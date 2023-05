Waldbaden liegt im Trend- Besser schlafen durch Natur, Farben und Bewegung

Tübingen. Körperliche und mentale Entspannung liegen im Trend und jeder weiß, wie wichtig Natur, Bewegung und der richtige Schlaf für die Leistung und Gesundheit ist. So haben die SPARTANER Netzwerkpartner Bettwaren-Shop.de und die APROS Consulting & Services GmbH Waldbaden als Gesundheitsthema entdeckt und zeigen Wege zur Achtsamkeit und besserem Schlaf auf.

Entschleunigung und sich achtsam vom Stress befreien wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger. Dabei den Wald, die Farben und die Natur mit allen Sinnen zu spüren und zu erleben, ist für viele ein neuer Ansatz. Beim Waldbaden und -wandern können auch ungeübte Läufer neue entspannende Erfahrungen sammeln. Es geht nicht um Höchstleistung, sondern um Spaß an der Bewegung. Mit einfachen gezielten Achtsamkeitsübungen werden körperliche und mentale Funktionen beeinflusst. Dies ist gut für das Immunsystem, den Kreislauf, baut Stresshormone ab und fördert den Schlaf. Manch einer absolviert den Spaziergang in der Natur sogar barfuß, um das Erlebnis zu intensivieren.

So auch SPARTANER Extrem-Sportler und Barfußläufer Bernd Gerber, der nicht nur Ultramarathons über mehr als 100 km und 24h Läufe absolviert, sondern als Lauf- und Barfußcoach auch ohne Schuhe auf die Zugspitze oder den Säuling lief. Wichtig, sei, dass die Wanderung und längeres Barfußlaufen nach Möglichkeit unter Anleitung stattfinden. Das bedeutet, dass man auf das Erleben der Natur hingeführt wird und etwaige

Überbelastungen des Körpers, der Beine und der Füße vermeidet.

Der Berater und Coach Bernd Gerber ist seit Jahren im Bereich Laufanalyse und -coaching aktiv und hat das APROS Team schon früher bei Vorträgen und Workshops unterstützt. Als begeisterter Gesundheitscoach der SPARTANER hat er einen besonderen Bezug zum Thema „Bewegung und Natur “ und begleitet Einzelpersonen, Teams oder Firmen mit Workshops.

Zuhause die Schlafqualität erhöhen

Um die Schlafqualität zu erhöhen, das Erlebte mental zu verstärken und immer wieder in Erinnerung zu rufen, kann die Farbpsychologie und persönliche Umgebung des Einzelnen genutzt werden. „Weniger ist mehr im Schlafzimmer und auch beruhigende Farben, wie verschiedene Grüntöne, bei Bettbezug und Kissen können für uns Menschen wichtig sein.“ so das Fachteam des Bettwaren-Shop.de. Sie beraten Kunden und Interessenten, geben Tipps beim Thema Schlaf und gehen auf Wünsche bei Bettwaren, Bad- und Heimtextilien ein.

Die Experten erklären, die Farbe Grün hat laut Farblehre Hoffnung, Ruhe, Sicherheit, Inspiration, Frische, Natur und Leben als Assoziation. Eine Schlafzimmerwand, Bettbezüge oder Spannbettlaken in Grün würden in erster Linie Frische und Natürlichkeit ausstrahlen. Die Umgebung in dieser Farbe beruhigt und gleicht die Psyche der Menschen aus. Dieser Effekt könnte noch verstärkt werden, wenn der Grünton bläuliche Elemente aufweise.

Wirkung des Waldbadens- Tipps und Fachberatung zum Thema Schlaf

Durch ein aktives Waldbaden wird Körper, Geist und Seele des Menschen in ein Gleichgewicht gebracht. Die persönliche Energie und das Nervensystem werden durch das Erleben der Natur und durch entsprechende Übungen stimuliert. Die positiven Auswirkungen auf den Menschen, den Körper, die Einstellung, den Stress und einen verbesserten Schlaf hat das SPARTANER Team mit ihrem Gesundheitspartner Bettwaren-Shop.de früh erkannt.

Die Heimtextilexperten des Burladinger Unternehmens setzen auf hochwertige Fachberatung. „Denn Wohlfühlen und Schlaf ist ein sehr breites und komplexes Thema,“ so Geschäftsführer Holger Genkinger. Ihm ist dabei wichtig: „Die Regeneration durch Schlaf wird nicht nur durch die richtige Matratze gelöst, sondern auch durch ein Wohlfühlklima, die richtigen Produkte im Schlafzimmer, Bewegung und Entspannung.“

Das Thema Schlafförderung durch verschiedene Bewegungsbausteine, Entspannung und die richtigen fachlichen Tipps, können eine wichtige Rolle für den persönlichen Schlaf spielen.

