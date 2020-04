Damenschuhe Gr 43 von schuhplus – hochwertig, bequem und modern

Übergrößenhändler führt großes Sortiment Schuhe Gr 43 für Damen

Beim Schuhkauf achten Frauen auf viele verschiedene Faktoren. Wichtig sind beispielsweise eine optimale Passform, ein hoher Komfort, eine erstklassige Qualität und ein modisches Design. Doch Frauen mit großen Füßen scheitern oft schon daran überhaupt die richtige Schuhgröße zu finden. Viele Läden und Online Shops bieten nur normale Schuhgrößen und nur eine sehr kleine Auswahl an Damenschuhe Gr 43 an, sodass oft Kompromisse geschlossen werden müssen. Das ist bei schuhplus ganz anders. Denn das Unternehmen hat sich auf den Verkauf von Schuhen in Übergrößen spezialisiert. Im Laufe der letzten 18 Jahre hat es sich zu Europas größtem Versandhaus für Damenschuhe Gr 43 entwickelt.

Die richtige Schuhgröße finden bei schuhplus

Bei schuhplus – Schuhe in Übergrößen können Damen jede Menge Damenschuhe Gr 43 finden. Die Schuhe sind nach Kategorien geordnet. Außerdem kann die Schuhgröße in den Filterfunktionen eingestellt werden, sodass andere Modelle gar nicht mehr angezeigt werden. Das erleichtert die Suche ungemein. Natürlich können die Schuhe auch nach anderen Faktoren, wie zum Beispiel Farbe und Material gefiltert werden. Auch variieren Schuhgrößen von Marke zu Marke und sogar von Modell zu Modell. So kann es passieren, dass der Schuh vielleicht doch nicht passt, wenn er geliefert wurde. In diesem Fall bietet schuhplus die Rücksendung. Gerne kann der Schuh dann in einer anderen Größe, wie zum Beispiel 42 oder 44 bestellt werden.

Große Designauswahl im Webshop von schuhplus

Liebhaberinnen von ausgefallenen und topmodernen Schuhen sind im Webshop an der richtigen Adresse. Beispielsweise gibt es glänzende Lackschuhe in Form von High Heels oder Halbschuhen, die sich in auffälligen Farben, wie strahlendem Rot oder leuchtendem Türkis zeigen. Echte Eyecatcher sind auch Damenschuhe Gr 43 mit wilden Animal Prints oder Modelle, die mit coolen Nieten verziert sind. Genauso sind auch sehr klassische Damenschuhe erhältlich, die als vielseitige Basics eingesetzt und zu zahlreichen Anlässen getragen werden können. Sportiv und lässig zeigen sich die vielen Sneakers aus dem Webshop. Die sind nicht nur superbequem, sondern auch geeignete Begleiter für entspannte Casual-Looks. Kombiniert mit einer Jeans im Used-Look, einem weißen T-Shirt und einer Kapuzenjacke entsteht ein gemütliches Outfit für die Freizeit.

Damenschuhe Gr 43 online bestellen und sparen

schuhplus bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wer aber gerne sparen möchte, sollte einen Blick in den Sale werfen. Dort stehen echte Markenschuhe für Damen mit Schuhgröße 43 in vielen verschiedenen Ausführungen zu kleinen Preisen zur Verfügung. Vor allem zum Saisonende lassen sich hier echte Schnäppchen schlagen. Doch auch zwischendurch gibt es dort immer wieder tolle Angebote, die das Portemonnaie schonen. Da das Angebot laufend aktualisiert wird, lohnt es sich häufiger vorbeizuschauen.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

