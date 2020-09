CECIL im September – Der Herbst steht vor der Tür….

In der kühlen Jahreszeit freuen wir uns auf Looks, die toll aussehen und viel Wohlbefinden versprechen. Die Modeschätze von CECIL lassen Ihr Herz garantiert höher schlagen. Im September dürfen Sie viele Highlights begrüßen: Von schönen Mustern bis hin zu aufregenden Farben ist alles dabei. Verlieben Sie sich in exklusive It-Pieces, die Ihre Herbstträume wahr werden lassen.

Perfekte Looks für kühle Tagte

Das Thema Cord spielt in dieser Jahreszeit eine ganz besondere Rolle. Ob Cordhosen oder Cordjacken – die Trendstücke von früher erleben nun ihr großes Revival. Für gelungene Abwechslung sorgen Steppmäntel und andere Herbst Jacken. Perfekte Kombipartner: Neue Basics wie Strickshirts. Die It-Pieces begeistern durch aufregende Highlights wie Karomuster – so genießen Sie jeden Tag pure Abwechslung.

Happy Colours für die kühle Saison

Wer sagt, dass der Herbst alles in ein graues, tristes Licht taucht? Die neuen Happy Colours machen sofort gute Laune. Von Glacier Blue über Red Mahogany bis hin zu Funky Orange ist alles dabei. Erleben Sie die hübschen Farbtupfer und wählen Sie ein It-Piece pro Outfit aus. Die tollen Nuancen passen hervorragend zu schlichten Farbtönen – so ist der Effekt umso schöner. Freuen Sie sich auf herbstliche Looks mit Liebe zum Detail und begrüßen Sie die neue Saison mit offenen Armen!

Herzlich willkommen in Ihrem Onlineshop für aktuelle Mode von Street One und Cecil

Unser Onlineshop präsentiert Ihnen aktuelle Mode namhafter Top-Marken wie Cecil und Street One für ein modernes Styling. Entdecken Sie die neuesten Trends und zeitgemäße Outfits für einen feminin-lässigen modern Women Look. Durch mehr als 30 Jahre Tätigkeit im Einzelhandel verfügen wir über eine langjährige Erfahrung in der Modebranche und können Ihnen aktuelle Trend-Kollektionen zu ansprechenden Preisen anbieten. Neben regelmäßig neuen und auf die Saison abgestimmten Looks legen wir besonderen Wert auf gute Qualitäten, langlebige Materialien und angenehme Passformen, in denen Sie sich wohlfühlen.

Sicherer Kauf und kundenorientierter Service

In unserem Shop können Sie die topaktuelle Mode von Cecil und Street One bequem, einfach und sicher online bestellen. Ihre Sicherheit beim Online-Kauf hat für uns oberste Priorität. Wir sind von Trusted Shop mit dem Käuferschutz-Gütesiegel zertifiziert und bieten unseren Kunden verschiedene Zahlungsmöglichkeiten mit verschlüsselter Datenübertragung sowie einen schnellen Versand. Ebenso profitieren Sie bei uns von einem attraktiven Bonussystem und kostenlosen Retouren.

