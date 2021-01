Städte in Deutschland gehören zu den attraktivsten Immobilieninvestitionen in Europa

Berlin und Frankfurt sind laut einem kürzlich auf dem Ceoworld.biz-Portal veröffentlichten Artikel zwei der Top-5-Städte in Bezug auf empfohlene Immobilieninvestitionen auf dem europäischen Kontinent. Finden Sie im heutigen Artikel heraus, warum diese beiden Städte auf dieser Liste stehen, wer die anderen “Gewinner” sind und worauf Sie achten müssen, wenn Sie Ihr Geld auf den Immobilienmarkt lenken.

In diesen Pandemiezeiten bleibt der Immobilienmarkt weiterhin erheblich stabil – daher bleibt der Kauf einer Immobilie (als Eigenheim oder zur Vermietung) eine gute Idee. Immobilien sind keine riskante Investition.

Je nach Land kann der Prozentsatz des Gewinns erheblich variieren. Bei der Auswahl des Investitionsorts geht es nicht nur um den Gewinn, den Sie erwarten. Länder mit hohen Gewinnquoten werden aufgrund der hohen anfänglichen Investitionskosten häufig von einigen Käuferentscheidungen ausgeschlossen.

Warum ist unser Land unter den Top 5? Weil Deutschland in der Wirtschaft der Europäischen Union führend ist – hier bietet das Immobiliengeschäft immer hervorragende Möglichkeiten für Investoren. Also mal sehen, warum Frankfurt und Berlin auf der Liste stehen und welche die anderen drei Finalistenstädte waren.

Berlin

Deutschland hat insgesamt eine stabile Wirtschaft. Die Hauptstadt Berlin gehört oft zu den Top 5 des Immobilienmarktes. Der Hauptgrund? Die “Immobilienexplosion” in Berlin. Der Anstieg der Immobilienpreise ( Wohnungen oder Häuser) ist im Vergleich zu Frankreich fast doppelt so hoch und die Zukunft scheint für alle Investoren sehr optimistisch. Die Deutsche Bank hat in den Medien aggressiv erklärt, dass sie in den nächsten zwei Jahren keinen Rückgang erwartet. Deutschland hatte in den letzten Jahren sowohl das Glück als auch die Weisheit, zwei Finanzkrisen loszuwerden – die globale Krise von 2008 bis 2009 und die durch die diesjährige Covid19-Pandemie ausgelöste.

Frankfurt

Die Politik des Landes in Bezug auf die große Migrationswelle aus dem Nahen Osten hat den Bedarf an Wohnraum erhöht. Das Land war nicht auf das Bevölkerungswachstum vorbereitet und Neubauten scheinen nicht genug zu sein, um das Problem zu lösen. Infolgedessen steigen die Immobilienpreise ständig und Menschen, die es sich nicht leisten können, in der Hauptstadt zu leben, ziehen in kostengünstigere Städte, um Investoren die Möglichkeit zu geben, profitable Geschäfte zu tätigen.

Andere Städte, die diesen Typ erreicht haben, sind Amsterdam (Niederlande), Paris (Frankreich) und Brüssel (Belgien).

Auf Deutschland zurückzukommen sind andere Bereiche, die die Aufmerksamkeit der Anleger verdienen, der Süden und Norden des Landes. Besonders München und Hamburg als Städte.

Erklärung? Nach Jahrzehnten der Ruhe sind die Immobilienpreise an wichtigen Standorten in Deutschland gestiegen und … tun dies auch weiterhin. Dies ist hauptsächlich auf sehr niedrige Hypothekenzinsen und allgemeine Enttäuschungen bei den Einlagensätzen zurückzuführen. Deutschland zieht eine große Anzahl ausländischer und inländischer Investoren an, die nach hochwertigen, hochrentierlichen Immobilien suchen.

Wie lange Deutschland in diesem “Modus” bleiben wird, ist schwer vorherzusagen. Viele Städte verzeichnen einen starken Bevölkerungsanstieg, haben jedoch nicht die Möglichkeit, Wohnimmobilien zu erweitern, was zu steigenden Mietpreisen und Immobilien führt. Die Zinssätze scheinen für eine Weile niedrig zu bleiben, was gut für diejenigen ist, die Immobilien an Schlüsselstandorten kaufen und besitzen möchten!

Berücksichtigen Sie vor einer Investition folgende Punkte:

1. Finden Sie heraus, warum Sie kaufen möchten

2. Studieren Sie den Markt

3. Alles hängt vom Standort ab

4. Überprüfen Sie Ihre Finanzen

5. Seien Sie offen für Chancen

6. Steuern nicht vergessen

7. Vernachlässigen Sie nicht die negativen Punkte

Um sinnvoll zu investieren, steht Ihnen die Agentur Carpaten Immobilien zur Verfügung! Kontaktieren Sie uns und entdecken Sie unsere Immobilienangebote und profitieren Sie von unseren kostenlosen Leistungen.

Durch langjährige Erfahrung in dem Immobilienbereich ist es dem Team von Carpaten Immobilien gelungen, eine Vielzahl von Vermittlungen im Immobilienbereich erfolgreich abzuschließen. Wir freuen uns, dass wir mit unseren Bewertungen Einzelpersonen, Familien und Kapitalanlegern dabei geholfen haben, ihre Immobilienprojekte erfolgreich abzuschließen.

Unsere Spezialgebiete sind vielfältig – von Verkauf, Vermietung oder Immobilienvermittlung, bis hin zu Immobilienbewertungen jeglicher Art, Beratung, Vermittlung und Immobilienverwaltung. Die Meinungen der Kunden sagen oft mehr, als wir je sagen könnten. Hunderte von Kunden haben Ihre Bewertung über Carpaten Immobilien abgegeben. Überzeugen Sie sich selbst.

Kompetenz, Professionalität, Schnelligkeit

Was unterscheidet uns? Wir sind stolz darauf, zu den Profis auf diesem Markt zu gehören, die Anlageobjekte nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland anbieten. Darüber hinaus gehören wir zu den wenigen Immobilienagenturen, die kostenlose Immobilienbewertungen anbieten! Besuchen Sie unsere Homepage, um zu erfahren, welche kostenlosen Service wir für diejenigen bereitstellen, die sich für uns entscheiden.

Hunderte unvergleichbare Anzeigen werden detailliert dargestellt sowie Fotos und virtuelle 360 Grad Rundgänge! Weil wir Wert darauflegen, dass Sie einfach, schnell und in höchster Qualität alles über eine bestimmte Immobilie erfahren sollen.

Sie finden uns in unseren Büros in München, Berlin, Hamburg und Gangkofen. Gerne kommen wir auch direkt zu Ihnen nach Hause.

Informationen, die uns alle stark und erfolgreich machen können.

Mit freundlichen Grüßen

