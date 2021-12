Start-up mit wunderbaren Geschenkideen

Berlin: Geschenke benötigt man das ganze Jahr, ob gerade ein Fest wie Weihnachten oder ein Geburtstag ansteht – und manchmal möchte man auch einfach danke sagen. Und immer wieder stellt sich die Frage, wie. Das Startup nybox.de schließt genau diese Lücke mit hochwertigen, persönlichen und liebevollen Geschenken.

In verschiedenen Ländern sind Geschenkboxen schon länger ein Trend. Umso verwunderlicher ist es, dass in Deutschland nur wenige Anbieter diesen Service haben. Mit nybox.de ist nun ein neues Unternehmen am Start, das nach 12 Kategorien sortiert Geschenke für viele Anlässe bereithält und diese wahlweise an den Schenkenden oder direkt an den zu Beschenkenden versandkostenfrei zustellt.

Eine liebevoll gestaltete Box, mit besonderen Augenblicken – ob es die Teezeit mit ausgewählten Spezialitäten ist oder ob es die Kuschelzeit mit besonders weichen, angenehmen Socken als Highlight ist – hier finden Sie eine Geschenkbox, die jeden begeistern wird.

Auch an die beste Freundin und an Schwangerschaft und Geburt ist gedacht – soll es also mal keine Windeltorte sein, dann kann es auch ein Geschenk sein, das lange in Erinnerung bleiben wird, weil es eine besondere Idee ist – ein Geschenk, an das man gerne denkt.

Das Berliner Start-up hat seinen Shop seit dem 26.11.2021 geöffnet und freut sich über Kundenreaktionen zum gelungenen Shopkonzept und auch über Anregungen, was Sie vielleicht vermissen, was noch eine schöne Idee wäre. Sie sind Geschäftskunde und möchten Ihre Mitarbeiter beschenken – Stichwort Corporate Gifting? Oder möchten Sie gerne Firmenkunden beschenken? Dann nehmen Sie einfach Kontakt auf und die Geschenk Box Experten stehen Ihnen gerne kompetent zur Seite, damit Ihre Geschenkbox wirklich ein großer Erfolg wird.

Die Firma ist ein Unternehmen von Yalquiri Nortey. Als Co-Founder steht der ehemalige Leiter der Buchhaltung der Lieferheld GmbH (Delivery Hero) und Ehemann Richard Nortey beratend zur Seite. Sie hat ihren Firmensitz in Berlin. Sie ist erreichbar unter der Webseite www.nybox.de – der Versand der Geschenkboxen erfolgt innerhalb von 2-4 Werktagen. Der Versand wird mit DHL oder DPD und einer Paketverfolgung abgewickelt. Verschiedene Zahlarten, wie z. B. Apple Pay, Sofortüberweisung und Kreditkartenzahlung stehen dem Kunden zur Verfügung. Die Webseite ist SSL verschlüsselt und erfüllt die DSGVO. Alle Daten werden vertraulich behandelt.

