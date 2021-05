Tesla-Car-Rent hat sein Mietangebot erweitert

Langzeitemiete – Die Mobilitätslösung in Zeiten des technischen Umbruchs

Seit einiger Zeit bietet Tesla-Car-Rent nicht nur Kurzzeitmieten buchen sondern auch Langzeitmieten von 4 Monaten und länger an. Wir haben damit auf die zahlreichen Nachfragen unserer Kunden reagiert.

Die Partnerschaft mit Tesla ermöglicht es uns, günstige Preise für Langzeit- und Monatsmieten an unsere Kunden weiterzugeben. Wählen Sie die Option, die für Sie am besten ist, auf unseren Buchungsseiten. https://tesla-car-rent.com/tesla-mieten/

Dieser kurze Leitfaden vergleicht die einzigartigen Vorteile der Buchung einer Langzeitmiete mit der beliebten Option des Autoleasings oder des Kaufens.

Die Beweggründe für eine Langzeitmiete sind vielfältig. Gerade im Bereich der Elektromobilität ist das Thema von technischen Weiterentwicklungen sehr wichtig. Viele Kunden möchten sich momentan noch nicht auf einen Autokauf festlegen und überbrücken die Zeit mit einer Langzeitmiete. Das Angebot von eAutos deckt noch nicht die Breite von Modellvarianten ab. Es fehlen immer noch Carpios und ein elektrischer Ersatz für den guten alten VW Bus. Für alle die darauf warten und Verbrenner ablehnen, ist eine Langzeitmiete mit variablem Ende die Lösung. Sobald der Wunschwagen geliefert wird, beendet man die Langzeitmiete.

Aufgrund des Volumens an Fahrzeugen, die wir jedes Jahr buchen, haben wir geringe Kosten – Einsparungen, die wir an Sie weitergeben.

KEINE ÜBERRASCHUNGEN – Wir haben lange Erfahrung Teslas in Europa zu vermieten und kennen die lokalen Gesetze und Vorschriften besser als jeder andere. Buchen Sie mit uns und es wird keine Überraschungen geben.

GRÖSSTE AUSWAHL – Wählen Sie aus einer Vielzahl der Tesla Varianten zu den günstigsten Tarifen. Mieten Sie einen Tesla bei Tesla-Car-Rent und finden heraus welche Variante für Sie die richtige ist.

ANYWHERE BUCHEN – Mit unserem Internetangebot genießen Sie den Vorteil, überall auf der Welt mit 24/7 Zugang zu unserem zu haben und immer buchen zu können.

Tesla-Car-Rent vermietet im deutschsprachigen Raum Elektroautos von Tesla, mit dem Ziel die Elektromobilität weiter zu bringen. Dazu gehören auch Events wie dieser Test von allen Model 3 Varianten oder der 24h Reichweiten Weltrekord der von Tesla-Car-Rent 2019 aufgestellt wurde und immer noch hält. Die Firma wurde 2015 gegründet und hat ihren Fuhrpark stetig erweitert. Die aktuelle Fahrzeugflotte besteht aus Model 3 Standard Range plus, Long Range, Model 3 Performance, Model S P85D und Model S P100DL (770PS). Zum Angebot gehören Tagesmieten bis Langzeitmieten.

