FairToner.de erhält Auszeichnung „DEUTSCHLANDS TOP DEAL“ – Smart-Shopper 2023

In der Branche „Druckerzubehör-Shops“ kann sich FairToner.de über die Auszeichnung „DEUTSCHLANDS TOP DEAL“ freuen.

Viele Kunden und Kundinnen bestellen heute ihre Waren und Dienstleistungen über das

Internet. Insoweit ist es nur verständlich, dass neben den guten Preisen auch ein guter Service

gewünscht wird. Die Konkurrenz unter den Online-Shops ist sehr groß. Besonders erfolgreich

sind diejenigen Unternehmen, die ihren Kunden ein hervorragendes Einkaufserlebnis bieten

und zugleich mit attraktiven Preisen punkten können. In der Branche „DruckerzubehörShops“

kann sich FairToner.de über die Auszeichnung „DEUTSCHLANDS TOP DEAL“

freuen.

1.167 Unternehmen haben an der Studie „Smart Shopper“ teilgenommen

Ausgehend einer Untersuchung des Marktforschungsinstituts ServiceValue in Kooperation

mit DEUTSCHLAND TEST wurden die unterschiedlichsten Branchen näher untersucht.

Mithilfe der Studie „Smart Shopper“ haben Kunden und Kundinnen ihre Erfahrungen beim

Onlineshopping geäußert. Dabei ging es unter anderem um die

Weiterempfehlungsbereitschaft, die für die betreffenden Unternehmen eine wichtige Rolle

spielen. Aus 78 Branchen wurden diesbezüglich 1.167 Unternehmen in die Studie

einbezogen. Daraus konnten letztlich um die 207.900 Kundenurteile gewonnen werden. Für

jedes Unternehmen wurden mindestens 150 Kundenstimmen eingeholt. Ausgehend des

Antwortverhaltens der Befragten ließ sich ein Mittelwert der abgegebenen Stimmen auf einer

fünfstufigen Skala ermitteln. Dieser Mittelwert hat die Grundlage für das spätere Ranking

gebildet. Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche besser als der Mittelwert abgeschnitten

haben, können sich über die Auszeichnung „TOP DEAL“ freuen.

FairToner erhält Auszeichnung „DEUTSCHLANDS TOP DEAL“

Mit einem Mittelwert an Kundenzufriedenheit kann sich diesmal FairToner.de mit 2,50

Punkten über den zweiten Platz in der Branche „Druckerzubehör-Shops“ freuen. Damit erhält

der Anbieter für Druckerpatronen, Tonerkartuschen und weiteres Druckerzubehör verdient die

Auszeichnung „DEUTSCHLANDS TOP DEAL“. Dazu möchten wir herzlich gratulieren. Die

Umfrage und die Ergebnisse dieser Umfrage wurden am 16.09.2023 in der Printausgabe von

FOCUS (Heft 38/23) veröffentlicht. Ebenfalls kann man die Ergebnisse auch direkt auf der

Webseite von ServiceValue nachlesen

Die CPO Concept GmbH aus Meinerzhagen vertreibt über den Onlineshop www.fairtoner.de Verbrauchsmaterialien für Drucker, Kopierer, Fax- und Multifunktionsgeräte vieler bekannter Druckerhersteller.

Firmenkontakt

CPO Concept GmbH

Sascha Kolditz

Eisenweg 13

58540 Meinerzhagen

+49 (0)2354 94499260



https://www.fairtoner.de

Bildquelle: #216134781 © A Stockphoto – stock.adobe.com