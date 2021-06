Sommerangebot Spa-Erlebnis in München

Spa-Programm inklusive Fußpflege, Haarschnitt, Proteinkur, UV-Schutzbehandlung, uvm.

Beautystyle Andrea Reindl-Krüger in München ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen und Kunden ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Farb-,Typ- und Stilberatung, Modeboutique, Kosmetikstudio, Nagelstudio, Visagistik, Friseursalon mit organischen und veganen Produkten sowie zahlreichen Wellnessangeboten bietet.

Für den Sommer 2021 haben Kosmetikexpertin und Inhaberin “Andrea Reindl-Krüger” und Friseurmeisterin “Theresa Burghart” ein ganz besonderes Angebot für Ihre Kundinnen und Kunden zusammengestellt.

“Unser SOMMERBEAUTY-Angebot ist genau das Richtige für alle, die sich Zeit für sich selbst gönnen und sich von Kopf bis Fuß verwöhnen lassen möchten” (Andrea Reindl-Krüger).

Urlaubsfeeling und Entspannung mitten in München, was will man mehr!

Angebotsdetails:

-Entspannendes Fußbad mit anschließender Fußpflege

-Fuß-/ & Nackenmassage

-Haartreatment mit spezieller Kopfhautbehandlung

-Proteinkur und UV-Schutzbehandlung

-Waschen, Schneiden und Föhnen

NUR 134,-€ statt 174,-€

Dauer: 2,5 Std.

*Gültig bis Ende August 2021

Rufen Sie jetzt an und sichern Sie sich einen Termin für das SOMMERBEAUTY-Angebot: 089 / 53 12 64

E-Mail: info@beauty-style-muenchen.de

Selfcare – Warum ist das so wichtig?

Studien belegen, dass nicht nur eine gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und Sport die Gesundheit positiv beeinflussen, sondern auch kleine Auszeiten im Alltag.

Wer sich nicht ausreichend Zeit nimmt, um die Energiespeicher wieder aufzutanken, riskiert chronischen Stress.

Dieser kann wiederum zu Verdauungsproblemen, Depressionen, Ängsten und Herzkrankheiten führen.

Bereit “loszulassen” und bei beautystyle der Seele etwas Gutes zu tun?

Beautystyle in München bietet Ihnen neben zahlreichen wohltuenden Day Spa-Programmen das perfekte SOMMERBEAUTY-Erlebnis.

Day Spa-Programme bei beautystyle: https://buchung.treatwell.de/ort/beautystyle-andrea-reindl/?utm_source=partner&utm_medium=salon-site-embedded-book-now-widget

Das 1996 gegründete Unternehmen beautystyle Andrea Reindl ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen und Kunden ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Modeboutique, Make-up, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und exklusiven Wellnessangeboten bietet. Dadurch können Kundinnen und Kunden ein Styling mit sofortiger Umsetzung erleben. Über 4000 zufriedene Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche TV- und Presseauftritte zeichnen beautystyle Andrea Reindl-Krüger aus.

Kontakt

beautystyle

Andrea Reindl-Krüger

Wirtstraße 34a

81539 München

089531264

089536830

info@beauty-style-muenchen.de

http://www.beauty-style-muenchen.de

