The Boss unter den Top 36 Business-Büchern

Die business bestseller VerlagsgmbH kürt “The Boss” von Dr. Peter Aschenbrenner zu einem der Top 36 Business-Bücher 2020

Seit 1989 verlegt die business besteller VerlagsgmbH das größte deutschsprachige Business Buch-Magazin “business besteller”, das die besten Business Bücher vorstellt. “The Boss – von Bruce Springsteen Führungsstärke lernen” von Dr. Peter Aschenbrenner wurde dieses Jahr unter die Top 36 gewählt. “Mit seinem aktuellen Buch trifft Peter Aschenbrenner einen wunden Punkt vieler Unternehmen. Es sind nicht die schwierigen Zeiten, die deren Überleben gefährdet, es ist vielmehr die Führungsetage selbst, die zunehmend unprofessionell agiert. Der Autor legt die Ursachen dafür schonungslos offen und erläutert zahlreiche Methoden”, so der Verlag.

Der gefragte Redner und Management-Experte Aschenbrenner ist selbst wohl einer der größten Bruce Springsteen Fans und zieht in seinem Buch Parallelen zwischen dem erfolgreichen Rockstar und guten Führungskräften. “Von der Art, wie Bruce Springsteen mit seiner Band zum Beispiel auf der Bühne agiert, können sich Führungskräfte in Unternehmen etwas abschauen. Seit mehr als 50 Jahren ist er eine bedeutende Größe im Musikbusiness. Sein Erfolg bestätig, dass er als Führungskraft – sowohl seiner Band als auch seines Unternehmens – sehr viel richtig gemacht hat”, erläutert Aschenbrenner.

Dr. Peter Aschenbrenner liefert mit “The Boss – von Bruce Springsteen Führungsstärke lernen” einen Leitfaden für Führungskräfte und alle, die es werden wollen oder sollen. “Stimmen weder Umsatz- noch Gewinnzahlen und ist obendrein das Betriebsklima auf einem Tiefpunkt angelangt, dann empfiehlt sich ein Blick in Aschenbrenners Buch. In leicht lesbarer Form, klar gegliedert und mit zahlreichen praxisnahen Beispielen versehen, bietet es fundierte Informationen und ist unterhaltsam zu lesen”, so die Kaufempfehlung des Verlags.

Das Buch “The Boss – von Bruce Springsteen Führungsstärke lernen” kann ab sofort HIER bestellt werden.

Mehr Klarheits-Impulse für Führungskräfte und Unternehmen sowie Kontakt zu Dr. Peter Aschenbrenner finden Sie unter: https://www.peteraschenbrenner.de

Mehr zur business bestseller VerlagsgmbH unter: www.business-besteller.com

Dr. Peter Aschenbrenner ist Klarheits-Experte und arbeitet mit seinem Team tagtäglich daran, dass seine Klienten die Augen vor der Wahrheit nicht verschließen. Seine Spezialität: Klarheit in der Botschaft. Als Trainer, Berater und Coach ist er keiner, der schönfärbt, sondern klar und deutlich auf den Punkt bringt, wenn ihm Schieflagen auffallen. Mit Hingabe und Hartnäckigkeit löst er gemeinsam mit seinen Kunden Stillstand und Herausforderungen und setzt die richtigen Hebel für wirkungsvolle Veränderungen. Effizient – punktgenau – direkt.

Kontakt

Dr. Peter Aschenbrenner

Peter Aschenbrenner

Hochfirststraße 21

70569 Stuttgart

+49 711 674 183 70

–

info@peteraschenbrenner.de

https://www.peteraschenbrenner.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.