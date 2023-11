Tipps für Langstreckenflüge – Aktuelle Verbraucherfrage der ERGO Reiseversicherung

Experten der ERGO Group informieren

Larissa P. aus Mönchengladbach:

Ich mache bald meine erste Fernreise. Gibt es Tipps, mit denen ich mir die lange Flugzeit so angenehm wie möglich machen kann?

Birgit Dreyer, Expertin der ERGO Reiseversicherung:

Vor allem in der kalten Jahreszeit zieht es viele Deutsche in die Ferne. Dafür nehmen sie lange Flugzeiten in Kauf. Damit der Flug so angenehm wie möglich ist, kann es sinnvoll sein, einen Sitz möglichst weit hinten zu wählen. Denn dort ist es wahrscheinlicher, dass Plätze frei bleiben. Ob Gang oder Fenster, hängt von den individuellen Bedürfnissen ab. Wer in Ruhe schlafen möchte, sollte am Fenster sitzen, ein Platz am Gang ist besser, um öfter aufstehen zu können. Die Luft im Flugzeug ist aufgrund der Klimaanlage meist sehr trocken. Damit die Schleimhäute feucht bleiben, heißt es daher: viel trinken. Wer besonders empfindlich reagiert, sollte zudem Nasensprays, Feuchtigkeitscreme und Augentropfen einpacken. Zusätzlich sorgen ein Schal, Pullover und Socken dafür, nicht zu frieren und keine Erkältung zu riskieren. Bereits ab sechs Stunden Flugzeit steigt das Thromboserisiko. Daher ist es auf Langstreckenflügen wichtig, regelmäßig aufzustehen, die Beine auszustrecken und mit den Zehen zu wippen. Passagiere, die generell zu geschwollenen Beinen und Krampfadern neigen, sollten Stütz- oder Thrombosestrümpfe tragen und sich vorab ärztlich beraten lassen. Für einen erfrischten Urlaubsstart sorgen Zahnpasta und Deo – bis maximal 100 Milliliter Inhalt – sowie Erfrischungstücher. Zur Unterhaltung bieten die meisten Airlines ein vielfältiges Entertainmentprogramm. Aber auch die runtergeladene Lieblingsserie auf dem Laptop, Bücher, Zeitschriften oder ein Reiseführer des Urlaubslandes können dafür sorgen, dass die Zeit schnell vergeht.

