Tschüss Deutschland – 10.000de wollen weg

Wegen hoher Nachfrage nochmals online – Der 1. Online-Kongress im TV

Rund 10.000 Auswanderwillige waren beim „AusWandel“ Online-Kongress dabei, der am Pfingstsonntag endete. Dieser Online-Kongress ist gleich aus mehreren Gründen aussergewöhnlich.

Der „Auswandel“ Online-Kongress war einerseits der 1. Online-Kongress, der auf einem TV-Streaming-Sender gelaufen ist und außerdem wurde eine ganz neue Art gewählt, die unterschiedlichsten Themen rund um die normalen Standard-Fragen zum Auswandern ebenfalls einzubinden.

Das Wortspiel „AusWandeln“ ist aus dem Grundgedanken des Kongressveranstalters entstanden, einen Kongress zum Thema Auswandern mit Themen wie Mindset, Freiheit, Gesundheit und Erfüllung zum – für eine erfolgreiche Auswanderung – nötigen „Wandel“ zu erschaffen.

Neben Tipps und Unterstützung beim verlassen Deutschlands durch den Bürokratiedschungel und wie ganz einfach neue Sprachen gelernt werden können, gab es auch Informationen zu spannenden und gleichzeitig in diesem Zusammenhang ungewöhnlichen Themen wie Spiritualität, Mindset und Gesundheit. Ganz besonders wurde die FREIheit hervorgehoben, welche durch das „AusWandeln“, also das „Wandeln des SELBST“, gefolgt vom ErfolgReichen Auswandern in finanzieller, mentaler und räumlicher FREIheit thematisiert wurde.

Auf Grund der enormen Nachfrage stellt der Veranstalter „Alexander der GesundCoach“ alle Interviews dieses speziellen Auswander-Kongresses vom 09. – 11.06.2023 nochmals für 52 Stunden auf seinem neuen TV-Streaming-Sender Xund.TV kostenfrei bereit.

Eingeladen sind alle, die sich für diese vollkommen neue Beleuchtung des Auswandern interessieren.

Von allen mehr als 30 Sprecher:innen sind nur 2 dabei, die noch in Deutschland leben. Alle anderen sind selbst ausgewandert oder als digitale Nomaden und sogenannte „Perpetual Traveler“ unterwegs und berichten somit zu ihrem jeweiligen fachspezifischen Thema in Verbindung mit ihren eigenen Erfahrungen mit Auswandern oder als Dauerreisende, was das Ganze für die Zuschauer noch spannender gestaltet.

Wer sich für das „AusWandel“ Sonderwochenende vom 09. – 11.06.2023 interessiert, den erwartet eine Nonne, die das Kloster verlassen hat und Spiritualität erfolgreich mit dem Business zu einem einzigartigen Füllebewusstsein verbindet, während sie die Welt entdeckt. Weitere Themen sind „Auswandern mit der Familie“, Freilerner, Gesundheit und die Kraftorte der Erde. Auch das Leben als digitale Nomaden und in vollkommener Freiheit zu arbeiten wo man will, wann man will und was man will wird intensiv beleuchtet.

Außerdem erwarten die Teilnehmenden wichtige Tipps und wertvolle Unterstützung beim Auswandern für eine sichere Abmeldung, die richtigen Versicherungen für Dauerreisende, Vermögensschutz, Staatsbürgerschaften, ausländische Wohnsitze, Banken und Investorentipps weltweit und vieles mehr, für eine wirklich erfolgreiche Auswanderung oder ein Leben als digitaler Nomade.

Eine kostenfreie Teilnahme am Sonderwochenende ist, nach vorheriger Anmeldung, auf der Seite https://www.xund.tv/auswandel-kongress möglich. Wer die Videos auf seinem Smart-TV auf dem Sofa geniessen will, kann sich eine entsprechende App herunterladen.

Xund-Galax.ie LLC beschäftigt sich mit den Themen ganzheitliche Gesundheit, Bewusst:Sein, Spiritualität, Selbst-Heilung und hilft Menschen dabei, sich selbst zu helfen und bewusster, gesünder, glücklicher und länger zu leben.

