die Gelegenheit, das Alarmsystem mit der angeschlossenen Alarmzentrale in Ratingen interaktiv zu testen und einen Termin zu vereinbaren, bei dem ein Sicherheitsprofi von Verisure bei ihnen vor Ort eine Sicherheitsanalyse erstellt.

„Jeder Mensch braucht individuellen Schutz, und daher beginnen wir immer mit einer Sicherheitsanalyse, die unsere Profis vor Ort vornehmen“, betont Grande. „Um einen Termin für den Sicherheitscheck zu vereinbaren, standen bisher Telefon und Internet zur Verfügung. Wir haben aber festgestellt, dass das nicht ausreicht, um die Menschen zu erreichen, die sich besser schützen möchten. Daher starteten wir 2022 zudem auch mit den Beratungsstellen im Handel und werden diese Kooperationen künftig weiter ausbauen.“

Was macht Verisure?

Verisure ist der führende europäische Anbieter von professionell überwachten Hochsicherheits-Alarmsystemen und zertifiziertem Rund-um-die Uhr Fern-Monitoring. Mit durchschnittlich 750.000 Installationen jährlich sorgt Verisure für die Sicherheit von über 4,5 Millionen Kunden in 17 Ländern Europas und Lateinamerikas. Das Unternehmen schützt Privathaushalte und Kleinunternehmern mittels modernster Sicherheitslösungen und verhilft ihnen damit zu einem sorgenfreieren Leben. Verisure ist in vielen Ländern bereits bekannt für seine innovativen Produkte und Dienstleistungen, hohe Kundenorientierung sowie exzellenten Vertriebsleistungen. Auch in Deutschland wächst Verisure trotz der weltweiten Pandemie rapide. Obwohl das Unternehmen hier erst seit Ende 2018 aktiv ist, schützen die Sicherheitsexperten unter der Leitung von Alvaro Grande Royo-Villanova mit mittlerweile über 400 Mitarbeitern bereits mehr als 23.000 zufriedene Kunden in Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein.

Verisure, das Unternehmen

1988 als Sparte der schwedischen Firma Securitas AB gegründet, wurde Verisure (bzw. Securitas Direct) rasch zum eigenständigen Anbieter erschwinglicher Alarmanlagen für Privathaushalte. 1993 kam das live-Monitoring, also die Rund-um-die Uhr-Überwachung durch Mitarbeiter der eigenen Notruf- und Serviceleitstellen hinzu. 1996 wurde das Angebot auf Kleinunternehmen ausgeweitet. Seit den 1990er Jahren expandiert die Verisure Gruppe mit Hauptsitz in Genf in Europa sowie in Latein- und Südamerika. Das globale Unternehmen geführt von CEO Austin Lally tätigt heute rund 750.000 Installationen im Jahr, beschäftigt über 33.000 Mitarbeiter*innen und schützt insgesamt über 4,5 Millionen Kund*innen in 17 Ländern, darunter Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Spanien, Portugal, Frankreich, Italien und Deutschland.

Was bedeutet Verisure?

„Veri“ kommt von Verifizieren. Damit ist gemeint, dass die VdS-zertifizierten Fachkräfte der hauseigenen 24/7 Notruf- und Serviceleitstelle in Ratingen bei eingehenden Signalen des Hochsicherheits-Alarmsystems überprüfen, ob es sich um einen Fehlalarm oder einen Notfall handelt. Bei letzterem werden sofort Polizei, Wachdienst und Rettungskräfte eingeschaltet und bei Bedarf der nebelartige ZeroVision® Sichtschutz als Diebstahlsicherung ausgelöst. Das „Sure“ steht für die Zuverlässigkeit, die Sicherheit und den von Verisure gewährten Rundum-Schutz.

