Starten Sie mit einer Weiterbildung an der afs-Akademie für Fortbildung in Suchmaschinenoptimierung Ihre Karriere im Online Marketing!

Die 6-monatige Online-Weiterbildung in Suchmaschinenoptimierung an der afs-Akademie bringt Sie in eine Vorteilsposition gegenüber anderen Wettbewerbern!

Berlin, 12.04.2022: Im Netz möchte jeder Unternehmer gefunden werden: Wer präsent ist, hat die größte Chance auf potentielle Kunden. Der Online Marketingbereich ist ein Markt mit wachsendem Wettbewerbsdruck, denn das Verhalten der Menschen auf dem freien Wirtschaftsmarkt ändert sich rasant. Viele Waren und Dienstleistungen werden heutzutage über das Internet gebucht, bestellt und gekauft. Es gibt kaum ein Start-Up, welches nicht hauptsächlich oder zumindest parallel im Internet vertreten ist. Voraussetzung dafür ist die Suchmaschinenoptimierung, denn wer im Netz nicht gefunden wird, hat kaum eine Chance zu bestehen und macht im Gegensatz zur Konkurrenz Rückschritte. Andere Unternehmer haben das bereits erkannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet; in Deutschland, Österreich und der Schweiz nimmt die SEO-Branche spürbar an Fahrt auf. Als „zertifizierter SEO“ stehen die Chancen somit sehr gut, jetzt mit einer entsprechenden Fortbildung karrieretechnisch voll durchzustarten! Alle großen Unternehmen suchen kontinuierlich nach Fachkräften, die sich im Bereich SEO auskennen und eine Webseite mit bewährten, aber auch innovativen Ansätzen optimieren können. Grund genug, in dieses Berufsfeld einzusteigen und mit einer staatlich zugelassenen Fortbildung bei der afs-Akademie zu beginnen. Der nächste Lehrgang startet im Juli 2022 und es besteht die Möglichkeit, sich zu Sonderkonditionen anzumelden. Der modulare Quereinstieg ist jederzeit möglich. Lassen Sie sich von SEO-Profis unterrichten, die selbst aktiv und erfolgreich in der Branche unterwegs sind. Das breit gefächerte Konzept richtet sich an Anfänger sowie Fortgeschrittene, an Agenturen, Kleinunternehmer, Selbstständige und Manager, die ihre Mitarbeiter inhouse ausbilden lassen wollen, anstatt SEO-Dienste extern und teuer einzukaufen.

Informationen zu den Lehrinhalten, Terminen, Gebühren und zur Anmeldung für die SEO-Fortbildung der afs-Akademie gibt es unter: http://www.afs-akademie.org/

Die größten Vorteile auf einen Blick:

Dass die Fortbildung an der afs-Akademie hochwertig und seriös ist, bestätigen das langjährige ZFU-Siegel (Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht) sowie das verliehene Prädikat „Innovationspreis-IT 2017“.

Profitieren Sie vom geballten Know-How der deutschsprachigen SEO-Branche: Über 40 aktive SEO-Größen referieren an der afs-Akademie zu grundlegenden und speziellen Themen des Berufsfeldes, immer an aktuellen Beispielen. Jeden Monat finden zwei Präsenztage in Berlin statt (bedingt aktueller Lage momentan online), bei denen Sie die Möglichkeit haben, Ihre Fragen direkt mit den Referenten zu besprechen und sich von deren Wissen inspirieren zu lassen. Im 24/7 Online Campus haben Sie außerdem Zugriff auf alle Lehrtexte und die Videoaufzeichnungen der Live-Vorträge. Sie werden mit allen SEO-Dozenten vernetzt und haben somit jederzeit einen Ansprechpartner für Spezialfragen zu Ihren Projekten. Zudem erfahren Sie topaktuelle Trends und Entwicklungen aus der Online-Welt. Das erlernte Wissen wird direkt in einem Praxisprojekt angewendet, bei welchem Sie eine eigene Website nach SEO-Vorgaben optimieren. Am Ende der Fortbildung erhalten Sie ein Zertifikat als Suchmaschinenoptimierer(in) (ZFU-zertifiziert) und halten damit eine anerkannte Zusatzqualifikation in den Händen. Im Alumni-Pool haben Sie auch nach der Fortbildung weiterhin die Möglichkeit, mit den Referenten in Kontakt zu bleiben und aktuelle Probleme bei Ihren Projekten zu diskutieren.

Lassen Sie sich zum SEO fortbilden – neben dem aktuellen Beruf! Für weitere Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung!

