Sportlich aktiv trotz Schmuddelwetter

VERBRAUCHER INITIATIVE mit Tipps für regelmäßige Bewegung

Berlin, 7. November 2023. Zu nass, zu kalt, zu dunkel – das sind typische Ausreden, um lieber auf dem Sofa zu sitzen anstatt eine Runde durch den Park zu drehen. Doch es gibt verschiedene Möglichkeiten, um trotzdem für regelmäßige Bewegung zu sorgen. Die VERBRAUCHER INITIATIVE hat auf www.verbraucher60plus.de Anregungen für mehr körperliche Aktivität und für einen persönlichen Bewegungsplan zusammengestellt.

Vom Wetter unabhängig sind Sportarten, die in einer Halle ausgeübt werden. Dazu gehören Schwimmen, das Training im Fitnessstudio, Tanzen, Gymnastik, Yoga sowie Ball- und Kampfsport. „Wählen Sie eine Sportart, die Ihnen Spaß macht und bevorzugen Sie eine Sportstätte, die gut erreichbar ist. Dann kann es Ihnen leichter fallen, sich tatsächlich aufzuraffen. Bilden Sie Fahrgemeinschaften mit Personen, die auch an dem Kurs teilnehmen. Solche festen Absprachen können ebenfalls dazu beitragen, regelmäßig zum Sport zu gehen“, rät Georg Abel von der VERBRAUCHER INITIATIVE.

Wer gern allein trainiert und zeitlich flexibel bleiben möchte, kann zu Hause sportlich aktiv werden. Dafür bieten sich u. a. Gymnastik, Pilates, Yoga, Aerobic, ein Fahrradergometer, Crosstrainer oder Laufband an. Anleitungen gibt es z. B. in Büchern, durch CDs, DVDs oder Trainingsvideos auf YouTube. Dazu Georg Abel: „Hier finden Sie eine Vielzahl von Sportarten für unterschiedliche Altersgruppen und Trainingslevel. Achten Sie bei der Auswahl möglichst auf Angebote von qualifizierten Trainern und Trainerinnen.“

Für den Frischluft-Kick lassen sich in der kühlen Jahreszeit gezielt Phasen nutzen, in denen es nicht regnet und ausreichend hell ist. Das Wochenende, die Mittagspause oder alltägliche Wege bieten sich an, um draußen unterwegs zu sein. „Wenn es das Wetter erlaubt, steigen Sie eine Station früher aus der Bahn oder dem Bus aus oder parken Sie das Auto weiter entfernt von Ihrem Ziel und legen Sie den Rest der Strecke zu Fuß zurück. Und laufen Sie oder fahren Sie Rad, um etwas zu erledigen oder Einkäufe zu tätigen“, zählt Georg Abel auf. Wind- und wasserdichte, aber atmungsaktive Kleidung schützt dabei vor gelegentlichen Schauern.

Feste Verabredungen mit Freunden, Bekannten oder mit sich selbst tragen dazu bei, ein geplantes Bewegungsprogramm in die Tat umzusetzen und zwar ganz unabhängig davon, ob der Sport drinnen oder draußen stattfindet.

Um die Gesundheit zu fördern, wird ein Mix aus Ausdauer- und Krafttraining empfohlen. Informationen und Tipps zu geeigneten Sportarten und zum Trainingspensum bietet die VERBRAUCHER INITIATIVE in dem Portal Verbraucher60plus. Die kostenlosen Online-Informationen stehen in der Rubrik „Bewegung“ auf www.verbraucher60plus.de bereit.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

