Tag der Logistik – InterLog Management ist virtuell dabei

2 Online-Vorträge am 16.April 2020

Die InterLog Management GmbH wird sich gleich mit zwei virtuellen Veranstaltungen “Innovative Kommissioniertechniken” und einem Live-Chat zum Thema “Karrieremöglichkeiten in der Logistikberatung” an dem Tag der Logistik 2020 präsentieren.

In Krisenzeiten, wie wir sie momentan durch die Covid-19-Pandemie erleben, stößt man bei einigen Waren der Grundversorgung auf leere Regale. Diese Knappheit löst Unsicherheit aus und zeigt, wie wichtig ein gut abgestimmter Materialfluss und eine effiziente Kommissionierleistung sind. Deshalb nimmt sich die InterLog Management GmbH dem Thema in ihrem Webinar “Innovative Kommissioniertechniken in Krisenzeiten wichtiger denn je” an. Zudem erwartet den Teilnehmern ein Gastredner aus der Lebensmittelbranche, der einen umfassenden Einblick zur aktuellen Situation aus der Praxis geben wird.

Im zweiten Webinar werden Mitarbeiter der InterLog Management GmbH über Karrieremöglichkeiten in der Logistikberatung berichten und in einem Live-Chat für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen.

Für die Online-Vorträge können sich die Interessenten / Teilnehmer kostenlos anmelden:

Webinar 1: Innovative Kommissioniertechniken in Krisenzeiten wichtiger denn je

Datum | Uhrzeit: 16.04.2020 | 10-11 Uhr

Anmeldeschluss: 15.04.2020

Anmeldung für Deutschland

Anmeldung für Schweiz

Webinar 2: Karrieremöglichkeiten in der Logistikbranche

Datum | Uhrzeit: 16.04.2020 | 13-14 Uhr

Anmeldeschluss: 15.04.2020

Anmeldung für Deutschland

Anmeldung für Schweiz

InterLog Management ist auf Beratungsdienstleistungen im Umfeld der operativen Logistik spezialisiert. Im Vordergrund steht dabei die Analyse, Konzeption, Optimierung, Implementierung und der Betrieb von bestehenden Logistikprozessen und Logistiksystemen und deren Überführung in zukunftsfähige, moderne und kundenorientierte Logistiklösungen. Seit mittlerweile über 10 Jahren unterstützt InterLog Management renommierte Unternehmen – von KMU bis Konzerngrößen (branchenunabhängig), in der Logistik- und Lagerplanung. InterLog Management steht für agiles und bodenständiges Handeln nah am Kunden, Diskretion und Neutralität. Ihr Partner für effiziente Logistiklösungen.

Firmenkontakt

InterLog Management GmbH

Eric Gastel

Martin-Schmeißer-Weg 18

44227 Dortmund

0231-9501660

eric.gastel@interlog-management.com

http://www.interlog-management.com

Pressekontakt

InterLog Management GmbH

Dennis Augustin

Martin-Schmeißer-Weg 18

44227 Dortmund

0231-9501660

dennis.augustin@interlog-management.com

http://www.interlog-management.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.