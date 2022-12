Sparen, wo es geht!

Ressourcen schonen in energieintensiven Industriezweigen mit Hezinger Maschinen GmbH

Bei einer Energiekrise haben energieintensive Branchen wie die Blechbearbeitung meist nicht viel Spielraum. Denn wie kann und soll man schnell auf die geänderte Situation reagieren? Bei Investitionen in neue Maschinen ist das Thema Energieeffizienz heute wichtiger denn je. Hier demonstriert die Hezinger Maschinen GmbH, wie mit Hilfe von intelligenten Steuerungen wertvolle Energie eingespart werden kann.

Die Blechbearbeitung, also das Biegen, Pressen und Schneiden von Blech, sind per se sehr energieintensive Vorgänge. Maschinen zur Blechbearbeitung sind mit Hydraulik- und Elektrik-Systemen ausgestattet. In der Praxis laufen die Maschinen meist unter Volllast. Alle Maschinen von Hezinger Maschinen GmbH verfügen über einen StandBy-Modus, der die energieintensive Hydraulik bei Nichtbenutzung der Maschine automatisch reduziert und sie bei Bedarf wieder schnell einsatzbereit macht.

Zusätzlich bieten Hezinger Maschinen zur Blechbearbeitung einen hohen Wirkungsgrad. Bei den Tafelscheren wird automatisch der perfekte Schnittwinkel berechnet und eingestellt. Rundbiegemaschinen richten sich je nach gewählter Materialstärke selbst und Wasserstrahl- und Plasmaschneidanlagen optimieren mittels selbst gerechneter Schnittmuster den idealen, materialschonendsten Blechschnitt.

„Die Ressource Energie ist längst nicht mehr nur aus umweltpolitischen Gründen prioritär zu beachten, sondern entscheidet in der Zwischenzeit in Deutschland leider auch über die Überlebensfähigkeit der Betriebe“, so Thomas-Alexander Weber, Geschäftsführer der Hezinger Maschinen GmbH. „Der Maschinenbau reagiert entsprechend. Auch wir bieten hybride Maschinen, elektrische Antriebe und Downsizing je nach Einsatzbereich“, so Weber.

Seit mehr als 42 Jahren liegt die Kompetenz der Hezinger Maschinen GmbH im Maschinenbau für die Blechbearbeitung. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf das Schneiden, Formen, Biegen und Entgraten für die variantenreiche und halbautomatische Bedienung. Hezinger ist Hersteller, der europaweit produziert. Das sichert dem Kunden ein einmaliges Preis-/Leistungsverhältnis wie auch deutsche Qualitätsstandards und entsprechende Gewährleistungen. Durch langjährige Maschinenbau-Kompetenz berät Hezinger bedarfsgerecht und produzierte auf Wunsch entsprechende Sonderanfertigungen.

Bildquelle: @shutterstock/Gorodenkoff