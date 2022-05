Tipps für den Strandurlaub – So stylst Du Deinen Urlaub

Bei Urlaubsreisen mit dem Flugzeug sind die Mitnahme-Kapazitäten schon mal auf 20 Kilogramm beschränkt. Normalerweise für jede Frau im Urlaub ein Problem, denn eines will sie im Urlaub auf jeden Fall: „Gut aussehen“. Da muss schon vorher klar sein, was alles in den Koffer passt.

Es soll luftig, leicht, aber dennoch etwas hermachen. Natürlich darf dabei auch die Figur nicht zu kurz kommen. Wie also lässt sich das Sommer-Outfit Problem mit Sommershirts für den Strandurlaub am besten realisieren?

Völlig egal, ob Sie an den Strand gehen oder im Ort shoppen wollen, mit Sommer Shirts oder ausgefallenen T-Shirts, welche den Körper umschmeicheln, können Sie nichts verkehrt machen. Selbst wenn Shoppen angesagt ist, werden Sie vom Personal begutachtet und modisch eingeschätzt. Mit einem gemütlichen oversized Shirt im Fashion-Design, dazu eine Jeans und Sneaker ist jede Frau top gestylt.

Am Strand ein Tank-Top oder das maritime Shirt, bedruckt mit einzigartigen Mustern und handgezeichneten Design, setzt absolute Maßstäbe. Dazu, eine weiße Shorts oder eine Leggins mit Sandalen reicht schon vollkommen für den Strand. Der ganze Dress lässt sich mit einem Minirock gut kombinieren.

Mit Sommer-Tops im Bereich: Feminine Blumen- und Mohn Muster oder modischen Prints in top Farben wie Neon befindet sich jede Frau modisch in diesem Sommer im Trend. BLOOMINIC Shop führt eine große Auswahl an unterschiedlichen Farben und Designs. Dazu gehören:

– Tier-Prints

– Cartoon-Comics

– Tiger-Muster

– Blumenmuster

Für jede modebewusste Frau von heute sind ausgefallene T-Shirts für den Sommer dabei. Bei BLOOMINIC.com findet jede Frau online ihr passendes Tank-Top oder Sommer Shirt.

Die hergestellten T-Shirts wurden alle direkt von Künstlerin erstellt und die Designs per Hand gezeichnet. Viele dieser Modelle sind Einzelstücke.

Es handelt sich hierbei um eine perfekte Sommerbekleidung für Frauen, die einen modischen, aber auch zum Teil einen außergewöhnlichen Look für den Sommer suchen.

Dazu gehören T-Shirts mit trendigen Boho-Halsketten und am Strand in Kombination einer Korallenkette. Der absolute Klassiker 2022 sind ausgefallene T-Shirts für Damen, Weiß-Rot gestreift oder sogenannte Kunst T-Shirts im Art Shirt Design. Diese Modellvarianten liegen derzeit absolut im Trend.

Die Auswahl ist groß, da wirft sich die Frage auf: „Welches ist das richtige Art-T-Shirt“. Auf jeden Fall die modisch ausgefallene T-Shirt Damen Linie. Dazu gehören, die extravagante Linie mit verschiedenen Motiven wie:

– Cartoons

– Pop Art Shirts

– Verschiedene Statement Designs

Das Schöne an den T-Shirts und Tank-Tops ist, dass sie sich perfekt kombinieren lassen. Luftig leicht in Baumwolle, mit einzigartigen Motiven von BLOOMINIC passen die Tops und Shirts zu Jeans ebenso wie zu Shorts, Leinenhosen, Leggins und Miniröcken.

Dazu entweder am Strand Sneaker oder am Abend High Heels. Was immer geht, sind Blumenmuster und natürlich für den Urlaub am Meer maritime Shirts in Blau & Rot. Das ganze Programm abgerundet mit einer Strandtasche und einem modischen Hut, kann der Strandurlaub kommen.

Online Shop BLOOMINIC

BLOOMINIC Designs sind einzigartig, frisch, farbenfroh und voller Lebensfreude – einfach perfekt für einen stilvollen Look.

Kontakt

Bloominic

Alina Sieben

Robert Schuman Allee

54296 Trier

+49 17648720928

info@bloominic.com

http://www.bloominic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.